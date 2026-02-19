Διχάζει το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Ερωτήματα ως προς τις αμερικανικές φιλοδοξίες προκαλεί το Συμβούλιο Ειρήνης που συνεδριάζει για πρώτη φορά στην Ουάσινγκτον. Πολλοί απέρριψαν τη σχετική πρόσκληση.Ένας μήνας έχει περάσει από την υπογραφή του ιδρυτικού καταστατικού για το Συμβούλιο της Ειρήνης στο Νταβός της Ελβετίας και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε όλα τα μέλη του στην Ουάσινγκτον για την πρώτη συνάντηση του νέου οργανισμού. Στην ατζέντα κυριαρχούν η εξασφάλιση πόρων για την ανοικοδόμηση στη Γάζα και η χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει στην πλατφόρμα Truth Social ότι πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση έχουν εξασφαλιστεί 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τους συμμετέχοντες στο Συμβούλιο ειρήνης.

Απόντες οι περισσότεροι Ευρωπαίοι

Από τις 60 χώρες που έλαβαν πρόσκληση, μόνο 27 δίνουν το παρών. Οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Αλβανία και το Κόσοβο. Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ρουμανία έχουν καθεστώς παρατηρητή, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνέπεια δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.

Μπορεί να προσκλήθηκε η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ωστόσο στη θέση της θα παραβρεθεί η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράφκα Σούιτσα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλές χώρες θέτουν «μία σειρά ερωτημάτων» για τον νέο οργανισμό.

Ανταγωνισμός στα Ηνωμένα Έθνη;

Η Γαλλία, για παράδειγμα, εκτιμά ότι το Συμβούλιο Ειρήνης υποσκάπτει την αυθεντία των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, μοναδική αποστολή του Συμβουλίου είναι η προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως εξηγεί στην Deutsche Welle ο Μαξ Ρόντενμπεκ, στέλεχος του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Crisis Group, «πολλά κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών ήθελαν να τερματιστεί με οποιονδήποτε τρόπο ο πόλεμος στη Γάζα, από τον οποίο είχαν τρομοκρατηθεί».

Στην πορεία των διαβουλεύσεων, ωστόσο, ο Τραμπ φαίνεται να τροποποιεί το πλαίσιο και υποστηρίζει ότι σκοπός του Συμβουλίου Ειρήνης είναι «να εμπεδώσει την παγκόσμια ειρήνη». Ωστόσο, το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι «η διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας» αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο οποίο ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία συμμετέχουν ως μόνιμα μέλη. Όμως η σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν αντανακλά πλέον τους σύγχρονους συσχετισμούς δυνάμεων.

Τον ρόλο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης εκθειάζει ο Τζέισον Άιζακσον, συνεργάτης του American Jewish Committee, μιλώντας στην Deutsche Welle. Όπως υποστηρίζει, ο νέος οργανισμός «ίσως έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που βλέπαμε στο παρελθόν, από τους οποίους μπορεί και να έχουμε απογοητευθεί για πολλά χρόνια…»

Ενδοιασμοί για τις ισορροπίες δυνάμεων

Από την άλλη πλευρά, ο Άιζακσον εκτιμά ότι ο Τραμπ μάλλον δεν πρόκειται να ασχοληθεί με διεθνοπολιτικές συγκρούσεις για τις οποίες δεν έχει προσωπικό ενδιαφέρον. Ενδοιασμοί εκφράζονται και για τη σημερινή δομή του Συμβουλίου Ειρήνης. Προς το παρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ εκπροσωπεί τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα είναι ο μοναδικός επικεφαλής του νέου οργανισμού.

Δίπλα του λειτουργεί ένα Εκτελεστικό Συμβούλιο με επτά άτομα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος (μεταξύ αυτών ο Αμερικανός υπουργος Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ). Ως πρόεδρος ο Τραμπ έχει το προνόμιο να προβάλλει βέτο στις αποφάσεις του οργανισμού και να «δημιουργεί, να τροποποιεί ή να διαλύει» νέες διοικητικές ενότητες, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Ο ίδιος ο Τραμπ θα αντικατασταθεί μόνο σε περίπτωση «ανικανότητας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του» ή αν ο ίδιος αποφασίσει να παραιτηθεί. Και αυτό είναι πρόβλημα, επισημαίνει ο Μαξ Ρόντενμπεκ, διότι «θεωρητικά ο Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο και να εξακολουθεί να προεδρεύει στο Συμβούλιο Ειρήνης, ορίζοντας μάλιστα ο ίδιος τον αντικαταστάτη του».

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

