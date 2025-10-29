Αναζήτηση

Βουλγαρία: Έπεσαν οι υπογραφές με Rheinmetall

Η Rheinmetall και η βουλγαρική VMZ υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή εργοστασίου πυρομαχικών, που θα είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Και έπεται συνέχεια.Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις επίσημες εξαγγελίες, έπεσαν και οι απαραίτητες υπογραφές: Την Τρίτη η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η βουλγαρική VMZ (Vazovski Mashinostroitelni Zavodi) υπέγραψαν συμφωνία για την ίδρυση κοινού joint venture -στο οποίο οι Γερμανοί κατέχουν πλειοψηφία 51% ενώ η βουλγαρική πλευρά διατηρεί το 49%- και την κατασκευή εργοστασίου πυρομαχικών και πυρίτιδας κοντά στην πόλη Σόποτ της Βουλγαρίας.

Όπως εξηγεί ο CEO της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ, κατά την υπογραφή της συμφωνίας στη Σόφια «θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια πυρίτιδας και πυρομαχικών σε όλο τον κόσμο. Θα υπάρξουν τεράστιες ανάγκες στα επόμενα χρόνια. Είμαστε ευτυχείς που θα δημιουργήσουμε ένα εργοστάσιο με παραγωγική ικανότητα 100.000 βλημάτων των 155 χιλιοστών για τη Βουλγαρία, αλλά και για εξαγωγές». Η κατασκευή του εργοστασίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 14 μήνες.

Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις

Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 1.000 νέες θέσεις εργασίας σε μία χώρα που, για πολλά χρόνια, κατέγραφε διψήφια ποσοστά ανεργίας. Σύμφωνα με Βούλγαρους κυβερνητικούς αξιωματούχους, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια των τελευταίων ετών στη χώρα. Σήμερα η Rheimetall απασχολεί συνολικά 40.000 εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο, ενώ για το 2024 ο τζίρος της ανήλθε σε 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Γενικότερα, τα έσοδα από τις πωλήσεις όπλων σε όλον τον κόσμο καταγράφουν ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Μόλις στα τέλη Αυγούστου η Rheinmetall είχε εγκαινιάσει ένα νέο εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Ούντερλις της Κάτω Σαξονίας, που θεωρείται το μεγαλύτερο του είδους στην Ευρώπη. Αντίστοιχο εργοστάσιο κατασκευάζεται στην Ισπανία, ενώ ήδη σχεδιάζονται νέες μονάδες παραγωγής στη Ρουμανία και στη Λιθουανία.

Στην υπογραφή της χθεσινής συμφωνίας παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάσκοφ, ο οποίος εξήρε τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας του στις νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αμυντική συνεργασία. «Αυτό το σχέδιο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς συνέργειες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ» ανέφερε. «Αυτή είναι η ιδιαίτερη πολιτική σημασία του εγχειρήματος, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών της». Ο Βούλγαρος υπουργός Οικονομικών Πέτραρ Ντίλοφ κάνει λόγο για μία πολλά υποσχόμενη συνεργασία «που συνδυάζει την τεχνολογική ισχύ της Γερμανίας με το βιομηχανικό δυναμικό της Βουλγαρίας».

Νέες επενδύσεις στη Βουλγαρία;

Ήδη από την εποχή του κομμουνιστικού καθεστώτος η αμυντική βιομηχανία στη Βουλγαρία ήταν αρκετά ανεπτυγμένη. Τις τελευταίες δεκαετίες καταβάλλονται προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της. Ο CEO της Rheinmetall ευχαριστεί την κυβέρνηση της Βουλγαρίας για την ταχεία ανταπόκριση που οδήγησε σε άμεση υπογραφή της συμφωνίας, ενώ εκτιμά ότι η χώρα έχει όλες τις προδιαγραφές για να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον αμυντικό κλάδο.

«Ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε εδώ πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ- σε συνεργασία με τη βουλγαρική κυβέρνηση- είναι ότι, όπως βλέπω, αυτή η φιλική σχέση μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω» λέει ο Άρμιν Πάπεργκερ. «Είμαστε ακόμη στην αρχή. Η Rheinmetall θα επενδύσει περισσότερο, ενώ είμαι σίγουρος ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα έρθουν να επενδύσουν στη Βουλγαρία».

Πηγές: APTN, dpa, AFP

