Γερμανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία. Γιατί;

Με ανακούφιση υποδέχτηκαν οι Γροιλανδοί την είδηση για ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών ενισχύσεων στην περιοχή τους. Και Γερμανοί αναμένονται στην πρώτη αναγνωριστική αποστολή.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος A400Μ της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας αναχώρησαν αρχικά για το Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, 13 Γερμανοί στρατιώτες, προκειμένου να λάβουν μέρος σε μια πρώτη νατοϊκή αναγνωριστική αποστολή στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραμείνουν στη Γροιλανδία μέχρι το Σάββατο, όμως ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και μια ενδιάμεση στάση.

Αρχικά ήταν να φτάσουν σήμερα, όμως πιθανώς να φτάσουν αύριο, Παρασκευή, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. H ενδιάμεση στάση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild είναι στη Δανία, όπου οι στρατιώτες θα μετεπιβιβαστούν σε αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας για να φτάσουν τελικά στο Νούουκ.

Στόχος πάντως της αποστολής παραμένει ο ίδιος: η αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί αγοράς και προσάρτησης της Γροιλανδίας, προς το συμφέρον των ΗΠΑ, ώστε να ανακόψει αντίστοιχες επεκτακτικές ορέξεις της Κίνας και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού υπ. Άμυνας, η γερμανική αποστολή αναμένεται να διερευνήσει τις επόμενες μέρες το πλαίσιο για μια ευρύτερη, πιθανή στρατιωτική συνδρομή προς τη Δανία για την προάσπιση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Γροιλανδία, για παράδειγμα μέσω περιπολιών θαλάσσιας επιτήρησης.

Στην πρώτη αναγνωριστική αποστολή, εκτός από τη Γερμανία συμμετέχουν επίσης η Νορβηγία, η Σουηδία και η Γαλλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, «οι Ευρωπαίοι έχουν ειδική ευθύνη για τη Γροιλανδία» και πρέπει, Ευρώπη και Γαλλία, να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της Γροιλανδίας, χωρίς να επιδιώξουν κλιμάκωση.

Κινητικότητα στην Ευρώπη για τη Γροιλανδία

Χθες βράδυ, η συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον απέβη άκαρπη, με την πλευρά της Γροιλανδίας και της Δανίας να κάνει λόγο για θεμελιώδεις διαφορές με την Ουάσινγκτον.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε πάντως ότι υπάρχει στενός συντονισμός με τις ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ.

Σε πρώτες αντιδράσεις από τη Γροιλανδία, ρεπορτάζ του Αssociated Press σημειώνει ότι οι Γροιλανδοί εμφανίζονται «ανακουφισμένοι» από τη δέσμευση Ευρωπαίων εταίρων του ΝΑΤΟ να στείλουν στρατιωτικές ενισχύσεις στην περιοχή, δεδομένου ότι ο φόβος για τις προθέσεις των ΗΠΑ είναι έντονος.

Στο μεταξύ, η Γαλλία σχεδιάζει να ανοίξει προξενικό γραφείο στο Νούουκ στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ η Γερμανία, σύμφωνα με την καγκελαρία, δεν φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση. Σύμφωνα με το γερμανικό υπ. Εξωτερικών, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εκπροσωπείται στη Γροιλανδία από έναν επίτιμο πρόξενο.

Από την πλευρά της, έντονη κριτική άσκησε στη γερμανική κυβέρνηση ο επικεφαλής της Αριστεράς, Γιαν βαν Άκεν, υποστηρίζοντας ότι η Γροιλανδία χρειάζεται διπλωματική και όχι στρατιωτική στήριξη, γιατί με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην κλιμάκωση.

