Η 25η ταινία Τζέιμς Μποντ, μετά από σχεδόν 2 χρόνια αναμονής, επιτέλους στο σινεμά – με τον Ντάνιελ Κρεγκ για τελευταία φορά στο ρόλο του διάσημου πράκτορα.«Έχετε αργήσει», είπε η πράκτορας Παλόμα όταν γνώρισε τον Τζέιμς Μποντ – και άργησε αρκετά, σχεδόν ένα χρόνο για την ακρίβεια. Το «No Time to Die» – δεν έχει χρόνο να πεθάνει – επρόκειτο να γιορτάσει την πρεμιέρα του τον Απρίλιο του 2020. Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν, η μιντιακή προώθηση ξεκίνησε και μετά… ήρθε η πανδημία του κορωνοϊού. Τώρα, μετά από αρκετές αναβολές, ο μυστικός πράκτορας έρχεται επιτέλους στις σκοτεινές αίθουσες. Φυσικά αυτό δεν είναι μόνο για το φανατικό κοινό του 007 ένα χαρμόσυνο νέο, αλλά και για τους εργαζόμενους στους κινηματογράφους, οι οποίοι ευελπιστούν να ανακάμψει ο κλάδος από την κρίση της πανδημίας.

Η προηγούμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ, «Spectre» (2015), έκλεισε με μία ρομαντική σκηνή, με τον ίδιο και την αγαπημένη του (Λέα Σεϊντού) να οδηγούν με το αυτοκίνητο προς την ανατολή του ηλίου. Αλλά όπως συμβαίνει και στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ, αυτό δεν διαρκεί πολύ ούτε στη νέα ταινία. Μετά από μια θεαματική σκηνή δράσης στην γραφική Ματέρα της Ιταλίας, με την περίφημη Άστον Μάρτιν DB5, ο Μποντ βρίσκεται για ακόμη μια φορά μόνος του.

Χρόνια αργότερα, ο συνταξιούχος πια πράκτορας απολαμβάνει την ηρεμία και τη χαλαρότητα στην Τζαμάικα, μέχρι που τον επισκέπτεται ο παλιός του φίλος Φέλιξ (Τζέφρι Ράιτ). Ο πράκτορας της CIA του ζητά βοήθεια για τη διάσωση ενός επιστήμονα, ο οποίος έπεσε θύμα απαγωγής. Και έτσι, ο Μποντ αφήνει την ηρεμία της Τζαμάικα και επιστρέφει.

Τον «κακό» στην ταινία υποδύεται ο Σαφίν, ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράμι Μάλεκ – ένας τρομακτικός εγκληματίας, ο οποίος τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στα βιολογικά όπλα και στο… νησί του. «Δεν γνωρίζουμε από που είναι», επεσήμανε ο Μάλεκ στο γερμανικό πρακτορείου Τύπου για τον ρόλο του. «Όσα λιγότερα γνωρίζει κανείς για κάποιον, τόσο περισσότερο μπορεί να τρομάξει ο ρόλος του».

Τελευταία φορά Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του μυστικού πράκτορα

Για τον 53χρονο Ντάνιελ Κρεγκ πρόκειται σίγουρα για την τελευταία του αποστολή ως μυστικού πράκτορα. Μετά από δεκαπέντε χρόνια «υπηρεσίας» και πέντε ταινίες Τζέιμς Μποντ, η καριέρα του ολοκληρώνεται. Ξεκινώντας με το «Casino Royale”, συνέχισε με το «A Quantum of Solace» (2008), το «Skyfall» (2012) και την τελευταία του, «Spectre» (2015), ενώ τώρα είναι το μεγάλο, εορταστικό φινάλε με το «No Time to Die». Μάλιστα, με διάρκεια 163 λεπτά, είναι μακράν η μεγαλύτερη ταινία στην ιστορία του Τζέιμς Μποντ. «Είχαμε μια πολύ δυνατή ιστορία, την οποία φυσικά θέλαμε να ολοκληρώσουμε», δήλωσε ο Κρεγκ για την αποχαιρετιστήρια ταινία του. Ωστόσο, ακόμη και στο «No Time to Die», τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τον έμπειρο Τζέιμς Μποντ.

Οι φαν του Μποντ φυσικά ανυπομονούν για την πρεμιέρα της ταινίας. Το καστ έχει χαρακτηριστεί ήδη ως «εξαιρετικό», ενώ ταυτόχρονα οι γυναικείοι χαρακτήρες διαφέρουν αρκετά από εκείνους που μας έχει συνηθίσει ο Μποντ: Από εκεί που κατέληγαν στο κρεβάτι με τον διάσημο μυστικό πράκτορα, τώρα συμμετέχουν με ετοιμόλογες και χιουμοριστικές ατάκες στους διαλόγους με τους άντρες συναδέλφους τους.

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες όμως γύρω από την νέα ταινία Μποντ, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε πολλά για αυτή. Και επίσης, παρά τις φήμες που έχουν μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει, η αναζήτηση του διαδόχου του Κρεγκ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, όπως ξεκαθάρισαν τώρα οι παραγωγοί.

Φίλιπ Ντέτλεφς (dpa)

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου