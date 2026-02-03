Επαφές Γουίτκοφ στο Ισραήλ ενόψει συνομιλιών με το Ιράν

Ο απεσταλμένος του Ντ. Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται στο Ισραήλ για να κάμψει τις επιφυλάξεις της κυβέρνησης Νετανιάχου ως προς τις προθέσεις της Τεχεράνης.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ.

Ενόψει της ανανέωσης των επαφών Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία στο τέλος της εβδομάδας,και παρά τις επανειλημμένες φραστικές προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ για μία ‘τελευταία ευκαιρία συνεννόησης’ με την Τεχεράνη πριν από μία στρατιωτική επιχείρηση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, κλίμα αισιοδοξίας αρχίζει να καλλιεργείται από πλευράς Ουάσιγκτον. Χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο σημερινού δημοσιεύματος των New York Times, που επικαλείται ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι φέρονται να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο διακοπής ή αναστολής του πυρηνικού προγράμματος. Πρόκειται για μία πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται στην Τεχεράνη από επίσημα χείλη, πλην όμως καταδεικνύεται η σαφής πρόθεση του Λευκού Οίκου να αποφευχθεί μία στρατιωτική αναμέτρηση, η αρχή της οποίας είναι γνωστή – άγνωστη, ωστόσο διαφαίνεται η έκβασή της.

Έτοιμος ο Πεζεσκιάν για διαπραγμάτευση

Αλλά και από ιρανικής πλευράς διαφαίνεται συγκρατημένη αισιοδοξία, με τον Πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, μετριοπαθή εκφραστή του καθεστώτος, να προτρέπει τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος θεωρείται πως κινείται σε παρόμοιο επικοινωνιακό κλίμα, να προτάξει το εθνικό συμφέρον κατά τις επικείμενες επαφές του με τον Γουίτκοφ. Όσο αυτονόητη κι αν ακούγεται η προεδρική αυτή ‘υπενθύμιση’, στην πραγματικότητα ορθότερο θα ήταν να εκληφθεί ως έμμεσο μήνυμα του μετριοπαθέστερου Πεζεσκιάν προς την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης και του σκληρού πυρήνα του περιβάλλοντος Χαμενεΐ, πως το momentum που δείχνει να προετοιμάζει η διακυβέρνηση Τραμπ, δεν πρέπει να χαθεί. Μάλιστα, όπως δημοσιεύεται ως διαρροή από την New York Times, η ιρανική πλευρά θα ήταν πρόθυμη να επανεξεταστεί περσινή αμερικανική πρόταση να συσταθεί ένα ‘περιφερειακό κονσόρτσιουμ’ παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο το περιθώριο ανεύρεσης μίας νέας φόρμουλας διαχείρισης της παρούσας, έκρυθμης, κατάστασης.

Συνάντηση Γουίτκοφ – Νετανιάχου

Από την άλλη, ο Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνει στο Ισραήλ με κύριο στόχο, όπως διαρρέουν ισραηλινές και αμερικανικές δημοσιογραφικές πηγές, να κάμψει όσο είναι δυνατόν τις ισχυρές επιφυλάξεις της ισραηλινής πλευράς, η οποία, εκτός από την εκπεφρασμένη ανησυχία της για την πρόοδο του πυρηνικού προγράμματος, προσπαθεί επίμονα να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων και το βαλλιστικό ιρανικό οπλοστάσιο, μετά από τα ισχυρά πλήγματα που δέχθηκαν ισραηλινές κατοικημένες περιοχές κατά τον πρόσφατο «Πόλεμο των 12 Ημερών», τον περσινό Ιούνιο. Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον διοικητή της Μοσάντ Ντέντι Μπαρνέα, αλλά και με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, παρά τις φημολογίες ότι η μεταξύ τους επικοινωνία περνά συχνά περιόδους κρίσης. Ασαφής, ωστόσο, παραμένει η διάρκεια της επίσκεψης Γουίτκοφ στο Ισραήλ, όπως επίσης και η ακριβής ατζέντα των ζητημάτων που θα τεθούν επί τάπητος.

Πάντως, ανώνυμες εκτιμήσεις κυβερνητικών κύκλων στην Ιερουσαλήμ δείχνουν απαισιόδοξες για την έκβαση των επαφών Τεχεράνης – Ουάσιγκτον, καταλήγοντας ότι θα οδηγηθούν ξανά σε αδιέξοδο, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να δράσουν στρατιωτικά.

