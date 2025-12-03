Βερολίνο-Πεντάγωνο: «Οι επαφές έχουν διακοπεί»

Ο Επιθεωρητής της Μπούντεσβερ Κρίστιαν Φρόιντινγκ αναφέρει δυσκολίες στην επικοινωνία του γερμανικού στρατού με το Πεντάγωνο. Ο ρόλος της Διάσκεψης του Μονάχου.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό The Atlantic o Γερμανός Αντιστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ αναφέρει ότι οι «επαφές με το αμερικανικό υπ. Άμυνας (σσ: πλέον υπ. Πολέμου) έχουν διακοπεί».

Όπως επισημαίνει, παλαιότερα η επικοινωνία που είχε ο ίδιος με Αμερικανούς αξιωματούχους γινόταν με «γραπτά μηνύματα» και μάλιστα «νυχθημερόν», ωστόσο τελευταία η κατάσταση είναι διαφορετική. Αυτή η επικοινωνία πλέον δεν υφίσταται, όπως επισημαίνει.

Ο Φρόιντινγκ, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του Κέντρου Σχεδιασμού και Διοίκησης για την Ουκρανία στο γερμανικό υπ. Άμυνας από το 2022 μέχρι το 2023 και πλέον είναι Επιθεωρητής των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρει χαρακτηριστικά ως παράδειγμα ότι δεν είχε στείλει καμία προειδοποίηση στη Γερμανία για την αναστολή ορισμένων αποστολών όπλων προς το Κίεβο.

Παρά το γεγονός ότι η γερμανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την αμερικανική πλευρά προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες, κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Κομβική στιγμή η Διάσκεψη του Μονάχου

Για τον ίδιο το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι «στο κατώφλι της Γερμανίας υπάρχει ένας εχθρός» αλλά ότι «η Γερμανία χάνει έναν αληθινό σύμμαχο και φίλο». Θεωρεί μάλιστα ως κομβικό σημείο τη Διάσκεψη του Μονάχου του 2025, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επέρριψε ευθύνες στους Ευρωπαίους Συμμάχους για πλήγματα στην ελευθερία της έκφρασης, δίνοντας ήδη από τις αρχές του 2025 το στίγμα των νέων σχέσεων ΗΠΑ, Γερμανίας και Ευρώπης.

Τότε ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς Βανς «απαράδεκτους», ενώ και ο Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στην DW, είχε χαρακτηρίσει τη Διάσκεψη του Μονάχου ως «ιστορική τομή».

Όπως παρατηρεί το δίκτυο n-tv, δεν είναι σαφές αν τα προβλήματα επικοινωνίας, στα οποία αναφέρεται ο Φρόιντινγκ αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει πράγματι απολύσει ή αντικαταστήσει σε πολλές θέσεις το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, με τις αλλαγές στη διοίκηση να προκαλούν αβεβαιότητα και σύγχυση για τις αρμοδιότητες. Μέχρι στιγμής πάντως, τουλάχιστον σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας.

Είναι ωστόσο γεγονός ότι Βερολίνο και Ουάσινγκτον διαφωνούν ως προς το Ουκρανικό σε κρίσιμα σημεία. Όπως φάνηκε επίσης πρόσφατα και στη Γενεύη, το σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ, που φέρεται να έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί από τις ρωσικές θέσεις, διχάζει τις δύο πρωτεύουσες.

Πηγή: n-tv

