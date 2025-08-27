Γερμανία: Επιστρέφει η στρατιωτική θητεία

Υποχρεωτική γίνεται και πάλι η απογραφή των στρατεύσιμων, αλλά όχι (ακόμη) η στρατιωτική θητεία στη Γερμανία. Για πρώτη φορά ιδρύεται Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.Τα νέα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης για τη στρατιωτική θητεία και τον αμυντικό σχεδιασμό ανακοίνωσαν σήμερα στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Το πιο σημαντικό: μετά από 14 χρόνια επανέρχεται, όπως αναμενόταν, η στρατιωτική θητεία, αλλά αυτή τη φορά με βάση και πρότυπο το σουηδικό μοντέλο, που προβλέπει κατ' αρχήν μία εθελοντική στράτευση.

Με άλλα λόγια: η αρμόδια στρατολογική υπηρεσία θα ενημερώνει πλέον γραπτώς όλους όσους συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ότι θα πρέπει να περάσουν από απογραφή, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο online, για μία πιθανή μελλοντική στράτευση. Υποχρεωτικά οι άνδρες, εθελοντικά και οι γυναίκες. Υποχρεωτική θα είναι όμως, σε πρώτη φάση, μόνο η απογραφή και όχι η ίδια η στράτευση. Και αυτό γιατί οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι ένα εθελοντικό πρόγραμμα θα ήταν αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες. Εάν όμως δεν επιτευχθούν οι στόχοι της στρατολόγησης, μάλλον θα επανέλθει και η υποχρεωτική στράτευση.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα μπροστά», υποστηρίζει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Κατά την άποψή του «το βασικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία στην κοινωνία και κυρίως στη νέα γενιά, άνδρες και γυναίκες», καθώς «ένα ισχυρό στράτευμα είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να αποφευχθεί ο πόλεμος».

Στόχος οι εκατοντάδες χιλιάδες μάχιμοι

Ο σχεδιασμός του υπουργού Άμυνας προβλέπει ότι ως το 2035 ο συνολικός αριθμός των κληρωτών και επαγγελματιών οπλιτών θα αυξηθεί στους 260.000, ενώ παράλληλα διπλασιάζεται και ο αριθμός των εφέδρων, φτάνοντας τους 200.000. «Θα εκπαιδεύσουμε 100.000 κληρωτούς μέχρι το τέλος της δεκαετίας», λέει ο Πιστόριους στη Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF).

Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ανεπαρκή τον νέο σχεδιασμό. «Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, δεν προβλέπονται προθεσμίες», δηλώνει ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Νόρμπερτ Ρέντγκεν. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει, δεν μπορεί να λέμε ότι ο νέος γερμανικός νόμος ακολουθεί το πρότυπο της Σουηδίας, «διότι εκεί προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός στρατιωτών για κάθε χρονιά και αν αυτός ο αριθμός δεν συμπληρώνεται, αρχίζει η υποχρεωτική στράτευση, μέχρι να συμπληρωθεί».

Κριτική εκφράζει και ο Σύνδεσμος Εφέδρων του γερμανικού στρατού. Όπως δηλώνει στη Βαυαρική Ραδιοφωνία (BR) ο πρόεδρός του, Πάτρικ Σένσμπουργκ, «πολλοί πιστεύουν ότι επανερχόμαστε στην υποχρεωτική θητεία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Η μόνη υποχρέωση είναι ότι πρέπει να συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο».

Τη δική τους φωνή διαμαρτυρίας ύψωσαν ακτιβιστές της ομάδας «Αφοπλίστε τη Rheinmetall» σε συγκέντρωσή τους έξω από στρατιωτικό κτίριο στην Κολωνία. «Ήρθαμε για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στον πόλεμο», δηλώνει εκπρόσωπος των διαδηλωτών. Η ομάδα εξαγγέλλει νέες κινητοποιήσεις και αντι-πολεμικές δράσεις για τις επόμενες ημέρες.

Στην καγκελαρία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Στο μεταξύ σήμερα, στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τις θερινές διακοπές, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, για πρώτη φορά. «Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις με υποδομές που χρονολογούνται από τη δεκαετία του '60», επισημαίνει ο καγκελάριος Μερτς.

Ο νέος θεσμός θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της καγκελαρίας και θα αποβλέπει στον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό σχεδιασμό, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. «Εδώ και 30 χρόνια συζητάμε για την ανάγκη ίδρυσης ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, εμείς το αποφασίσαμε μέσα σε 4 μήνες» δηλώνει, εμφανώς ικανοποιημένος, ο Φρίντριχ Μερτς.

Πηγές: dpa, ARD, DLF

