Ευρωβαρόμετρο: 9 στους 10 ζητούν «ενότητα» από την ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι πολίτες προτάσσουν μεγαλύτερη συνεργασία και ενότητα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις σε άμυνα, ασφάλεια και οικονομία.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιεύεται σήμερα, σχεδόν το 90% των Ευρωπαίων επιθυμεί μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ ισχυρή πλειοψηφία, που φθάνει το 77%, πιστεύει ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις, με το ποσοστό αυτό να αγγίζει το 81% στην Ελλάδα και 85% στην Κύπρο.

Για να ενισχύσουν τη θέση τους στον κόσμο, οι Ευρωπαίοι αναφέρουν ως προτεραιότητες την άμυνα και την ασφάλεια (37%), καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%).

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να εστιάσει στην ασφάλεια και την οικονομία. Προσβλέπουν στην ΕΕ για σταθερότητα και περιμένουν μια δυνατή και ενιαία ευρωπαϊκή φωνή στον σημερινό αβέβαιο κόσμο» τόνισε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, προσθέτοντας ότι «οι προτεραιότητές μας και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει, επομένως, να επιτρέψουν στην ΕΕ να διαχειριστεί με επιτυχία τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα».

Αποκλίσεις στις προτεραιότητες

Υπάρχουν, πάντως, αποκλίσεις μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του «μπλοκ» ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των χωρών τους. Για παράδειγμα, οι πολίτες από τη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, όπως τη Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία και Δανία, θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια, ενώ αντίστοιχα για τους πολίτες στην Ελλάδα (49%), τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία οι προτεραιότητες θα πρέπει να αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία. Οι Κύπριοι σε ποσοστό 42% θεωρούν προτεραιότητα την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι Σουηδοί δίνουν έμφαση στον ρόλο της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οι Ισπανοί στην παιδεία και την έρευνα.

Η διαφάνεια στην κορυφή

Πρωταρχικής σημασίας αποτελεί και η διαφάνεια, καθώς το 91% των πολιτών (96% στην Ελλάδα και 94% στην Κύπρο) θεωρεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα μέσα για να ελέγχει αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές δαπάνες. Το 95% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη-μέλη σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

Ισχυρή πλειοψηφία 73% των Ευρωπαίων (66% στην Ελλάδα και 71% στην Κύπρο) θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα στα κράτη-μέλη. Προστασία της ειρήνης και ενίσχυση της ασφάλειας προτάσσουν οι ερωτηθέντες σε Ελλάδα και Κύπρο (45% και 39%, αντιστοίχως).

Μάρτιος 2025

