Ευρωπαίοι: Στήριξη και… φροντιστήριο στον Ζελένσκι

UPDATE: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα έχει στο ραντεβού με τον Τραμπ στο πλευρό του τους εκπροσώπους της «Συμμαχίας των Προθύμων» κι ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να επιταχύνει τις εξελίξεις.Τα βλέμματα του πλανήτη στρέφονται τώρα στην Ουάσινγκτον όπου τη Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ για να μάθει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συζητήθηκε στην Αλάσκα και ποια είναι τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου από εδώ και πέρα. Όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι θα τον συνοδεύσουν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, κατόπιν δικού του αιτήματος.

Ακολούθησαν ανάλογες τοποθετήσεις από Μακρόν (Γαλλία), Μελόνι (Ιταλία), Στουμπ (Φινλανδία) και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε πλέον ενόψει μιας άτυπης παγκόσμιας συνόδου κορυφής, με ραγδαίες και εν πολλοίς αναπάντεχες εξελίξεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει εξασφαλίσει την αμέριστη στήριξη της «Συμμαχίας των Προθύμων» υπό την ηγεσία Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Οι χώρες που στηρίζουν το Κίεβο θα συντονίσουν ξανά τα βήματά τους σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Χθες Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ επανέλαβαν ότι θεωρούν απαραίτητο να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία με πρώτο στόχο την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στην τηλεδιάσκεψη θα πάρει μέρος από τις Βρυξέλλες, όπου ήδη βρίσκεται και ο Ζελένσκι.

Πρόθυμοι συνοδοί για τον Ζελένσκι

Παράλληλα τονιζόταν από τους συμμάχους ότι θα προετοιμάσουν τον Ουκρανό πρόεδρο για παν ενδεχόμενο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, έτσι ώστε να αποφευχθείτο αμήχανο σκηνικό της πρώτης τους συνάντησης που είχε κυλήσει πολύ άσχημα για τον Ουκρανό πρόεδρο. Μάλιστα ο καγκελάριος Μερτς υποστήριξε ότι θα μεταφέρει τη δική του εμπειρία από την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, που στη Γερμανία θεωρήθηκε επιτυχημένη, σε μια άτυπη μορφή… φροντιστηρίου προς τον Ουκρανό ηγέτη, προκειμένου να αποφύγει τις κακοτοπιές.

Υπήρχε από την πρώτη στιγμή η ιδέα να συνοδεύεται ο Ζελένσκι από κάποιον ή κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ παραδέχτηκε το Σάββατο σε δηλώσεις του ότι τόσο ο Μερτς όσο και άλλοι ηγέτες θα ήθελαν να συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στο ταξίδι αυτό. Τελικά προκρίθηκε ως συνοδεία το δίδυμο φον ντερ Λάιεν-Μερτς.

Τριμερής συνάντηση την Παρασκευή;

Στο μεταξύ ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος έγκυρες πηγές από την συνάντηση στην Αλάσκα έκανε λόγω για σοβαρή πιθανότητα τριμερούς συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι, την Παρασκευή 22 Αυγούστου, καθώς ο ένοικος της Ουάσινγκτον είναι γνωστό ότι αρέσκεται σε γρήγορες αποφάσεις και θέλει να επιταχύνει τις διαδικασίες. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πριν από τη Δευτέρα. Η όποια επιτάχυνση των διαδικασιών αυξάνει πάντως και την πίεση προς τους Ευρωπαίους.

Μερτς και Μακρόν επανέλαβαν τη σημασία ύπαρξης κοινού μετώπου με στόχο οι Ευρωπαίοι να μπορούν όσο αυτό είναι δυνατόν να έχουν παρέμβαση και να αποτρέψουν μονομερείς αποφάσεις εις βάρος του Κιέβου.

Υπάρχουν ορισμένοι που επιμένουν ότι ο Πούτιν δεν έχει διάθεση διαπραγμάτευσης. αφού θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι στο μέτωπο. Ο καγκελάριος χαρακτήρισε «κακόγουστη επίδειξη έλλειψης σεβασμού» το γεγονός ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν με μεγάλη ένταση την ώρα της διαπραγμάτευσης στην Αλάσκα.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των «Προθύμων» θα κυριαρχήσουν το ζήτημα των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας και οι απαιτήσεις του Πούτιν με βάση τις σχετικές διαρροές για πλήρη απόσυρση των Ουκρανών από την περιοχή του Ντονμπάς.

