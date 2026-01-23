ΕΕ: Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν θα είναι πια οι ίδιες

Νέα εποχή στις ευρωατλαντικές σχέσεις διαπιστώνουν οι Ευρωπαίοι παρά την υποχώρηση του Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

«Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν θα είναι πια οι ίδιες». Αυτό το μήνυμα εξέπεμψαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που βρέθηκαν χθες εκτάκτως στις Βρυξέλλες, ένα 24ωρο μετά την αποκλιμάκωση της σοβαρότερης κρίσης στις διατλαντικές σχέσεις από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρ’ ότι οι «27» συναντήθηκαν μετά την απόσυρση των απειλών του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία και την επιβολή νέων δασμών, στη διάρκεια των συζητήσεων διαπιστώθηκε αλλαγή της ατμόσφαιρας, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

«Οι διατλαντικές σχέσεις υπέστησαν μεγάλο πλήγμα την τελευταία εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια του έτους, μάθαμε ότι δεν θα είναι πια οι ίδιες», είχε δηλώσει η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας προσερχόμενη στη σύνοδο.

Για την πλειοψηφία των «27» είναι επίσης ξεκάθαρο πως, όταν συμβεί κάτι παρόμοιο με όσα βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, τότε απαιτείται ήρεμη, άμεση αλλά και ξεκάθαρη απάντηση, που όπως φαίνεται λειτουργεί, υπογράμμισε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαίωσε επίσης αυτή την τακτική. Για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο διάλογος με τις ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά με «σταθερό και μη κλιμακούμενο» τρόπο. Όμως, εάν ξεπεραστούν «κόκκινες γραμμές» ή απειληθεί εκ νέου η Ευρώπη με δασμούς, τότε το «μπλοκ» θα πρέπει να απαντήσει με «εμπορικά αντίμετρα και εργαλεία».

Παράλληλα, η ΕΕ θα επιδιώξει αποτελεσματική σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ μετά την απόσυρση των απειλών για δασμούς, όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Προβληματισμός για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Στο μεταξύ, προβληματισμό προκαλεί το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει θεσμικά τον ΟΗΕ και στο οποίο μετέχουν προσώρας μόνο δύο κράτη-μέλη, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Ο Αντόνιο Κόστα σημείωσε ότι υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη του ΟΗΕ. Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Δανία και Σλοβενία αρνήθηκαν ήδη να συμμετέχουν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι «όπως είναι διατυπωμένο, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δυσκολία να συμμετάσχουν», αν και σημείωσε επιπλέον ότι αρκετές χώρες «βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε – αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο – το ενδεχόμενο ανάληψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, ώστε το “Συμβούλιο Ειρήνης” να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό»

Σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία Mercosur, που παραμένει αβέβαιη μετά την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το Ευρωκοινοβούλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι δεν έχει αποφασίσει εάν θα εφαρμοστεί προσωρινά, κάτι που τεχνικά πάντως είναι εφικτό, καθώς έχει την έγκριση των κρατών-μελών.

