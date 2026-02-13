Γιατί νιώθουν ανασφαλείς οι Γερμανοί

Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός εκείνων που δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται πλήρη ασφάλεια στη χώρα τους. Ποιες είναι οι αιτίες και πόσο φταίνε για αυτό οι πολιτικοί;Οι Γερμανοί δεν νιώθουν πια στη χώρα τους όπως παλιά. Στην τελευταία δημοσκόπηση του έγκυρου Ινστιτούτου Άλενσμπαχ, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι αισθάνονται πλήρως ασφαλείς έχει μειωθεί στο 55%. Έναν χρόνο πριν ήταν στο 60% και το 2019, δηλαδή πριν από την πανδημία, έφτανε σχεδόν το 75%. Έχει προφανώς μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς πού οφείλεται αυτό το συναίσθημα και, κυρίως, πόσο μπορεί να οφείλεται στην πολιτική, τους εκπροσώπους της και τις αποφάσεις τους.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η πολιτική ηγεσία στη Γερμανία συνήθως επικαλείται την ασφάλεια, όταν θέλει να μιλήσει για την άμυνα και την ανάγκη θωράκισης απέναντι σε σχέδια της Μόσχας. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν μια πολύ ευρύτερη αντίληψη για την ασφάλεια. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό εκείνων που φοβούνται ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα έχει μειωθεί φέτος στο 35%, από το 46% που ήταν το 2025. Αυτό έχει ίσως να κάνει, εκτιμούν τουλάχιστον οι ειδικοί, και με το γεγονός ότι οι πολίτες βλέπουν πόσο δύσκολη είναι η προέλαση για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Θα έφευγαν από τη χώρα

Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, έχει εκτοξευθεί το ποσοστό εκείνων που θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ως απειλή για την ειρήνη. Το ποσοστό αυτό «σκαρφάλωσε» από το 46% πέρυσι, στο 65% φέτος. Η εποχή Τραμπ σίγουρα γεννά ανασφάλειες, αφού μόλις ένα 32% πιστεύει πλέον ότι οι ΗΠΑ ως ηγετική δύναμη του ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει μια χώρα μέλος που θα δεχόταν επίθεση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται συνολικά το κύρος της Συμμαχίας. Μόνο το 39% των Γερμανών πιστεύει ότι η χώρα τους θα έπρεπε να πάρει μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που χρειαστεί συνδρομή μια χώρα της Βαλτικής. Στην πρώην Ανατολική Γερμανία το ποσοστό αυτό είναι μόλις 19%. Εντυπωσιακό ως εύρημα είναι και το 24% που δηλώνει ότι σε περίπτωση πολέμου, θα σκεφτόταν ως επιλογή να φύγει από τη χώρα.

Κυβερνοεπιθέσεις, σκοτάδι και παγωνιά

Αλλά το αίσθημα της ασφάλειας δεν έχει να κάνει μόνο με… όπλα. Οι Γερμανοί φοβούνται κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και σοβαρές βλάβες από σαμποτάζ στα δίκτυα υποδομών, που θα μπορούσαν να βυθίσουν τη χώρα στο σκοτάδι και στην παγωνιά, όπως άλλωστε συνέβη πριν από μερικές εβδομάδες για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του Βερολίνου. Επίσης, το 57% δηλώνει ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει για την εσωτερική ασφάλεια όσα θα μπορούσε, και αναφέρεται σε τομείς όπως η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητας, κάτι στο οποίο κάνει αναφορά το 69%. Περιστατικά όπως αυτό με τη δολοφονία του 36χρονου ελεγκτή τρένου ενισχύουν τέτοιες φοβίες, όπως και η επιπολαιότητα με την οποία συχνά αντιμετωπίζονται από την πολιτική.

Οι Γερμανοί φοβούνται, όμως, και την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, αλλά και συνολικά για το μέλλον της οικονομίας που αδυνατεί να ανακάμψει. Εδώ σίγουρα δεν βοηθούν οι άλλοτε υπεραισιόδοξες και άλλοτε «μαύρες» προφητείες των πολιτικών, που μάλλον μπερδεύουν τον μέσο πολίτη. Επίσης, ένα 18% δηλώνει ότι φοβάται την ανεργία, από 11% που ήταν το αντίστοιχο νούμερο έναν χρόνο πριν.

Ο φόβος των ξένων

Το μεταναστευτικό συνεχίζει να προκαλεί έντονα συναισθήματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η κοινή γνώμη καταγράφει μια σαφή αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής προς σκληρότερες μεθόδους και πρακτικές τους τελευταίους μήνες, αυτό μάλλον δεν οδηγεί σε αποφόρτιση συναισθημάτων. Το 2025, το 58% θεωρούσε ότι ζουν πολλοί ξένοι στη Γερμανία. Τώρα το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 61%. Μάλιστα όταν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στους πρόσφυγες, το 68% θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους. Εδώ προκύπτει η εκτίμηση ότι η στροφή της νέας κυβέρνησης κάνει πολλούς να αισθάνονται ότι μπορούν να εκφράσουν πιο ελεύθερα τη σχετική τους ανησυχία. Ενώ δηλαδή ο αριθμός των μεταναστών περιορίζεται και οι επιστροφές αυξάνονται, η πλειονότητα θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από πριν.

Πηγή: ntv.de

