Eυρωπαίοι ακροδεξιοί στο πλευρό του Όρμπαν

Εξέχοντες Ευρωπαίοι λαϊκιστές βρέθηκαν στο πλευρό του Ούγγρου πρωθυπουργού...

Νέα τιμητική διάκριση για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ και συνεργάτιδά της

Coeur pour Tous: Η Ευφυΐα της Ανθρωπιάς που Ενώνει...

Volkswagen: Iron Dome αντί για T-Roc Cabrio;

Η VW εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ισραηλινή...

Επίθεση drone σε τουρκικό τάνκερ

Έκρηξη σημειώθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα στο τουρκικό δεξαμενόπλοιο ALTURA που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Διερευνώνται τα αίτια.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης στη Μαύρη Θάλασσα, σε απόσταση 26 χλμ. από τον Βόσπορο. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο τουρκικό δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου ALTURA, η οποία μεταδόθηκε ως επίθεση από drone κατά του τουρκικού δεξαμενοπλοίου, το οποίο μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου και είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές και κινητοποίηση των αρχών , ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ουράλογλου: Υπό διερεύνηση παραμένουν τα αίτια

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, σε δηλώσεις του νωρίτερα σε τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι, είπε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν πιθανή μη επανδρωμένη ναυτική επίθεση. Ο Ουράλογλου είπε ότι το πλοίο, με ξένη σημαία και λειτουργία τουρκικής σημαίας, μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο και είχε αναφέρει έκρηξη στο μηχανοστάσιό του. Η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από εξωτερική πρόσκρουση που σκόπιμα στόχευσε το μηχανοστάσιο, πιθανώς από θαλάσσιο drone και όχι από αέρος, δήλωσε ο υπουργός. Και τα 27 μέλη του πληρώματος είναι σώα. Ο Ουράλογλου ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά τόνισε ότι τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Ομάδες αντιμετώπισης προβλημάτων παραμένουν σε ετοιμότητα κοντά στο πλοίο, το οποίο δεν κινδυνεύει να βυθιστεί, και το πλήρωμα δεν έχει ζητήσει ακόμη εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σε μια στιγμή που η Τουρκία προβάλλεται ως παράγοντας διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης και παύση των εχθροπραξιών και στις χώρες του Κόλπου, είναι αναμενόμενο χώρες όπως το Ισραήλ να υπονομεύουν έναν τέτοιο ρόλο για την Άγκυρα.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Eυρωπαίοι ακροδεξιοί στο πλευρό του Όρμπαν

Εξέχοντες Ευρωπαίοι λαϊκιστές βρέθηκαν στο πλευρό του Ούγγρου πρωθυπουργού στην κορύφωση της προεκλογικής του εκστρατείας. Ενισχύεται η συνεργασία του και με τη Μόσχα.Υποτίθεται ότι...
Νέα τιμητική διάκριση για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ και συνεργάτιδά της

Apostolis Zois -
Coeur pour Tous: Η Ευφυΐα της Ανθρωπιάς που Ενώνει Κόσμους Σε έναν κόσμο όπου οι κρίσεις και οι ανισότητες δοκιμάζουν καθημερινά τη δύναμη της ανθρωπότητας,...
Volkswagen: Iron Dome αντί για T-Roc Cabrio;

Η VW εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ισραηλινή Rafael με στόχο παραγωγή εξαρτημάτων για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τους FT.Η Volkswagen...
Οι προκλήσεις της La Repubblica για τον όμιλο AΝΤ1

Ολοκληρώθηκε η πώληση της ιστορικής κεντροαριστερής εφημερίδας στον ελληνικό όμιλο. Αναγκαία η άμεση ενδυνάμωσή της, εν μέσω ανησυχιών των δημοσιογράφων για το μέλλον τους.Ανταπόκριση...
Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

