Αγωνία στην Ευρώπη για τις εκλογές στην Ουγγαρία

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ούγγροι σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα αλλά και την Ευρώπη. Συγκρατημένη αισιοδοξία στις Βρυξέλλες.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα τους αλλά και την Ευρώπη συμμετέχουν σήμερα οι Ούγγροι πολίτες. Η πορεία της αναμέτρησης παρακολουθείται μάλιστα στενά τόσο από τις ΗΠΑ όσο και τη Ρωσία, λόγω τωνευρύτερων γεωπολιτικών συνεπειών που δύναται να έχει το αποτέλεσμα.

Η εκλογική διαδικασία, που ξεκίνησε νωρίς το πρωί, εξελίσσεται σε άτυπο δημοψήφισμα για τα 16 χρόνια αδιάλειπτης διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει για πρώτη φορά ισχυρό αντίπαλο στο πρόσωπο του πρώην συμμάχου του, Πέτερ Μάγκιαρ.

Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε από ένταση, προσωπικές επιθέσεις και μεμονωμένα περιστατικά βίας, ενώ οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική δυναμική υπέρ της αντιπολίτευσης. Αφήνουν δηλαδή ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο πλειοψηφίας δύο τρίτων για το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza – παρά το γεγονός ότι το κυβερνών Fidesz εμφανίζεται βέβαιο για τη συσπείρωση της εκλογικής του βάσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή υποεκπροσωπείται στις προεκλογικές μετρήσεις.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για ήττα του Όρμπαν, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων εντός της ΕΕ, ιδίως σε ζητήματα όπως η χρηματοδότηση αλλά και η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, την οποία η Βουδαπέστη διαρκώς «μπλοκάρει».

«Οι υποτιθέμενες αποκαλύψεις δείχνουν την ανησυχητική πιθανότητα ένα κράτος-μέλος να συντονίστηκε με τη Ρωσία, ενεργώντας κατά των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, στον απόηχο των αποκαλύψεων ότι ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών «μοιραζόταν» εμπιστευτικές πληροφορίες από τα συμβούλια στις Βρυξέλλες με τον Ρώσο ομόλογό του.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν πως σε περίπτωση επικράτησης του Μάγκιαρ «η κατάσταση θα βελτιωνόταν, με πρόοδο στο κράτος δικαίου και λιγότερο παρεμποδιστική στάση στο Ουκρανικό», ενώ άλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για προσδοκία ευθυγράμμισης της Βουδαπέστης με την ΕΕ και για το τέλος των εκβιαστικών «βέτο» του Όρμπαν.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπάρχουν και επιφυλακτικές διαπιστώσεις ως προς την επόμενη ημέρα, ακόμα και σε περίπτωση επικράτησης της αντιπολίτευσης. «Δεν θα περίμενα πλήρη αλλαγή με νίκη του Μάγκιαρ», σημειώνει Ευρωπαίος διπλωμάτης, τονίζοντας ότι η απουσία ενισχυμένης πλειοψηφίας θα δυσκολέψει την ανατροπή βασικών θεσμικών αλλαγών της τελευταίας δεκαετίας, ενώ σε ζητήματα όπως η μετανάστευση αναμένεται συνέχιση της ίδιας πολιτικής.

Ενδεχόμενη επικράτηση του Όρμπαν αναμένεται πάντως να οδηγήσει σε επανεξέταση των σχέσεων της ΕΕ με τη Βουδαπέστη, ιδίως υπό το βάρος των καταγγελιών για στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Σε αυτό το ρευστό και ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τηρούν στάση αναμονής, ελπίζοντας σε μια έκβαση που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση των σχέσεων με την Ουγγαρία, χωρίς όμως να αποκλείουν νέες εντάσεις, σε περίπτωση που διατηρηθεί το σημερινό πολιτικό status quo.

