Γερμανία: Απεργίες παραλύουν τις συγκοινωνίες

Απεργίες σε όλη τη Γερμανία παραλύουν την Παρασκευή τις τοπικές συγκοινωνίες, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες εν μέσω στάσιμων διαπραγματεύσεων για υψηλότερες αποδοχές.Στα ντεπό αναμένεται να μείνουν σήμερα και αύριο λεωφορεία και τραμ στα περισσότερα γερμανικά κρατίδια μετά το κάλεσμα του συνδικάτου Verdi για προειδοποιητικές απεργίες. Ειδικά σήμερα το πρωί η ταλαιπωρία για πολλούς εργαζόμενους θεωρείται δεδομένη.

Οι προειδοποιητικές απεργίες ξεκινούν τις πρώτες πρωινές ώρες και θα ολοκληρωθούν τη νύχτα προς την Κυριακή. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές, η απεργία ξεκίνησε ήδη την Πέμπτη, ενώ δεν αποκλείεται οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή ακόμα κι αν η απεργία ολοκληρωθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Δεν συνιστάται η μετακίνηση με ΜΜΜ

Οι κινητοποιήσεις αφορούν παγγερμανικά 100.000 εργαζόμενους σε 150 τοπικές εταιρίες μεταφορών, που διαχειρίζονται κυρίως λεωφορεία, τραμ και μετρό. Από τις προειδοποιητικές απεργίες δεν επηρεάζονται οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι:τοπικά τρένα, προαστιακοί συρμοί και τρένα μεγάλων αποστάσεων θα πραγματοποιήσουν κανονικά τα προβλεπόμενα δρομολόγια.

Οι δημόσιες τοπικές συγκοινωνίες αναμένεται να «παγώσουν» σχεδόν σε ολόκληρη τη Γερμανία, όπως συνέβη στις 2 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της πρώτης παγγερμανικής προειδοποιητικής απεργίας των δημόσιων συγκοινωνιών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Παρά τα αραιά δρομολόγια που προβλέπονται σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν συνιστάται η μετακίνηση με λεωφορείο, τρένο ή μετρό σήμερα και αύριο.

Αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας

Οι διαπραγματεύσεις με ζητούμενο την υπογραφή μιας νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας διεξάγονται μεταξύ των ενώσεων δημοτικών εργοδοτών και εργαζομένων και στα 16 ομόσπονδα κρατίδια.

Η συνδικαλιστική οργάνωση Verdi διεκδικεί, εκτός των αυξήσεων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, όπως λιγότερες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης καθώς και υψηλότερα μπόνους για νυχτερινή εργασία και εργασία τα Σαββατοκύριακα.

Σύμφωνα με το συνδικάτο Verdi αλλά και με τους εργοδότες οι συνομιλίες δεν σημειώνουν αξιόλογη πρόοδο. Προφανώς για αυτόν τον λόγο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα τοπικά μέσα μεταφοράς θέλουν να ασκήσουν σήμερα και αύριο νέα πίεση στους εργοδότες ώστε να αποδεχθούν τα αιτήματά τους.

Πηγή: dpa

Μάρτιος 2025

