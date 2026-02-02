Γερμανία: Σε άνοδο οι οικειοθελείς επιστροφές μεταναστών

Η Γερμανία κατέγραψε το 2025 σημαντική αύξηση οικειοθελών επιστροφών αιτούντων άσυλο, με Συρία και Τουρκία στις πρώτες θέσεις των στατιστικών στοιχείων.Αυξήθηκε πέρυσι σημαντικά ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που επέστρεψαν οικειοθελώς στις χώρες προέλευσης με κίνητρο την οικονομική βοήθεια από τη Γερμανία. Συνολικά 16.576 άτομα έκαναν χρήση του ομοσπονδιακού προγράμματος στήριξης, το 2025, δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) στις εφημερίδες του ομίλου Funke την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο ενός πρώτου δημοσιεύματος για το ζήτημα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 2024 και το 2023, οι αιτούντες άσυλο που επέστρεψαν οικειοθελώς ήταν περίπου 10.400 και 10.800 αντίστοιχα.

Μικρό ποσοστό χορήγησης προστασίας σε αιτούντες

Οι κύριες χώρες επιστροφής κατά τη διάρκεια του 2025 ήταν η Συρία και η Τουρκία. Ένας λόγος για την αύξηση των οικειοθελών επιστροφών στη Συρία είναι ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων προσφέρει ξανά, από τον Ιανουάριο του 2025, οικονομική στήριξη σε όσους εγκαταλείπουν τη Γερμανία. Το ομοσπονδιακό πρόγραμμα είχε ανασταλεί λόγω του εμφυλίου πολέμου. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, 3.678 άτομα είχαν αναχωρήσει για τη Συρία. Ένας από τους λόγους για την οικειοθελή επιστροφή αιτούντων άσυλο σχετίζεται πιθανότατα και με το χαμηλό ποσοστό χορήγησης καθεστώτος προστασίας. Στην περίπτωση της Συρίας, το 2025 ήταν μόλις 0,5%, και σε εκείνη της Τουρκίας 7,8%. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση της Συρίας σχεδόν κανένας δεν έλαβε καθεστώς προστασίας, και στην περίπτωση της Τουρκίας ούτε καν ένας στους δέκα.

Εκπρόσωπος της γερμανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων έκανε λόγο για «μεγάλο ενδιαφέρον» σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης επιστροφής στη Συρία, προσθέτοντας ότι αυτό οδηγεί σε υψηλότερους χρόνους επεξεργασίας των σχετικών αιτήσεων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων, το 2025 αναχώρησαν για την Τουρκία 4.432 άτομα και για τη Ρωσία 1.334. Από τους περίπου 16.000 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι εγκατέλειψαν οικειοθελώς στη Γερμανία, 6.394 θα απελαύνονταν, 7.302 είχαν άδεια παραμονής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου και 2.787 είχαν άδεια παραμονής ορισμένου χρόνου.

1.000 ευρώ βοήθημα σε κάθε ενήλικα

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος REAG-GARP», η γερμανική κυβέρνηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα έξοδα της πτήσης επιστροφής, καταβάλλοντας, επιπλέον, βοήθημα 1.000 ευρώ ανά ενήλικα και 500 ευρώ για παιδιά.

Ας σημειωθεί ότι στατιστικά δεν καταγράφονται άτομα που επέστρεψαν στις χώρες προέλευσης μέσω ξεχωριστών προγραμμάτων των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων ή με δική τους πρωτοβουλία.

Πηγές: AFP, BAMF

