Ανεργία: Ρεκόρ 12ετίας στη Γερμανία

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία έχει ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια. Τα συνδικάτα ασκούν κρτική, οι αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για εποχικούς παράγοντες.Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία φτάνει τα 3,085 εκατομμύρια, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία για τον μήνα Ιανουάριο που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων 12 ετών. Το καταγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας αυξάνεται στο 6,6%, έναντι 6,2% τον Δεκέμβριο του 2025. Σημειωτέον πάντως ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, την ίδια στιγμή και η παραοικονομία κυμαίνεται σε επίπεδα-ρεκόρ στη Γερμανία, φτάνοντας το 11,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση εκφράζει ο Σύνδεσμος των Γερμανικών Συνδικάτων (DGB), με αφορμή και τις πρόσφατες αναφορές του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για υπερτροφικό κοινωνικό κράτος και για την υποτιθέμενη «έλλειψη εργατικότητας» των Γερμανών. «Η αγορά εργασίας παραμένει στάσιμη» δηλώνει στο πρακτορείο dpa η Άνια Πίελ, μέλος του προεδρείου του DGB. «Ούτε οικονομική ανάπτυξη, ούτε νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν όταν λοιδορούνται το κοινωνικό κράτος και οι εργαζόμενοι».

«Δομικοί» ή συγκυριακοί παράγοντες;

Μία προσωρινή άνοδος της ανεργίας θεωρείται βέβαια σύνηθες φαινόμενο στις αρχές του χρόνου. Κατά συνέπεια, το μείζον ερώτημα είναι αν το αυξημένο ποσοστό του Ιανουαρίου θα παγιωθεί ή αν απλώς οφείλεται σε εποχικούς παράγοντες. Τη δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει η Αντρέα Νάλες, επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας και παλαιότερα υπουργός Εργασίας, αλλά και επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD). «Ο πραγματικός αριθμός των ανέργων δεν εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, αν αφαιρέσουμε τους συγκυριακούς παράγοντες», δηλώνει η ίδια.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η λήξη πολλών συμβάσεων εργασίας στα τέλη του έτους και κυρίως η μειωμένη δραστηριότητα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας, όπως η γεωργία, οι κατασκευές και ο τουρισμός. Σύμφωνα με τη Νάλες, «η εξέλιξη δεν είναι θετική, αλλά δεν είναι και δραματική», ενώ πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, μακροπρόθεσμα ή ακόμη και στα επόμενα πέντε χρόνια, θα είναι η έλλειψη εργαζομένων λόγω των δημογραφικών εξελίξεων.

Προειδοποιητικές απεργίες στο Δημόσιο

Στο μεταξύ, τα συνδικάτα εξαγγέλλουν προειδοποιητικές απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς από τη Δευτέρα σε 150 πόλεις και κοινότητες της Γερμανίας. Παράλληλα θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στο Βερολίνο, το Αμβούργο και τη Βρέμη οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν και μία νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Η Κριστίνε Μπέλε, αντιπρόεδρος του συνδικάτου Verdi για τον τριτογενή τομέα, κάνει λόγο για τεράστια επιβάρυνση των εργαζομένων «λόγω του άστατου ωραρίου, της δουλειάς σε βάρδιες και της μόνιμης χρονικής πίεσης». Στο Βερολίνο θα απεργήσουν λεωφορεία, μετρό και τραμ, όχι όμως και ο προαστιακός σιδηρόδρομος (S-Bahn).

