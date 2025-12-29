«Βαρύ» μενού στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του για τη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τον ρόλο της Τουρκίας και τη στάση απέναντι στο Ιράν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πεπεισμένες ότι το σχέδιο των είκοσι σημείων του Προέδρου Τραμπ θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Δημόσιες τοποθετήσεις ανώτατων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου, αλλά και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζουν ότι μόλις παραδοθεί η σορός και του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, πρέπει να εφαρμοστεί το δεύτερο στάδιο του σχεδίου, που προβλέπει την εγκατάσταση πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης, προκειμένου να αφοπλιστεί η Χαμάς, και τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης που θα διορίσει κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών κοινής αποδοχής, με τελικό ορίζοντα την πλήρη διακυβέρνηση της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί θεσμικές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στις δομές της πολιτειακής της διακυβέρνησης.

Όσον αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ δείχνει να συμφωνεί με τους διαμεσολαβητές Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να αρχίσει άμεσα, στις περιοχές που ελέγχονται τώρα από τους Ισραηλινούς. Με τη συγκεκριμένη θεώρηση συντάσσονται επίσης απόλυτα η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Κατάρ, καθώς επίσης και η Παλαιστινιακή Αρχή, δηλώνοντας ήδη πρόθυμη να συνδράμει με αστυνομικές της δυνάμεις στο πλαίσιο εφαρμογής αυτού του εγχειρήματος.

Ο ρόλος της Τουρκίας

Στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου αναμένεται να συζητηθεί το ακανθώδες ζήτημα του ρόλου της Τουρκίας, η οποία ορίσθηκε εγγυήτρια του αμερικανικού σχεδίου, με δεδομένη την προθυμία της Άγκυρας να συμμετάσχει στην πολυεθνική δύναμη – ενδεχόμενο με το οποίο το Ισραήλ διαφωνεί. Με δεδομένο πρόσφατες δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Τραμπ αφήνει να εννοηθεί πως μπορεί να ανευρεθεί μία μέση λύση, η οποία -εκτός απροόπτου- αναμένεται να τεθεί τώρα επί τάπητος. Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά θα κληθεί να κάμψει τις ισραηλινές αντιρρήσεις ως προς το ενδεχόμενο πώλησης σε Τουρκία και Σαουδική Αραβία των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35.

Το μέτωπο του Λιβάνου

Ως προς την εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο, και όπως προκύπτει κυρίως από τις πρόσφατες «πυροσβεστικές» προσπάθειες επί του πεδίου της Αμερικανίδας ειδικής απεσταλμένης Μόργκαν Ορτάγκους, ο Πρόεδρος Τραμπ θα θελήσει να συγκρατήσει τους Ισραηλινούς από το να προβούν σε ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρότι η προθεσμία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον τακτικό στρατό της χώρας λήγει μεθαύριο, Τετάρτη (31/12). Το ενδεχόμενο μίας ακόμα παράτασης της εκεχειρίας θα δώσει πίστωση χρόνου στην ευάλωτη κυβέρνηση της Βηρυτού.

Στήριξη στη διακυβέρνηση Αλ-Σάρα

Στη Συρία, η διακυβέρνηση Τραμπ διατηρεί την ψήφο εμπιστοσύνης της προς τον Πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάρα και αναμένεται να πιέσει τους Ισραηλινούς να υπογράψουν σύμφωνο μη επίθεσης με την Δαμασκό. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει καταστήσει σαφές, διά στόματος του ειδικού απεσταλμένου Τόμας Μπάρακ, ότι θεωρεί εξισορροπητική και επομένως απαραίτητη την τουρκική παρουσία στη Συρία, αξιολογώντας την ικανή να συνδράμει, έτσι ώστε να τεθούν υπό έλεγχο φυγόκεντρες τάσεις των Κούρδων και των Αλαουιτών στις βόρειες συριακές επαρχίες.

Εγκράτεια απέναντι στο Ιράν

Τέλος, το περιβάλλον Τραμπ δεν δείχνει να συμφωνεί με το ενδεχόμενο μίας νέας ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, με στόχο το βαλλιστικό του οπλοστάσιο. Αυτό προκύπτει από σχετικές δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, καθιστώντας σαφές ότι η πάγια στάση των ΗΠΑ ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, που είχε αρχικά υιοθετηθεί από τη θητεία Κλίντον, δύσκολα μεταβάλλεται.

