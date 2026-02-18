«Εμφύλιος» στην AfD για ρουσφέτια και καταχρήσεις

Διορισμοί συγγενών σε γραφεία πολιτικών και κατηγορίες για διασπάθιση χρημάτων στην Κάτω Σαξoνία φέρνουν το ακροδεξιό κόμμα «υπό πίεση», όπως παραδέχεται πλέον και η ηγεσία του.Όταν το 2023 ο Πράσινος υπουργός Οικονομικών Ρόμπερτ Χάμπεκ βρέθηκε υπό πίεση για επιλογές που αφορούσαν το προσωπικό του υπουργείου, η Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD είδε την ευκαιρία της. Κορυφαίοι αξιωματούχοι μίλησαν για «ευνοιοκρατία» και «έγκλημα φατριών» και εξαπέλυσαν μια δριμεία επίθεση εναντίον του. Το ζήτημα ήταν οι οικογενειακές διασυνδέσεις εργαζομένων εντός του υπουργείου του. Ο αναπληρωτής ομοσπονδιακός πρόεδρος της AfD, Στέφαν Μπράντνερ, μίλησε ακόμα και για ένα «δίκτυο τύπου μαφίας». Παρόλο που η πολιτική προσωπικού του Χάμπεκ τελικά φάνηκε να έχει κάποιες σκιές, ωστόσο δεν παραβίαζε κανέναν νόμο ή κανονισμό. Ήταν ένα τέλειο πλαίσιο για την AfD, η οποία με ακροδεξιά φρασεολογία παρουσιάζεται στη Γερμανία ως κόμμα εναντίον του κατεστημένου και ως η «φωνή του απλού λαού».

Υπηρεσίες σε συγγενείς εις βάρος των φορολογουμένων;

Τώρα, η ίδια η AfD αντιμετωπίζει κριτική για την πρόσληψη μελών οικογενειών. Στο γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, πολλοί τοπικοί, αλλά και ομοσπονδιακοί βουλευτές φέρονται να έχουν απασχολήσει συγγενείς ως προσωπικό στα γραφεία των συναδέλφων τους στο κόμμα. Αρκετά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού προγράμματος Frontal του ZDF, έχουν αναφερθεί σε αυτό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αυτά τα μέλη της οικογένειας έλαβαν σημαντικούς μισθούς – που πληρώνονται από δημόσιο χρήμα. Στο επίκεντρο της κριτικής είναι ο Ούλριχ Ζίγκμουντ. Είναι ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD για τις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ τον Σεπτέμβριο του 2026. Το κόμμα του αυτή τη στιγμή προηγείται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις και ο Ζίγκμουντ στοχεύει να γίνει πρωθυπουργός εκεί – ο πρώτος ακροδεξιός πολιτικός της AfD στη Γερμανία που θα κατέχει αυτή τη θέση.

Έχει έρθει στο φως ότι ο πατέρας του φέρεται επίσης να εργάζεται στο γραφείο ενός μέλους της Ομοσπονδιακής Βουλής, λαμβάνοντας σχεδόν 100.000 ευρώ ετησίως. Ο Ζίγκμουντ δεν αρνείται τους ισχυρισμούς. Δικαιολογεί την πρακτική, ισχυριζόμενος ότι είναι δύσκολο να βρεθεί αξιόπιστο προσωπικό. Και η πρακτική τυπικά δεν είναι παράνομη. Τα μέλη του κοινοβουλίου δεν επιτρέπεται να απασχολούν μέλη της οικογένειάς τους – αλλά επιτρέπεται να απασχολούν μέλη των συναδέλφων τους στο κόμμα. Την ίδια στιγμή, όμως, ένας ευρωβουλευτής της AfD εξαπέλυσε κατηγορίες για ατασθαλίες και πλουτισμό εναντίον της οργάνωσης του κόμματος στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σύζυγος του προέδρου του κόμματος στο κρατίδιο, Άνσγκαρ Σλέντε, εργάζεται στο γραφείο ενός μέλους της Μπούντεσταγκ της AfD.

Κατηγορίες εκ των έσω

Ο πολιτικός επιστήμονας Aλεξάντερ Χένζελ από το Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν δεν θεωρεί καν την κατηγορία της ευνοιοκρατίας ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της AfD. Είναι ιδιαίτερα εκρηκτική όμως, «επειδή εγείρεται από την πιο ριζοσπαστική πτέρυγα της AfD», λέει σε συνέντευξή του στην DW. «Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα, αυτό το σκάνδαλο δεν προέρχεται μόνο από έξω, αλλά τροφοδοτείται έντονα και από μέσα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εσωτερικές συγκρούσεις».

Ένας από τους πιο εξέχοντες κατηγόρους από το εσωτερικό του κόμματος είναι ο ισχυρός πρόεδρος του κρατιδίου της Θουριγγίας της AfD, Μπγερν Χέκε. Επιτίθεται στους συναδέλφους του στο κόμμα. Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, κατηγορεί, αναφερόμενος στην υπόθεση: «Μπορούμε να αποτύχουμε μόνο εξαιτίας του εαυτού μας. Αλλά αυτή η αποτυχία γίνεται μια πραγματική πιθανότητα». Ο Χένζελ βλέπει τις κατηγορίες ως μέρος μιας θεμελιώδους στρατηγικής: «Παρουσιάζοντας το σκάνδαλο στη Σαξονία-Άνχαλτ ως συνέπεια της υπερβολικής προσαρμογής στο σύστημα, ο Χέκε και άλλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τον προσανατολισμό της AfD ως ριζοσπαστικού κινηματικού κόμματος». Η οργάνωση της AfD στη Θουριγγία χαρακτηρίζεται ως «επιβεβαιωμένα δεξιώς εξτρεμιστική» από τις γερμανικές αρχές ασφαλείας. Ο ίδιος ο Χέκε θεωρείται ακροδεξιός ιδεολόγος που υποστηρίζει μια ομοιογενή, εθνοτικά βασισμένη κοινωνία και θέλει να αντιταχθεί ριζικά στη μετανάστευση. Κατηγορείται επανειλημμένα για ιδεολογική συγγένεια με τον Εθνικοσοσιαλισμό. Έχει ήδη καταδικαστεί δύο φορές για χρήση ενός συνθήματος των εγκληματικών SA (Sturmabteilung): της παραστρατιωτικής πτέρυγας του Αδόλφου Χίτλερ κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος.

Μαζεύονται πολλά

Οι κατηγορίες και οι αντιπαραθέσεις γίνονται ολοένα περισσότερο βάρος για ολόκληρο το κόμμα. Ειδικά επειδή τα σκάνδαλα συσσωρεύονται αυτή τη στιγμή στο ήδη γεμάτο σκάνδαλα κόμμα.

– Τόσο στη Σαξονία-Άνχαλτ όσο και στην Κάτω Σαξονία, η απασχόληση μελών οικογενειών άλλων μελών του κόμματος έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για τον νεποτισμό.

– Η πρόεδρος της Μπούντεσταγκ, Γιούλια Κλέκνερ, απαγόρευσε οριστικά σε επτά υπαλλήλους της AfD την είσοδο στην Μπούντεσταγκ για λόγους ασφαλείας. Μερικοί από αυτούς έχουν προηγούμενες καταδίκες για υποκίνηση μίσους, αντίσταση στη σύλληψη ή παραβίαση των νόμων περί όπλων.

– Το κόμμα και η ηγεσία του διαφωνούν εδώ και μήνες για το πώς να αντιμετωπίσουν τον Αυστριακό δεξιό εξτρεμιστή Μάρτιν Ζέλνερ. Ακόμα και πολλά μέλη της AfD τον θεωρούν υπερβολικά ακραίο. Ενώ ορισμένοι εξέχοντες αξιωματούχοι επιδιώκουν επιδεικτικά την επαφή, η ηγεσία του κόμματος αποστασιοποιείται από αυτόν.

– Ένα μέλος του κοινοβουλίου του κρατιδίου της Βαυαρίας της AfD καταδικάστηκε πρόσφατα τον Φεβρουάριο του 2026 σε ένα σημαντικό πρόστιμο για ξέπλυμα χρήματος και εκφοβισμό.

– Σε μια τρέχουσα δίκη εναντίον μιας ύποπτης τρομοκρατικής οργάνωσης, ένα πρώην μέλος της Μπούντεσταγκ της AfD είναι επίσης μεταξύ των κατηγορουμένων.

Επιπλέον, υπάρχουν επαναλαμβανόμενες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με εντάσεις εντός της ηγεσίας του κόμματος αναφορικά με την εξωτερική πολιτική της AfD. Ο συμπρόεδρος Τίνο Κρουπάλα θεωρείται φίλος της Ρωσίας και έχει επανειλημμένα και έντονα αντιταχθεί στη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Η άλλη συμπρόεδρος, Aλίς Βάιντελ, από την άλλη πλευρά, επιδιώκει στενότερους δεσμούς με την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αδύναμη ηγεσία;

Οι δύο πρόεδροι κατηγορούνται όλο και περισσότερο για αδύναμη ηγεσία. Όσον αφορά τους τρέχοντες ισχυρισμούς περί ευνοιοκρατίας, ο πολιτικός επιστήμονας Αλεξάντερ Χένζελ πιστεύει ότι το περιθώριο ελιγμών της ηγεσίας του κόμματος είναι πολύ περιορισμένο. «Απλώς δεν έχουν την πολυτέλεια να εμπλακούν σε μια μεγάλη σύγκρουση σε μια εκλογική χρονιά όπου διακυβεύονται τόσα πολλά». Η κριτική των συναδέλφων του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι μια πράξη εξισορρόπησης.

Ο Κρουπάλα υιοθέτησε έναν μετριοπαθή επικριτικό τόνο. Ενώ οι αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας είναι νομικά έγκυρες, είπε, «υπάρχει ακόμα μια οσμή αθέμιτης συμπεριφοράς». Σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, ο ίδιος ο Κρουπάλα απασχολεί τη σύζυγο ενός μέλους της τοπικής Βουλής σε ένα γραφείο εκλογικής περιφέρειας. Επίσημα, το κόμμα απορρίπτει την κατηγορία της συστηματικής ευνοιοκρατίας. Αρκετές τοπικές οργανώσεις τονίζουν ότι οι προσλήψεις βασίζονται σε επαγγελματικά προσόντα και στο πλαίσιο των κανονισμών. Ο Χένζελ θεωρεί ότι το σκάνδαλο θα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο για το κόμμα. Βλέπει ως κύριο κίνδυνο ότι η AfD θα «υποστεί απώλεια εικόνας: ότι η αυτοπαρουσίασή της ως εναλλακτική λύση στα καθιερωμένα κόμματα θα πληγεί. Η λαϊκιστική κριτική της AfD προς τα άλλα κόμματα στρέφεται τώρα εναντίον του εαυτού της».

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

