Γερμανία: Πρώτες κινήσεις για επαναπατρισμούς

Η Γερμανία ετοιμάζεται για τους πρώτους επαναπατρισμούς πολιτών της από τη Μέση Ανατολή, μέσω Ομάν και Σαουδικής Αραβίας. Προηγούνται οι ευάλωτες ομάδες.Περισσότεροι από 30.000 Γερμανοί πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή, μετά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην περιοχή. Πρόκειται κυρίως για παραθεριστές, τουρίστες που είχαν επιλέξει τα Εμιράτα για ολιγοήμερες διακοπές ή ακόμη και για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που έχουν ακινητοποιηθεί.

Όπως δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας στο Βερολίνο ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, αρχίζουν οι προετοιμασίες για τον επαναπατρισμό όσων επιθυμούν, με τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες να επωμίζονται ωστόσο το κύριο βάρος της προσπάθειας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, τον πρώτο ρόλο θα έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, κατά δεύτερο λόγο η γερμανική κυβέρνηση θα ναυλώσει αεροσκάφη για να μεταφέρει κατά προτεραιότητα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (ανήλικοι, ασθενείς, εγκυμονούσες γυναίκες) και η τελευταία επιλογή θα είναι να σταλούν μεταγωγικά αεροσκάφη, εφόσον δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση.

Διαβουλεύσεις με Lufthansa και TUI

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας είχε διαβουλεύσεις με τη διοίκηση της Lufthansa, η οποία τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα αεροσκάφη για να μεταφερθούν στην περιοχή. Αντίστοιχη συνεννόηση έχει γίνει και με τον όμιλο TUI, τον κορυφαίο τουρ-οπερέιτορ της Ευρώπης. «Έχουμε όλοι έναν κοινό στόχο, να βοηθήσουμε τους Γερμανούς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», δηλώνει ο Γιόχαν Βάντεφουλ στο πρακτορείο dpa.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δηλώνει ότι γύρω από το Ιράν υπάρχουν πολλές χώρες που μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες επαναπατρισμού, εφόσον ανοίξει και πάλι ο εναέριος χώρος τους. Ένα σενάριο είναι να πραγματοποιηθούν πτήσεις επαναπατρισμού από το Σουλτανάτο του Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, όπου ο ενάεριος χώρος παραμένει ανοιχτός μέχρι αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταφερθούν με δική τους ευθύνη στο Ομάν ή τη Σαουδική Αραβία.

Ιταλία, Τσεχία στέλνουν αεροσκάφη

Αντίστοιχες προσπάθειες καταβάλλουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη ιταλική πτήση επαναπατρισμού με 127 επιβαίνοντες αναχώρησε σήμερα από το Μουσκάτ του Ομάν. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάνει λόγο για «δεκάδες χιλιάδες Ιταλούς» που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη πρόκειται να στείλει η κυβέρνηση της Τσεχίας. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις μετά από συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στην Πράγα, το ένα κατευθύνεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και το άλλο στο Αμάν, πρωτεύουσα της Ιορδανίας.

Πηγές: dpa, ARD

