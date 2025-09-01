Γερμανία: Άρση μονιμότητας και μείωση δημοσίων υπαλλήλων;

Αυτή είναι η πρόταση του ΓΓ των Χριστιανοδημοκρατών Κάρστεν Λίνεμαν. Προκρίνει επίσης ισόβια θητεία μόνο για τον σκληρό πυρήνα του δημοσίου. Θα υιοθετήσει ο Μερτς αυτές τις ιδέες;Ανταπόκριση από το Βερολίνο

«Επανάσταση στο γερμανικό δημόσιο». Έτσι περιγράφει γλαφυρά η εφημερίδα Bild την πρόταση του γενικού γραμματέα και κορυφαίου στελέχους των Χριστιανοδημοκρατών Κάρστεν Λίνεμαν περί ριζικού περιορισμού του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στη Γερμανία, αλλά και περί άρσης της μονιμότητάς τους.

Με εξαίρεση τον σκληρό πυρήνα του δημοσίου, όπου απαιτείται «ιδιαίτερη σχέση αφοσίωσης προς το κράτος», όπως στην αστυνομία, την πυροσβεστική, τις μυστικές υπηρεσίες, τις εφορίες και τα τελωνεία, ο Λίνεμαν θεωρεί ότι το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων θα μπορούσε να μη σχετίζεται με ισόβια θητεία. Για τον Λίνεμαν είναι επιτακτική η ανάγκη να ελαφρυνθεί σημαντικά το «υπερφορτωμένο» γερμανικό δημόσιο και παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο μείωσης του προσωπικού των γερμανικών υπουργείων έως και κατά 8% μέχρι το 2029.

Όπως παρατηρεί η Bild, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1,7 εκατομμύρια εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι στη Γερμανία, αποτελώντας το ένα τρίτο των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μεγαλύτερη ομάδα δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν οι εκπαιδευτικοί, έπονται οι διοικητικοί υπάλληλοι και ακολουθούν οι αστυνομικοί.

Πρώτες αντιδράσεις στις προτάσεις Λίνεμαν

Οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες προς το παρόν στηρίζουν με προσοχή την πρόταση Λίνεμαν, που θεωρείται τολμηρή, αν λάβει κανείς υπόψιν τις ρίζες και δομές του ισχυρού γερμανικού δημόσιου τομέα. «Δεν υπάρχει συμφωνία για το θέμα, όμως σχετικές συζητήσεις μπορούν επί της αρχής να διεξαχθούν» ανέφερε στην εφημερίδα Münchner Merkur ο Ζεμπάστιαν Ρόλοφ, εκπρόσωπος για θέματα οικονομικής πολιτικής από τους Σοσιαλδημοκράτες.

Την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο γερμανικό δημόσιο για «μεγαλύτερη ευελιξία» φαίνεται ότι υποστηρίζουν και στελέχη των Πρασίνων. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Tagesspiegel ο Μαρσέλ Έμεριχ, υπεύθυνος των Πρασίνων για θέματα εσωτερικής πολιτικής, «ειδικά σε περιόδους αυξανόμενης αβεβαιότητας και έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, απαιτείται προσωπικό που εργάζεται με αφοσίωση σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η εσωτερική ασφάλεια και η δικαιοσύνη».

Πάντως το Συνδικάτο Δημοσίων Υπαλλήλων αντιδρά στις προτάσεις Λίνεμαν, με τον πρόεδρό του Φόλτερ Γκέγιερ να τονίζει, μιλώντας στην Tagesspiegel, ότι η δημόσια διοίκηση αποτελεί σημαντικό πυλώνα της σταθερότητας στη Γερμανία που ενσαρκώνει τη «συνέχεια, την αξιοπιστία και την πολιτική ουδετερότητα» στο γερμανικό κράτος. Σύμφωνα με τον Γκέγιερ, το γεγονός ότι το δημοσιοϋπαλληλικό στάτους κατοχυρώνεται συνταγματικά, αποτελεί ένα ακόμα θεσμικό «ανάχωμα» ενάντια στον «εξτρεμισμό».

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του Συνδικάτου Δημοσίων Υπαλλήλων αντικρούει και το επιχείρημα Λίνεμαν περί ανάγκης μείωσης των υπαλλήλων στα υπουργεία, δείχνοντας το αμερικανικό «αντιπαράδειγμα» επί προεδρίας Τραμπ, όπου «ένας επικεφαλής κυβέρνησης μπορεί μονομιάς να διώξει όλους τους δημόσιους λειτουργούς και να αποδομήσει συλλήβδην το σύνολο του κρατικού μηχανισμού».

