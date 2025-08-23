ΕΕ: «Πόλεμος» δηλώσεων για τη δύναμη ειρήνης

Ενώ ακόμα παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει πρόοδος για μια ειρήνη στην Ουκρανία, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας και της αποστολής στρατευμάτων αναστατώνει την Ευρώπη.Κάποιοι είπαν ότι για μια ακόμα φορά οι Ευρωπαίοι «έζεψαν το κάρο μπροστά από το άλογο». Ενώ και οι ίδιοι δεν δείχνουν να πολυπιστεύουν στην προοπτική σύντομης ειρήνευσης στην Ουκρανία, λόγω απροθυμίας του Πούτιν, έχουν ωστόσο ριχτεί στα βαθιά της συζήτησης περί εγγυήσεων ασφαλείας και αποστολής μιας ειρηνευτικής δύναμης στην χτυπημένη χώρα. Αυτό θα συμβεί λοιπόν αφού σιγήσουν τα όπλα, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει να ξεκινήσουν ήδη οι φραστικές αψιμαχίες. Τόσο στο εσωτερικό των χωρών που έχουν εκδηλώσει πρόθεση να στηρίξουν το εγχείρημα, όσο και μεταξύ των «προθύμων» και μη στο πλαίσιο της ΕΕ.

Τελευταίο δείγμα και σίγουρα πιο ακραίο η κόντρα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας με κεντρικό «ήρωα» τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης, και υπουργό Υποδομών, τον Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Μιλάνο απευθύνθηκε προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν με τη φράση «φόρεσε το κράνος σου, το γιλέκο σου, το τουφέκι σου και πήγαινε στην Ουκρανία». Ο Ιταλός για μια ακόμα φορά επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες ειρήνευσης και σχολίασε υποτιμητικά τα περί «ευρωπαϊκών στρατών, ευρωπαϊκών επανεξοπλισμών, ευρωπαϊκών κοινών χρεών για την αγορά πυραύλων».

Διπλωματικό επεισόδιο

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί την Ιταλίδα πρέσβειρα στο Παρίσι για εξηγήσεις. Ο Σαλβίνι έχει και στο παρελθόν ειρωνευτεί ή και επικρίνει με βαρείς χαρακτηρισμούς την δεδηλωμένη επιθυμία του Γάλλου να στείλει στρατό στην Ουκρανία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μπορεί να μην χρησιμοποιεί τέτοιους τόνους, μπορεί να ταξίδεψε μαζί με τον Μακρόν και τους άλλους Ευρωπαίους την περασμένη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και αυτή είναι κατηγορηματικά αντίθετη με την αποστολή στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος. Έχει μάλιστα δημόσια αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν ένας ρωσικός πύραυλος χτυπούσε Ιταλούς στρατιώτες και αν αυτό θα συνεπαγόταν άμεση πολεμική εμπλοκή με τη Μόσχα. Η Ιταλία μαζί με την Ισπανία «ηγούνται» έτσι του γκρουπ των χωρών, που δεν βλέπουν με καλό μάτι την όλη ιδέα που έχει χωρίσει την Ευρώπη στα δύο.

Ξεκάθαρο «όχι« από τους Πολωνούς

Βεβαίως δεν είναι μόνο οι «Νότιοι» που έχουν τέτοιες επιφυλάξεις. Μόλις χθες έρευνα από την Πολωνία έδειξε ότι ποσοστό 61,1% των πολιτών είναι κατά της αποστολής στρατευμάτων στη γειτονική τους χώρα. Μόλις 17,3% συμφωνεί με μια τέτοια επιλογή. Την στρατιωτική συμμετοχή της Πολωνίας έχουν αποκλείσει τόσο ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός Τουσκ, όσο και ο εθνολαϊκιστής πρόεδρος Ναβρότσκι, που κατά τα άλλα διαφωνούν σε πολλά. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Πολωνία, σε αντίθεση με την Φινλανδία, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον από κανέναν τους, αν και οι δύο θα το ήθελαν.

Ουσιαστικά η πλειοψηφία των χωρών των 27 δεν έχει καμιά ιδιαίτερη επιθυμία να εμπλακεί στρατιωτικά στην Ουκρανία, ακόμα και όταν θα έχουν σιγήσει τα όπλα. Εξαίρεση αποτελούν οι χώρες της Βαλτικής, που όμως αφενός είναι μικρές σε μέγεθος και συνεπώς και αριθμό στρατιωτών και αφετέρου αισθάνονται και οι ίδιες απειλούμενες από τη Ρωσία για να στείλουν μεγάλες δυνάμεις τους εκτός συνόρων.

Οι Εσθονοί για παράδειγμα μίλησαν για αποστολή περίπου 1.000 ατόμων, όταν οι υπολογισμοί για το σύνολο μιας τέτοιας δύναμης μιλούν για 150.000 προσωπικό.

Όλα δείχνουν ότι το κύριο βάρος μιας τέτοιας επιχείρησης θα σήκωναν λοιπόν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, ενώ οι Γερμανοί δείχνουν διαθέσιμοι, αλλά και αυτοί θα πρέπει να καλύψουν πρώτα τις ελλείψεις του δικού τους στρατεύματος σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως και στη Γερμανία η σχετική συζήτηση διχάζει και συχνά είναι και εξαιρετικά φορτισμένη. Ρόλο στην τελική απόφαση θα παίξει φυσικά, αν συγκροτηθεί μια τέτοια δύναμη, και η «σημαία» κάτω από την οποία θα γίνει μια τέτοια αποστολή αλλά και η εντολή της. Προς το παρόν οι καβγάδες αφορούν ένα εικονικό σενάριο.

