Γερμανία: Πάνω από 1.000 ύποπτες πτήσεις drones

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία καταγράφηκαν περισσσότερες από 1.000 πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης πάνω από γερμανικές υποδομές εντός του 2025.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Γερμανίας Χόλγερ Μουνχ, το 2025 καταγράφηκαν πάνω από γερμανικές υποδομές όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια ή αεροδρόμια πάνω από 1.000 πτήσεις «ύποπτων» μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μουνχ στην εφημερίδα Βild, ο εντοπισμός των ατόμων που βρίσκονται από αυτές τις πτήσεις drones καθίσταται δυσκολότερος από ποτέ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από εσωτερική έκθεση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία αξιολογείται η απειλή που μπορεί να προκύψει από drones, τα οποία θεωρούνται δυνητικό «εργαλείο επίθεσης».

Ρώσοι πίσω από τα drones;

Σύμφωνα με τον Μουνχ, οι ύποπτες καταγραφές drones στον γερμανικό εναέριο χώρο, αξιολογούνται διαρκώς και από τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Αν και δεν είναι σαφής η προέλευσή τους, ο Μουνχ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανή ρωσική εμπλοκή ανέφερε ότι «δεν γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας κάτι τέτοιο». Κι αυτό διότι όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα tagesschau.de, είναι δύσκολη η συλλογή στοιχείων, όπως και η σύλληψη ή η ανάκριση χειριστών drones.

Στο μεταξύ την περασμένη εβδομάδα εγκαινιάστηκε στο Βερολίνο Κέντρο Άμυνας Κατά Drones (GDAZ), με τη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης και των κρατιδίων ενώ πλέον και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έχει συγκροτήσει σχετική ειδική μονάδα αντιμετώπισης drones.

