Ζελένσκι: Θα αποφασίσουν οι Ουκρανοί για τα εδάφη τους

Για μεγάλη πρόοδο επί του ειρηνευτικού σχεδίου και για αποτελέσματα σύντομα έκανε λόγο ο Τραμπ. Συμφωνία 100% για εγγυήσεις ασφαλείας βλέπει ο Ζελένσκι, 95% ο Τραμπ. Ανοιχτό ουκρανικό δημοψήφισμα.«Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς. «Έχουμε έρθει αρκετά πιο κοντά (σε μια συμφωνία), ίσως πολύ κοντά» ανέφερε σχετικά με το σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία.

«Σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε, με τον άλλο ή άλλον τρόπο» ποια θα είναι η έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας, πρόσθεσε, επαινώντας με κάθε ευκαιρία και εμφανώς επί ίσοις όροις, όπως μπορούσε να παρατηρήσει κανείς, την ετοιμότητα του Κιέβου και της Μόσχας για άμεσο τερματισμό του πολέμου. Κολακευτικά ήταν και τα λόγια που χρησιμοποίησε για τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, εμφανίζοντάς τον έτοιμο για διαπραγμάτευση – κι ενώ είχε προηγηθεί τηλεφώνημά τους.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως σε Αμερικανούς αναλυτές, μετά το πέρας της συνέντευξης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις μεγάλης ισχύος των τελευταίων ημερών στην Ουκρανία, μέχρι το Κίεβο.

Τον Ιανουάριο συνάντηση με Ευρωπαίους

Για «εξαιρετική» συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραπέμποντας σε περαιτέρω συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες εντός του Ιανουαρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μάλιστα ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο «100%», με τον Αμερικανό πρόεδρο όμως να τις μετριάζει στο «95%», παραπέμποντας με τη σειρά του στην ανάληψη ευθύνης από την Ευρώπη.

Και οι δύο πλευρές επισήμαναν ότι μεγάλο αγκάθι παραμένει το εδαφικό ζήτημα, και ειδικότερα η περιοχή του Ντονμπάς.

Ζελένσκι: Είναι τα εδάφη του έθνους μας

Απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το εδαφικό παραμένει «δυσεπίλυτο» και σημείωσε εμφατικά: «Γνωρίζετε τη θέση μας. Πρέπει να σεβαστούμε τον νόμο και τον λαό μας. Σεβόμαστε το έδαφος που ελέγχουμε».

Μάλιστα επανέλαβε ότι το εδαφικό θα πρέπει να απαντηθεί αποκλειστικά από τον λαό της Ουκρανίας, με πιθανό δημοψήφισμα «για οποιοδήποτε σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου» – και μάλιστα όχι μόνο για το εδαφικό. Ανοιχτή άφησε πάντως και την κοινοβουλευτική οδό για το ίδιο σχέδιο.

«Θα πρέπει να αποφασίσει η κοινωνία μας. Οι Ουκρανοί είναι αυτοί που πρέπει να ψηφίσουν γιατί είναι η δική τους χώρα, δεν ανήκει η χώρα σε ένα πρόσωπο. Είναι τα εδάφη του έθνους μας εδώ και πολλές γενιές».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν έχει «κανένα πρόβλημα» να «ταξιδέψει στην Ουκρανία» προκειμένου να προωθήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, δηλώντας επίσης έτοιμος να μιλήσει ενώπιον του ουκρανικού κοινοβουλίου, «αν αυτό θα βοηθούσε».

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν ξέρω όμως αν αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι απαραίτητο, όμως αν βοηθούσε για να σωθούν περίπου 25.000 ζωές τον μήνα, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», ανέφερε,με τον Ζελένσκι να του απευθύνει πρόκληση.

Πρώτες αντιδράσεις

Σε μια πρώτη αντίδραση ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ: «Όλος ο κόσμος εκτιμά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και της ομάδας του».

Από την πλευρά της ΕΕ, η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλά βήματα» στις συνομιλίες, εκφράζοντας εκ νέου την ετοιμότητα της Ευρώπης για περαιτέρω συνεργασία με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ ως προς τα επόμενα βήματα.

Πηγές: CNN, DW, n-tv, tagesschau.de

