Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Η ζωγραφική ως πράξη δημιουργικής ανυπακοής

0
Με πλήθος κόσμου ξεκίνησε το Ποιητικό Κράτος του Σαμσών...

Αποδόθηκε αποκατεστημένο το Ανάκτορο της Πέλλας, γενέθλιου τόπου του Μεγάλου Αλεξάνδρου

0
Το αποκατεστημένο Ανάκτορο της Αρχαίας Πέλλας, του τόπου όπου...

Βιέννη: Στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ – Περιέχει μια από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης στον κόσμο – Στις συλλογές του...

0
Φωτογραφίες: Αποστόλης Ζώης Στο Kunsthistorisches Museum (Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης), βρέθηκε...

Γερμανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία. Γιατί;

Με ανακούφιση υποδέχτηκαν οι Γροιλανδοί την είδηση για ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών ενισχύσεων στην περιοχή τους. Και Γερμανοί αναμένονται στην πρώτη αναγνωριστική αποστολή.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος A400Μ της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας αναχώρησαν αρχικά για το Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, 13 Γερμανοί στρατιώτες, προκειμένου να λάβουν μέρος σε μια πρώτη νατοϊκή αναγνωριστική αποστολή στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραμείνουν στη Γροιλανδία μέχρι το Σάββατο, όμως ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και μια ενδιάμεση στάση.

Αρχικά ήταν να φτάσουν σήμερα, όμως πιθανώς να φτάσουν αύριο, Παρασκευή, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. H ενδιάμεση στάση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild είναι στη Δανία, όπου οι στρατιώτες θα μετεπιβιβαστούν σε αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας για να φτάσουν τελικά στο Νούουκ.

Στόχος πάντως της αποστολής παραμένει ο ίδιος: η αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί αγοράς και προσάρτησης της Γροιλανδίας, προς το συμφέρον των ΗΠΑ, ώστε να ανακόψει αντίστοιχες επεκτακτικές ορέξεις της Κίνας και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού υπ. Άμυνας, η γερμανική αποστολή αναμένεται να διερευνήσει τις επόμενες μέρες το πλαίσιο για μια ευρύτερη, πιθανή στρατιωτική συνδρομή προς τη Δανία για την προάσπιση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Γροιλανδία, για παράδειγμα μέσω περιπολιών θαλάσσιας επιτήρησης.

Στην πρώτη αναγνωριστική αποστολή, εκτός από τη Γερμανία συμμετέχουν επίσης η Νορβηγία, η Σουηδία και η Γαλλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, «οι Ευρωπαίοι έχουν ειδική ευθύνη για τη Γροιλανδία» και πρέπει, Ευρώπη και Γαλλία, να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της Γροιλανδίας, χωρίς να επιδιώξουν κλιμάκωση.

Κινητικότητα στην Ευρώπη για τη Γροιλανδία

Χθες βράδυ, η συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον απέβη άκαρπη, με την πλευρά της Γροιλανδίας και της Δανίας να κάνει λόγο για θεμελιώδεις διαφορές με την Ουάσινγκτον.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε πάντως ότι υπάρχει στενός συντονισμός με τις ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ.

Σε πρώτες αντιδράσεις από τη Γροιλανδία, ρεπορτάζ του Αssociated Press σημειώνει ότι οι Γροιλανδοί εμφανίζονται «ανακουφισμένοι» από τη δέσμευση Ευρωπαίων εταίρων του ΝΑΤΟ να στείλουν στρατιωτικές ενισχύσεις στην περιοχή, δεδομένου ότι ο φόβος για τις προθέσεις των ΗΠΑ είναι έντονος.

Στο μεταξύ, η Γαλλία σχεδιάζει να ανοίξει προξενικό γραφείο στο Νούουκ στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ η Γερμανία, σύμφωνα με την καγκελαρία, δεν φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση. Σύμφωνα με το γερμανικό υπ. Εξωτερικών, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εκπροσωπείται στη Γροιλανδία από έναν επίτιμο πρόξενο.

Από την πλευρά της, έντονη κριτική άσκησε στη γερμανική κυβέρνηση ο επικεφαλής της Αριστεράς, Γιαν βαν Άκεν, υποστηρίζοντας ότι η Γροιλανδία χρειάζεται διπλωματική και όχι στρατιωτική στήριξη, γιατί με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην κλιμάκωση.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Η ζωγραφική ως πράξη δημιουργικής ανυπακοής

Apostolis Zois -
Με πλήθος κόσμου ξεκίνησε το Ποιητικό Κράτος του Σαμσών Ρακά στο Λόφος Art Project Σχόλια και Πρόγραμμα εκδηλώσεων μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2026 Είναι ποτέ εφικτό να...
Διαβάστε περισσότερα

Αποδόθηκε αποκατεστημένο το Ανάκτορο της Πέλλας, γενέθλιου τόπου του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Apostolis Zois -
Το αποκατεστημένο Ανάκτορο της Αρχαίας Πέλλας, του τόπου όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, απέδωσε τον προηγούμενο μήνα η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη,...
Διαβάστε περισσότερα

Βιέννη: Στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ – Περιέχει μια από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης στον κόσμο – Στις συλλογές του...

Apostolis Zois -
Φωτογραφίες: Αποστόλης Ζώης Στο Kunsthistorisches Museum (Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης), βρέθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, το οποίο βρίσκεται πάνω στην κεντρική λεωφόρο= που περιβάλλει την παλιά πόλη...
Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Νέα δεδομένα για το ρωσικό «θρίλερ»

Apostolis Zois -
Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης του Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό. Νέα δεδομένα από την The Guardian για τον θάνατο του Γραμματέα της Ρωσικής Πρεσβείας...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors