Ευρωβαρόμετρο: Ανησυχία για ασφάλεια και ακρίβεια

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, και ιδιαίτερα οι Έλληνες, ανησυχούν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με βάση τα στοιχεία για το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Ιδιαίτερα ανήσυχοι για την πιθανότητα πολέμου καθώς και την οικονομική τους κατάσταση εμφανίζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, και γι’ αυτό αναζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους προστατεύσει, σύμφωνα με το νέο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι πολίτες εκφράζουν συγκεκριμένα ανησυχία για διάφορα ζητήματα, με κορυφαία στη λίστα τις ένοπλες συγκρούσεις (72%), την τρομοκρατία (67%) και τις κυβερνοεπιθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ (66%).

Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ

Στη «σκιά» των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, οι πολίτες ζητούν να ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης. Το ποσοστό αυτό, μάλιστα, ανέρχεται στο 78% στην Ελλάδα, πολύ παραπάνω από τον μέσο όρο στην ΕΕ, όπου το 66% των πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει πιο ενεργά ως προς την ασφάλειά τους.

«Οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ να τους προστατεύσει» τόνισε η εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου Ντελφίν Κολάρντ, για να προσθέσει ότι «εννέα στους δέκα θέλουν η ΕΕ να εντείνει τη θέση της με ισχυρότερη και πιο ενωμένη φωνή στη διεθνή σκηνή».

Πέντε στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες (40%) θεωρούν ότι για να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί, κυρίως, στην άμυνα και την ασφάλεια, ποσοστό που φτάνει αντίστοιχα στην Ελλάδα στο 32%.

Ενδιαφέρον έχει ότι εννέα στους δέκα Έλληνες πολίτες θεωρούν ζωτικής σημασίας την ενότητα των κρατών-μελών της ΕΕ, ποσοστό που φτάνει αντίστοιχα το 95% στην Κύπρο, και ως μέσος όρος στο «μπλοκ» το 89%.

Πάντως, την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές αναταραχές προκαλούν γενικά απαισιοδοξία στους πολίτες στην ΕΕ (52%), με το ποσοστό αυτό να είναι λίγο υψηλότερο στην Ελλάδα (56%).

Απαισιοδοξία εκφράζει, παράλληλα, το 39% των ερωτηθέντων για το μέλλον της ίδιας της Ένωσης (53% στην Ελλάδα), καθώς και το 41% για το μέλλον της χώρας τους, ενώ το ίδιο εκφράζουν έξι στους δέκα πολίτες (56%) για την Ελλάδα.

Η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν βασικές πηγές ανησυχίας των Ευρωπαίων πολιτών, που συμπίπτουν με την ευρωπαϊκή ατζέντα που αφορά κυρίως την άμυνα και την οικονομία.

«Αγκάθι» ο πληθωρισμός

Για την πλειοψηφία των Ευρωπαίων η ακρίβεια εξακολουθεί να πλήττει το βιοτικό τους επίπεδo. Για τον λόγο αυτό, το 41% των ερωτηθέντων αναφέρει τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης ως κορυφαία προτεραιότητα που επιθυμούν να αντιμετωπίσει το Ευρωκοινοβούλιο, με τα ποσοστό αυτό να ανέρχεται, αντίστοιχα, στο 53% στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξήχθη τον περασμένο Νοέμβριο με τη συμμετοχή 26.453 πολιτών και από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

