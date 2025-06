Θα ακολουθήσει «τυφλά» τις ΗΠΑ; Θα δώσει το πράσινο φως για την στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία; Η συνέπεια στη διπλωματική οδό μοιάζει η προτιμότερη επιλογή όμως τα γεγονότα μπορεί να προλάβουν την Βρετανία.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

«To be or not to be» αναρωτιέται η Βρετανία, σε ένα ερώτημα αντίστοιχο μεγάλο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στις συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ . Η επιτακτικότατα να ξεκαθαρίσει τις κινήσεις της έγκειται στις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή εμπλοκή των αμερικανικών δυνάμεων με σκοπό την στήριξη προς το Ισραήλ.

Τα βρετανικά μέσα σήμερα παρουσιάζουν ως βασικότερη επιθυμία της βρετανικής κυβέρνησης την μικρότερη πιθανή εμπλοκή της χώρας στην περιοχή. Μόλις χθες, από το έκτακτο συμβούλιο διαχείρισης κρίσεων, γνωστό και ως Cobra meeting που συγκάλεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο εκπρόσωπος Τύπου του Στάρμερ δήλωσε ότι «συζητήσαμε για τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες», επισημαίνοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αποκλιμάκωση.

Η επόμενη μέρα και ποια η σημασία της συνάντησης Λάμι – Ρούμπιο;

Οι εντατικές συζητήσεις που βρίσκεται η χώρα επιβεβαιώνονται και από την απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι να πετάξει σήμερα στην Ουάσιγκτον με σκοπό να μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξεκαθαρίσει την συμμετοχή τους στις συγκρούσεις, μοιάζει πιθανό σενάριο να θέλουν να χρησιμοποιήσουν την στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Πρόκειται για κοινή στρατιωτική βάση των βρετανικών και αμερικανικών δυνάμεων όμως βρίσκεται υπό τον κυριαρχικό έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ χρειάζεται το «πράσινο φως» της Βρετανίας για να την αξιοποιήσει σε πιθανές επιχειρήσεις.

Είναι αλήθεια ότι, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Βρετανία έστειλε επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη τύπου Typhoon στη βάση της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου με σκοπό να τονώσει την παρουσία της στην Μέση Ανατολή . Παράλληλα, τουλάχιστον 100 Βρετανοί στρατιώτες που βρίσκονται στο Ιράκ, στην περιοχή της Βαγδάτης και του Ερμπίλ είναι σε κατάσταση συναγερμού καθώς θεωρούνται άμεσος στόχος των ιρανικών δυνάμεων σε πιθανή ανάμειξη της χώρας στις συγκρούσεις.

Την ίδια ώρα, φημολογείται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδος Χέρμερ προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Στάρμερ ότι «μία πιθανή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι παράνομη» κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει μετά από ρεπορτάζ του Spectator.

Οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Χαρακτηριστική είναι η ερώτηση που έθεσε χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων η αντιπρόεδρος των Φιλελευθέρων Ντέιζι Κούπερ, για το εάν η Βρετανία προτίθεται να «ακολουθήσει τυφλά» τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ ξεκίνησε την ομιλία της ξεκαθαρίζοντας ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο Τραμπ πως «το Ιράν δεν πρέπει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα» όμως, όπως πρόσθεσε, «είμαστε συνεπείς και πιεστικοί προς το Ιράν να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διπλωματική προσέγγιση».

Την ίδια ώρα, έντονες είναι και οι δηλώσεις της σκιώδους υπουργού Εξωτερικών Πρίτι Πατέλ, η οποία τόνισε σε συνέντευξή της στο Sky News ότι το «Ιράν είναι απειλή για την ασφάλεια της Βρετανίας όσο είναι και για το Ισραήλ» τονίζοντας την ανάγκη της χώρας για επαγρύπνηση.