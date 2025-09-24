Η Γερμανία και η μεγαλύτερη δοκιμασία της

Ως «καγκελάριος Οικονομικών» μίλησε ο Μερτς στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κάνοντας λόγο για δοκιμασίες, χωρίς όμως προτάσεις για λύσεις. Ο δε υπ. Οικονομικών Κλίνγκμπαϊλ επέλεξε να εστιάσει στην Ευρώπη.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Δεν μετέβη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά επέλεξε να παραμείνει στο Βερολίνο για να βάλει τάξη στα δημόσια οικονομικά της χώρας και να είναι παρών στη γενική συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Αυτή η είναι η επίσημη γραμμή της καγκελαρίας, στέλνοντας το μήνυμα, όπως σχολιάζει η ιστοσελίδα tagesschau.de ότι ο Φρίντριχ Μερτς θέλησε να αποτάξει -για λίγο έστω- τον χαρακτηρισμό «καγκελάριος Εξωτερικών», εξαιτίας της ενασχόλησης του εντατικά με τις μεγάλες διεθνείς εξελίξεις και να παρουσιαστεί από εδώ και πέρα ως… «καγκελάριος Οικονομικών»..

Ειδικά την ώρα που το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση είναι η αύξηση του κόστους ζωής στη Γερμανία. Mε τον τρόπο αυτό, απέφυγε να μιλήσει από το βήμα του ΟΗΕ για τη Γάζα και τη στήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ, κάτι για το οποίο η αντιπολίτευση, και κυρίως Πράσινοι και Αριστερά επέκριναν.

Ο καγκελάριος Μερτς σε μια δραματική αποστροφή του λόγου του έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη δοκιμασία» για τις αξίες της Δύσης και άρα της Γερμανίας, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο των ευρύτερων εκκλήσεων προς τους Γερμανούς το τελευταίο διάστημα, έχει προετοιμάσει το έδαφος για ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων», που όμως φαίνεται ταυτόσημο, κατά τα δικά του λεγόμενο με ένα «φθινόπωρο προκλήσεων» στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, της ευρύτερης αστάθειας στη διεθνή σκηνή και των σοβαρών κλυδωνισμών που δέχονται τα θεμέλια της γερμανικής οικονομίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε την ανάγκη «παραγματικών μεταρρυθμίσεων» για το κοινωνικό κράτος, χωρίς ωστόσο να γίνει συγκεκριμένος ως προς τις συντάξεις και τις σχεδιαζόμενες περικοπές κυρίως στα λεγόμενα «κοινωνικά» υπουργεία. Παρέπεμψε κυρίως στα ραντεβού που σχεδιάζει το επόμενο διάστημα με εκπροσώπους της καγκελαρίας και της βαριάς βιομηχανίας. Δεν έκανε πάντως λόγο για συγκεκριμένες περικοπές και μέτρα εξοικονόμησης πόρων.

«Μόνο μια οικονομία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη θα παράξει πλούτο για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε υποδομές, να δείξουμε αλληλεγγύη και να προασπίσουμε την κοινωνική ασφάλεια», ανέφερε ο καγκελάριος.

Πιο συγκεκριμένες ιδέες ακούστηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών, που έθεσαν το πλαίσιο: περισσότερη μέριμνα για προσιτές κατοικίες, μείωση της γραφειοκρατίας, επίσπευση του νόμου για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και αύξηση του ρυθμού ψηφιοποίησης στη χώρα.

Βάιντελ: Προδώσατε τους πολίτες

«Σπαταλάτε απερίσκεπτα το κεφάλαιο των επόμενων γενιών», ανέφερε ο συμπρόεδρος της ακροδεξιάς AfD Τίνο Κρουπάλα απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα και εστιάζοντας στην ομιλία του στις υψηλές τιμές ενέργειας, στην υψηλή φορολόγηση, στις δαπάνες για την προστασία του κλίματος, στο κόστος των κοινωνικών επιδομάτων και βέβαια στο κόστος της μετανάστευσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η συμπρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ, η οποία ήταν υποψήφια καγκελάριος στις εκλογές του Φεβρουαρίου και η οποία, φαίνεται έχει θέσει εκ νέου ως στόχο την καγκελαρία για το 2029, την ώρα που η τελευταία δημοσκόπηση δίνει την ακροδεξιά AfD πρώτο κόμμα με 27%.

«Προδώσατε τους πολίτες» ανέφερε η Βάιντελ, απευθυνόμενη στον καγκελάριο Μερτς, «κάνετε πολιτική ενάντια στον λαό». Ευθείες βολές έριξε για ακόμη μια φορά στην κυβέρνηση για την πολιτική των κοινωνικών επιδομάτων «που έχουν γίνει μεταναστευτικά επιδόματα», όπως είπε.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Αριστερά, επικρίνοντας την κυβέρνηση για τις ιστορικές επενδύσεις στον αμυντικό τομέα αντί για επενδύσεις στην παιδεία, τον στεγαστικό τομέα και τις δημόσιες μεταφορές.

Κλινγκμπάιλ: Αγοράστε ευρωπαϊκά

Και μπορεί την Τετάρτη το πακέτο «προϋπολογισμός 2026» να ανέλαβε εξ ολοκλήρου σχεδόν ο Γερμανός καγκελάριος, ο αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομικών από τους Σοσιαλδημοκράτες, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, επέλεξε όμως να εστιάσει στην ατζέντα της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής και οικονομίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Hertie School of Governance του Βερολίνου, ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ και την Κίνα, σημειώνοντας ότι και η Γερμανία θα πρέπει να αναπτύξει μια «νέα βιομηχανική πολιτική»: με επενδύσεις σε τεχνολογίες του μέλλοντος, όπως είναι το πράσινο υδρογόνο, οι μπαταρίες, η ηλεκτροκίνηση, οι ημιαγωγοί -τομείς βέβαια στους οποίούς προς το παρόν υστερεί, με την αυτοκινητοβιομηχανία ειδικότερα να βιώνει την πιο βαθιά κρίση στην ιστορία της.

Για τον ίδιο η Γερμανία θα πρέπει να αναζητήσει λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτρέποντας μάλιστα τους πολίτες «να αγοράζουν ευρωπαϊκά». Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη κοινών αμυντικών έργων στην Ευρώπη αλλά και στην ανάγκη σύναψης συμφωνιών με νέους εμπορικούς εταίρους, όπως η Ινδία. Τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες κρατών-μελών ειδικά ως προς την τήρηση ευρωπαϊκών οδηγιών είναι επιβλαβείς και ζήτησε να αρθούν εμπόδια που υπάρχουν εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς επίσης να δοθούν κίνητρα σε νεοφυείς και μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

