Βερολίνο: Δεν σχεδιάζουμε στρατιωτική στήριξη στην Κύπρο

Απαντώντας σε ερώτηση του ελληνικού προγράμματος της DW o κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους δήλωσε ότι το Βερολίνο δεν σχεδιάζει για την ώρα να στηρίξει στρατιωτικά την Κύπρο.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η γερμανική κυβέρνηση «δεν σχεδιάζει καμία στρατιωτική υποστήριξη» προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας Στέφαν Κορνέλιους, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση της DW στην τακτική κυβερνητική ενημέρωση για το κατά πόσο η Γερμανία σχεδιάζει να υποστηρίξει στρατιωτικά την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ήδη έπραξαν η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία.

Όπως είπε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής αλλά και της ευρύτερης νατοϊκής παρουσίας στην περιοχή είναι «επαρκή», ωστόσο η κυβέρνηση είναι έτοιμη να επαναξιολογήσει την κατάσταση «ανά πάσα στιγμή».

Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση ασφαλείας στην Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Γερμανία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά τις ενδείξεις για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, τονίζοντας ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Λευκωσία και συντονίζεται με τους ευρωπαίους εταίρους για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ο Στέφαν Κορνέλιους υπογράμμισε ότι η Γερμανία συμμερίζεται επίσης τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Ιράν προκειμένου να μην επεκταθεί η σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της DW από τη Λευκωσία, το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς επίσης υπήρξε επικοινωνία και σε επίπεδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο, με αντικείμενο μια πιθανή στρατιωτική συνδρομή της Γερμανίας.

Πιστόριους: Η Γερμανία δεν είναι εμπόλεμο μέρος

Στο μεταξύ το απόγευμα της Τετάρτης, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους από το βήμα της γερμανικής βουλής, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής συζήτησης για την κατάσταση στο Ιράν, ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας ότι η χώρα δεν είναι εμπόλεμο μέρος.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι, όπως είπε, η ασφάλεια των Γερμανών πολιτών και στρατιωτών στην περιοχή, ενώ υπογράμμισε παράλληλα ότι το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που θα πρέπει να καθοδηγεί τη δράση της χώρας. Το Ιράν έχει παραβιάσει επί σειρά ετών το διεθνές δίκαιο και έχει υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για διαπραγματεύσεις και εξεύρεση λύσης για τα πυρηνικά σχέδιά του.

