Δεν έπεισε τον Τραμπ ο Νετανιάχου

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου δεν ικανοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, που επιδιώκει πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν. Ανακοίνωσε πάντως ότι θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Το χθεσινό δίωρο τετ-α-τετ του Προέδρου Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο είναι αμφίβολο εάν τελικά κατάφερε να μεταβάλει την αμερικανική διαπραγματευτική γραμμή ως προς την περαιτέρω διαχείριση των επαφών ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες είναι σαφές ότι θα συνεχιστούν. Από τις δηλώσεις Τραμπ μετά το πέρας της συνάντησης, εκτός από το ότι τονίσθηκε η επιμονή του Αμερικανού Προέδρου για την ανάγκη συνέχισης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, δεν είναι σίγουρο κατά πόσον τελικά έγινε αποδεκτό το ισραηλινό αίτημα να περιληφθούν στην ατζέντα των επαφών, εκτός από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος, και οι βαλλιστικές δυνατότητες του Ιράν, παρότι -όπως τονίστηκε από τα ισραηλινά μέσα- ο Νετανιάχου εξέθεσε νέες διαβαθμισμένες πληροφορίες που φέρονται να επιβεβαιώνουν πως η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πλήρως τις βαλλιστικές της δυνατότητες, αφότου ολοκληρώθηκε ο «Πόλεμος των 12 Ημερών» του περασμένου Ιουνίου.

Παράλληλα, η χθεσινή απόφαση του αμερικανικού Πενταγώνου να αποσταλεί και δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Περσικό Κόλπο μάλλον απογοητεύει τους Ισραηλινούς. Όπως σχολίασαν καλά πληροφορημένες ισραηλινές στρατιωτικές πηγές μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, υπολογίζεται να χρειαστούν άλλες τρεις με τέσσερις εβδομάδες έως ότου φτάσει στην περιοχή το δεύτερο αεροπλανοφόρο, γεγονός που εκτιμάται ότι θα παρατείνει τον χρόνο των αμερικανοϊρανικών επαφών – ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις επιδιώξεις της Τεχεράνης.

Πρόθυμη η Τεχεράνη για συνέχιση επαφών με τις ΗΠΑ

Το Ιράν, από την πλευρά του, δηλώνει πρόθυμο να συνεχιστούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις αντιαμερικανικές δημόσιες εκδηλώσεις στο Ιράν κατά τη χθεσινή 27η επέτειο από την επικράτηση της Ισλαμικής Επανάστασης, οι έκτακτες αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχε προχθές (10/2) στο Ομάν και το Κατάρ ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, καταδεικνύουν την προθυμία της Τεχεράνης για συνέχιση των επαφών, με αξιωματούχους του καθεστώτος να επαναλαμβάνουν ότι μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση είναι αποκλειστικά και μόνο ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος.

Φρένο στους Ισραηλινούς από τον Αντιπρόεδρο Βανς

Με τη συγκεκριμένη ιρανική ατζέντα φαίνεται να συμφωνεί και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, βάζοντας φρένο στις ισραηλινές επιδιώξεις. Στις δημόσιες τοποθετήσεις του ξεκαθαρίζει ότι «τη διαπραγματευτική γραμμή της Ουάσιγκτον καθορίζει μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ και κανείς άλλος», ότι «μία συμφωνία για τα πυρηνικά θα είναι επωφελής για όλους» και πως «μόνο ο ιρανικός λαός θα αποφασίσει εάν θέλει ή δεν θέλει την πολιτική του ηγεσία».

Από την άλλη, ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, σε σημερινή του συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας, αφού αναγνώρισε πως υπάρχει διάσταση απόψεων με την Ουάσιγκτον, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο μίας μονομερούς ισραηλινής ενέργειας κατά του Ιράν.

Μάρτιος 2025

