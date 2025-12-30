«Απλησίαστα» τα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026

Οι τιμές που καθόρισε η FIFA έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, με τα φθηνότερα εισιτήρια τελικού να ξεπερνούν τις 3.000 λίρες. Φταίει η ζήτηση, λέει ο Τζιάνι Ινφαντίνο.Ρεπορτάζ από το Λονδίνο

Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι μακρά. Τα πρώτα βήματα φημολογείται ότι έγιναν στην αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, ακόμα και την Κίνα, με μεγάλες βέβαια παραλλαγές από το σύγχρονο άθλημα. Στις 26 Οκτωβρίου του 1863 όμως, οι Άγγλοι καθόρισαν το παιχνίδι με τη δημιουργία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Football Association) και την επισημοποίηση των κανονισμών του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Η Βρετανική Αυτοκρατορία προώθησε το άθλημα παγκοσμίως και από ένα σπορ, το οποίο απασχολούσε μόνο πλούσιους Βρετανούς, έγινε εκείνο που πάθιασε περισσότερο τα λαϊκότερα στρώματα. Οι Βραζιλιάνοι το θεώρησαν μια διέξοδο από τις φαβέλες, οι Ουκρανοί έναν τρόπο αντίστασης κατά του ναζιστικού καθεστώτος και οι Γερμανοί ως έναν τρόπο να αποκτήσουν ξανά την εθνική τους υπερηφάνεια.

7 φορές ακριβότερος ο τελικός

Τώρα όμως, «το άθλημα του λαού» αφήνει απ’ έξω τους κύριους υποστηρικτές του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή ως FIFA, ανεβάζει τις τιμές των εισιτηρίων για το Μουντιάλ του 2026, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «αστρονομικές», «απογοητευτικές» και «χλευαστικές» για τον πυρήνα των φιλάθλων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι τιμές του τελικού στο Νιου Τζέρσεϊ είναι επτά φορές πιο ακριβές από εκείνου στο Κατάρ το 2022. Το φθηνότερο εισιτήριο τώρα ξεπερνά τις 3.100 λίρες, ενώ τότε άγγιζε τις 450. Και δεν είναι μόνο ο τελικός… Ακόμα και για τα πρώτα παιχνίδια, οι τιμές είναι απλησίαστες για τους περισσότερους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι της Αϊτής έχουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 110 λίρες. Κι όμως, στον πρώτο αγώνα της χώρας ενάντια στη Σκωτία, κάποιος από την Αϊτή καλείται να πληρώσει 135 λίρες, δηλαδή το μηνιάτικο και κάτι παραπάνω.

Η μεγαλύτερη αύξηση στα φθηνά εισιτήρια

Γενικότερα, παρατηρήθηκε ότι οι φθηνότερες κατηγορίες εισιτηρίων είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο από τις αυξήσεις της Ομοσπονδίας. Για την περίοδο 2006-2022, το μέσο κόστος της 4ης κατηγορίας εισιτηρίων ήταν περίπου 150 λίρες. Τώρα, το ποσό αυτό δεκαπλασιάστηκε και φτάνει τις 1500 λίρες, σύμφωνα με αναλυτική έρευνα του Guardian.

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Αγγλίας (Football Supporters’ Association) χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» το ζήτημα, ενώ είναι μόλις μία από τις εκατομμύρια αντιδράσεις φίλων του ποδοσφαίρου, αλλά και επίσημων φορέων. Ο προπονητής της Εθνικής Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, προειδοποίησε μάλιστα στα μέσα του μήνα τους φιλάθλους να μην χρεωθούν για τη διοργάνωση. Παρά το ότι το έθνος συμμετέχει μετά από 28 χρόνια, ο ίδιος παρότρυνε να «μην βάλουν τον εαυτό τους ή την οικογένειά τους σε χρέη (…) καθώς έτσι και αλλιώς το ταξίδι προς την Αμερική είναι ακριβό».

Επιμένει ο Ινφαντίνο

Είναι γεγονός ότι, εκτός των εξωπραγματικών τιμών των εισιτηρίων του Μουντιάλ, επιπρόσθετο βάρος είναι τα μεταφορικά και το κόστος διαμονής, αφού τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Μετά τις αντιδράσεις, η FIFA ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν εισιτήρια των 45 λιρών. Βέβαια, αυτά αφορούν μόλις το 1,6% του συνόλου, αριθμός αμελητέος για το μέγεθος της διοργάνωσης. Μάλιστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ-ως γνωστός ποδοσφαιρόφιλος- ζήτησε από τη FIFA να κάνει περισσότερα. Όμως, μόλις χθες, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, υποστήριξε το κόστος των εισιτηρίων λόγω της υπέρογκης ζήτησης.

«Στα σχεδόν εκατό χρόνια ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA έχει πουλήσει 44 εκατομμύρια εισιτήρια στο σύνολο. Τώρα, λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα για αγορά εισιτηρίου μέσα σε δύο εβδομάδες, που θα μπορούσαν να γεμίσουν 300 χρόνια διοργάνωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένα είναι σίγουρο: με τέτοιες τιμές, το ποδόσφαιρο παραμένει ο «βασιλιάς των σπορ», αλλά απειλείται ως «άθλημα του λαού».

