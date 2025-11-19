Άγκυρα: Με παρουσία Γουίτκοφ οι επαφές Ερντογάν-Zελένκσι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ως επίσκεψη εργασίας χαρακτηρίζει την άφιξη σήμερα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συζητήσει στην Άγκυρα με τον πρόεδρο Ερντογάν τις τρέχουσες εξελίξεις στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο καθώς και πρωτοβουλίες για την επίτευξη εκεχειρίας και μιας διαρκούς λύσης. Τα τουρκικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν κρίσιμη την επίσκεψη καθώς τα βλέμματα όλων, όπως αναφέρουν, θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα για μια ελπίδα ειρήνης στον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

Η σημερινή προσωπική συνάντηση θα είναι η τρίτη αυτό το έτος μεταξύ Ερντογάν και Ζελένσκι και οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν πιθανά βήματα για την αναβίωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στην Κωνσταντινούπολη. Θα συζητηθεί επίσης το ζήτημα της ανταλλαγής κρατουμένων με τη Ρωσία και θα εξεταστούν όλες οι πτυχές της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης. Όμως η σημερινή συνάντηση στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή των Ρώσων.

Παρών στις συνομιλίες και ο Γουίτκοφ

Το σημαντικό στοιχείο στις σημερινές συνομιλίες θα είναι η παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Ερντογάν. Πιστεύεται ότι κύριος στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι να εμπλακούν εκ νέου οι Αμερικανοί στις ειρηνευτικές προσπάθειες και να επαναφέρουν τη ρωσική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, αν και η πλευρά Ζελένσκι και Αμερικανών εμφανίζεται ένθερμη για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, η ίδια η Ρωσία υποβαθμίζει το θέμα, δηλώνοντας ότι δεν θα στείλει εκπρόσωπό της σήμερα στην Τουρκία. «Προς το παρόν, αυτές οι επαφές πραγματοποιούνται χωρίς τη ρωσική συμμετοχή. Θα περιμένουμε πληροφορίες για το τι θα συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η κοινή συνέντευξη Τύπου Ερντογάν-Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες αναμένεται να δώσει κάποιες απαντήσεις για τα σχέδια του Κιέβου, της Άγκυρας και των Αμερικανών για την επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

