Μια ακόμα απεργία σε υπηρεσίες τραίνων σήμερα, με περισσότερες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. «Αμοιβαίες υποχωρήσεις» από εργαζόμενους και εταιρείες ζητά η αρμόδια υπουργός.Οι επιβάτες των βρετανικών σιδηροδρόμων είναι βέβαιο ότι ζουν ημέρες μαρμότας. Απεργίες, ταλαιπωρία, διαδρομές που δεν έγιναν ποτέ. Το ζήτημα τώρα είναι: για πόσο ακόμα θα συνεχιστούν οι απεργίες; Αισθάνεται κανείς ότι η κατάσταση μεταξύ συνδικάτων και εταιρειών παρατείνεται χωρίς προοπτική, καθώς καμία από τις δυο πλευρές δεν δείχνει να υποχωρεί.

Σειρά, σήμερα Τετάρτη, έχει το συνδικάτο της Aslef (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen) και 9.000 οδηγοί τραίνων που κυριολεκτικά τραβούν χειρόφρενο σε 12 γραμμές. Μεταξύ αυτών η London Overground, η Avanti West Coast και η East Midlands Trains.

Τα αιτήματα του συνδικάτου: αύξηση των μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ανατροπή των προβλεπόμενων περικοπών. Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου Μικ Γούιλαν τόνισε: «Αισθάνομαι ότι έχουν μια λίστα επιθυμιών παραγωγικότητας ώστε να αποκομίζουν τεράστια κέρδη(…) αλλά χωρίς να θέλουν να τα δώσουν στους ανθρώπους που τα δημιουργούν λειτουργώντας του σιδηροδρόμους».

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Rail Delivery Group – ο οργανισμός που εκπροσωπεί τις εταιρείες των τραίνων – Στιβ Μοντγκόμερι, χαρακτήρισε «άδικες» τις απεργίες για τους επιβάτες παρότι επέμεινε ότι «δείχνει κατανόηση για την οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι».

Ουδέτερη η στάση της κυβέρνησης

Στο στόχαστρο της απεργίας και το συνέδριο των Συντηρητικών. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του συνεδρίου στο Μπέρμιγχαμ, οπότε αναμένεται και η κεντρική ομιλία της αρχηγού του κόμματος Λιζ Τρας. Στη δική της ομιλία χθες η Υπουργός Μεταφορών Αν – Μαρί Τραβέλιαν ξεκαθάρισε βέβαια στους Τόρις ότι «υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει να γίνει μεταξύ συνδικάτων και εταιρειών όμως θα χρειαστεί αμοιβαίες υποχωρήσεις».

Οι απεργίες ταλαιπωρούν εδώ και μήνες τους επιβάτες στη χώρα, με τον γενικό γραμματέα του μεγαλύτερου συνδικάτου (RMT) των εργαζομένων στους σιδηρόδρομους Μικ Λιντς να τονίζει την πιθανότητα συνέχισης των κινητοποιήσεων μέχρι και την άνοιξη.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι και το Σάββατο θα υπάρχουν καθημερινά απεργίες και από άλλα συνδικάτα. Επισημαίνεται ότι η περιοχή ανατολικά του Nottingham στη Κεντρική Αγγλία από σήμερα και για τρεις ημέρες δεν θα έχει καμία υπηρεσία τραίνου, αποδεικνύοντας την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί.

Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο