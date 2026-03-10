Αναζήτηση

Βάντεφουλ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες

Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τoν Γερμανό ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος βρίσκεται από χθες βράδυ στο νησί και σήμερα αναχωρεί για το Ισραήλ.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Τη διαβεβαίωση ότι η Γερμανία θα είναι παρούσα σε περίπτωση που η Κύπρος χρειαστεί αμυντική ενίσχυση έδωσε από τη Λευκωσία ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος βρίσκεται από χθες βράδυ στο νησί για ανασκόπηση της κατάστασης στην περιοχή με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο. Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο υπουργό, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Γερμανία δεν απέστειλε στρατιωτική βοήθεια προς την Κύπρο. Όπως είπε, εντός της ΕΕ γίνεται επιμερισμός στρατιωτικών βαρών και η Κύπρος έχει ήδη ενισχυθεί αμυντικά από αρκετές μεσογειακές χώρες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε ισχύ και πως η Γερμανία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αν αυτό κριθεί αναγκαία. «Αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βάντεφουλ.

Επιφυλάξεις για τέλος του πολέμου

Σε σχέση με το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου σύντομα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο κ. Βάντεφουλ, επικεντρώνονται στη μείωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, οι οποίες, όπως είπε, «αποτελούν απειλή για τις γειτονικές χώρες αλλά και για την Ευρώπη». Εκτίμησε πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και μέχρι το Ιράν να δείξει διάθεση για σοβαρή διαπραγμάτευση. Εάν αυτό γίνει, είπε ο Γερμανός υπουργός, η Ευρώπη πρέπει να παίξει ρόλο σε αυτήν τη διαπραγμάτευση.

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας και ότι η Κύπρος είναι «μέρος των απαντήσεων, και όχι μέρος οποιουδήποτε προβλήματος».

Σημειώνεται ότι χθες βράδυ ο Γιόχαν Βάντεφουλ συνάντησε στην Κύπρο τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ σήμερα αναχωρεί από την Κύπρο για το Ισραήλ.

Μάρτιος 2025

