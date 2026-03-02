Γερμανία: Πρώτες κινήσεις για επαναπατρισμούς

Όπως δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας στο Βερολίνο ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, αρχίζουν οι προετοιμασίες για τον επαναπατρισμό όσων επιθυμούν, με τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες να επωμίζονται ωστόσο το κύριο βάρος της προσπάθειας.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, τον πρώτο ρόλο θα έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, κατά δεύτερο λόγο η γερμανική κυβέρνηση θα ναυλώσει αεροσκάφη για να μεταφέρει κατά προτεραιότητα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (ανήλικοι, ασθενείς, εγκυμονούσες γυναίκες) και η τελευταία επιλογή θα είναι να σταλούν μεταγωγικά αεροσκάφη, εφόσον δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση.
Διαβουλεύσεις με Lufthansa και TUI
Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας είχε διαβουλεύσεις με τη διοίκηση της Lufthansa, η οποία τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα αεροσκάφη για να μεταφερθούν στην περιοχή. Αντίστοιχη συνεννόηση έχει γίνει και με τον όμιλο TUI, τον κορυφαίο τουρ-οπερέιτορ της Ευρώπης. «Έχουμε όλοι έναν κοινό στόχο, να βοηθήσουμε τους Γερμανούς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», δηλώνει ο Γιόχαν Βάντεφουλ στο πρακτορείο dpa.
Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δηλώνει ότι γύρω από το Ιράν υπάρχουν πολλές χώρες που μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες επαναπατρισμού, εφόσον ανοίξει και πάλι ο εναέριος χώρος τους. Ένα σενάριο είναι να πραγματοποιηθούν πτήσεις επαναπατρισμού από το Σουλτανάτο του Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, όπου ο ενάεριος χώρος παραμένει ανοιχτός μέχρι αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταφερθούν με δική τους ευθύνη στο Ομάν ή τη Σαουδική Αραβία.
Ιταλία, Τσεχία στέλνουν αεροσκάφη
Αντίστοιχες προσπάθειες καταβάλλουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη ιταλική πτήση επαναπατρισμού με 127 επιβαίνοντες αναχώρησε σήμερα από το Μουσκάτ του Ομάν. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάνει λόγο για «δεκάδες χιλιάδες Ιταλούς» που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.
Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη πρόκειται να στείλει η κυβέρνηση της Τσεχίας. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις μετά από συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στην Πράγα, το ένα κατευθύνεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και το άλλο στο Αμάν, πρωτεύουσα της Ιορδανίας.
Πηγές: dpa, ARD