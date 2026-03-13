Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Ατατούρκ στον Γκουτέρες

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απένειμε χθες σε ειδική τελετή το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Ατατούρκ στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρέθηκε στην Άγκυρα ως τιμώμενο πρόσωπο. Αυτή είναι η έκτη επίσκεψη του Γκουτέρες στην Τουρκία κατά τα 10 χρόνια της ως τώρα θητείας του, στο πλαίσιο της οποίας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν,«έχουμε εμβαθύνει και ενισχύσει τις συνεισφορές της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ σε κάθε τομέα» και «έχουμε παραμείνει σε στενό διάλογο με τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με ζητήματα που αποτελούν απειλή για την ειρήνη στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο». Αναφερόμενος στην κρίση με το Ιράν, ο ίδιος τόνισε ότι «ως Τουρκία επιδιώκουμε εντατική διπλωματία για να αποτρέψουμε την κλιμάκωση του σπιράλ βίας με επίκεντρο το Ιράν που ενέχει τον κίνδυνο να σύρει τη γεωγραφία μας σε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Ωστόσο παρά όσους επιδιώκουν να μας αποθαρρύνουν και να μας αποτρέψουν από τον αγώνα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποφασιστικά και με υπομονή», πρόσθεσε.

Δηλώσεις και για το Κυπριακό

Πέρα από την βράβευση και τις δηλώσεις του, ο ΓΓ του ΟΗΕ παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυo NTV. Όταν ρωτήθηκε ποιοι είναι οι στόχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑεναντίον του Ιράν, απάντησε ότι είναι ασαφείς αλλά συμπλήρωσε ότι «στην πραγματικότητα αυτός είναι ο πόλεμος που πάντα ήθελε το Ισραήλ και στον οποίο οι ΗΠΑ πάντα ήθελαν να εμπλακούν.

Όμως ιδιαίτερα σημαντικές αλλά και συγκινητικές ήταν οι δηλώσεις του Γκουτέρες για το Κυπριακό «Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να επιλύσουμε το Κυπριακό, δήλωσε στον τούρκο δημοσιογράφο του NTV. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε κοντά, αλλά έχουμε σημειώσει θετική πρόοδο. Ξεκινήσαμε ξανά τις επικοινωνίες. Μοναδικός μας στόχος είναι οι άνθρωποι του νησιού να επωφεληθούν από όλες τις ευκαιρίες του σύγχρονου κόσμου. Δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος, αλλά είμαι αποφασισμένος. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να επιλύσω το Κυπριακό μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μου».