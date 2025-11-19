Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Κοινωνική πορεία σε συνθήκες πολιτικής κρίσης

0
Η εμπειρική προσέγγιση και ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας τόσο...

Ποια είναι η πραγματική «ασπίδα» κατά του λαϊκισμού

0
Οι οδυνηρές συνέπειες για την Ελλάδα και άλλες χώρες...

Τα Ζώα και η Σιωπή της Ευθύνης

0
Ένα δοκίμιο για τη συνείδηση, την τρυφερότητα και τη...

Άγκυρα: Με παρουσία Γουίτκοφ οι επαφές Ερντογάν-Zελένκσι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ως επίσκεψη εργασίας χαρακτηρίζει την άφιξη σήμερα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συζητήσει στην Άγκυρα με τον πρόεδρο Ερντογάν τις τρέχουσες εξελίξεις στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο καθώς και πρωτοβουλίες για την επίτευξη εκεχειρίας και μιας διαρκούς λύσης. Τα τουρκικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν κρίσιμη την επίσκεψη καθώς τα βλέμματα όλων, όπως αναφέρουν, θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα για μια ελπίδα ειρήνης στον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

Η σημερινή προσωπική συνάντηση θα είναι η τρίτη αυτό το έτος μεταξύ Ερντογάν και Ζελένσκι και οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν πιθανά βήματα για την αναβίωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στην Κωνσταντινούπολη. Θα συζητηθεί επίσης το ζήτημα της ανταλλαγής κρατουμένων με τη Ρωσία και θα εξεταστούν όλες οι πτυχές της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης. Όμως η σημερινή συνάντηση στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή των Ρώσων.

Παρών στις συνομιλίες και ο Γουίτκοφ

Το σημαντικό στοιχείο στις σημερινές συνομιλίες θα είναι η παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Ερντογάν. Πιστεύεται ότι κύριος στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι να εμπλακούν εκ νέου οι Αμερικανοί στις ειρηνευτικές προσπάθειες και να επαναφέρουν τη ρωσική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, αν και η πλευρά Ζελένσκι και Αμερικανών εμφανίζεται ένθερμη για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, η ίδια η Ρωσία υποβαθμίζει το θέμα, δηλώνοντας ότι δεν θα στείλει εκπρόσωπό της σήμερα στην Τουρκία. «Προς το παρόν, αυτές οι επαφές πραγματοποιούνται χωρίς τη ρωσική συμμετοχή. Θα περιμένουμε πληροφορίες για το τι θα συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η κοινή συνέντευξη Τύπου Ερντογάν-Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες αναμένεται να δώσει κάποιες απαντήσεις για τα σχέδια του Κιέβου, της Άγκυρας και των Αμερικανών για την επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Κοινωνική πορεία σε συνθήκες πολιτικής κρίσης

Apostolis Zois -
Η εμπειρική προσέγγιση και ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν εμφατικά, ότι η πολιτική διαχείριση...
Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η πραγματική «ασπίδα» κατά του λαϊκισμού

Apostolis Zois -
Οι οδυνηρές συνέπειες για την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης, σε μια εποχή γρήγορων δομικών μετασχηματισμών. Τι πρέπει να αλλάξει. Γράφει ο Αθανάσιος Χ....
Διαβάστε περισσότερα

Τα Ζώα και η Σιωπή της Ευθύνης

Apostolis Zois -
Ένα δοκίμιο για τη συνείδηση, την τρυφερότητα και τη σιωπηλή ηθική του ανθρώπου απέναντι στη ζωή Της Ράνιας Γάτου Ποιήτριας, Δοκιμιογράφου, Ερευνήτριας Κοινωνικού Λόγου-Εικαστικού Υπάρχουν στιγμές...
Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας: Η Σπίθα που Ανάδειξε τη Θυσία σε Αξία Αιώνια

Apostolis Zois -
Της Ράνιας Γάτου Ποιήτριας, Δοκιμιογράφου, Ερευνήτριας Κοινωνικού Λόγου-Εικαστικού Στην καρδιά της αρχαίας Ελλάδας, όπου οι σκιές των βουνών συναντούν τον ουρανό, οι ψυχές των ανθρώπων κρατούσαν...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors