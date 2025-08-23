Αναζήτηση

Ακόμα να δέσει το πλοίο από την Κύπρο για τη Γάζα

Οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν για μέρες τον κατάπλου στην Ασντόντ του «Henke» με βοήθεια για τη Γάζα, παρά την προσυνεννόηση με την κυβέρνηση στη Λευκωσία και ενώ ο λιμός στη Λωρίδα εξαπλώνεται.Aνταπόκριση από τη Λευκωσία

Tην ώρα που ο ΟΗΕ κηρύσσει επίσημα την Λωρίδα της Γάζας σε κατάσταση λιμού, ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλά για μια «αποτυχία της ανθρωπότητας» και ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων Τομ Φλέτσερ, καταγγέλλει «συστηματική παρεμπόδιση από το Ισραήλ» στη ροή της βοήθειας, άλλο ένα πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκει προσκόμματα στον κατάπλου του στο ισραηλινό λιμάνι της Ασντόντ για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πρόκειται για φορτηγό πλοίο Henke το οποίο αναχώρησε στις 18 Αυγούστου από την Κύπρο μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια για την λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια» της Κυπριακής Δημοκρατίας για την δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου προς την Γάζα.

Πάνω από 1.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας

Το πλοίο μεταφέρει πάνω από χίλιους τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, με τους 700 τόνους να προέρχονται από την Κύπρο μέσω του φορέα Cyprus Aid του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους 500 να αφορούν σε βοήθεια από την κυβέρνηση της Μάλτας και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα παραδοθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen, η οποία έχει αναλάβει την τελική διανομή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού ΥΠΕΞ η επιχείρηση υλοποιείται υπό την αιγίδα του μηχανισμού διανομής των Ηνωμένων Εθνών.

Προσκόμματα παρά τους ελέγχους

Για την ώρα πάντως το πλοίο παραμένει εκτός του λιμανιού για τρίτη συνεχή μέρα. Οι λόγοι για την καθυστέρηση του κατάπλου του πλοίο στην Ασντόντ παραμένουν ασαφείς δεδομένων και των ελέγχων του φορτίου του πλοίου από τις ισραηλινές τελωνειακές αρχές πριν από την αναχώρηση του από την Κύπρο. Μάλιστα το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει προ ημέρων ότι το φορτίο θα διαμετακομιστεί χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας, γεγονός που προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτηματικά γύρω από την παραμονή του πλοίου εκτός λιμανιού.

