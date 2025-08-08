Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποφάσισε πλήρη κατάληψη της Γάζας

Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε η κατάληψη της Πόλης της Γάζας με παράλληλη εκκένωση των αμάχων. Για εθνική καταστροφή κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι συγγενείς των ομήρων.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Μετά από μία μαραθώνια δεκάωρη συνεδρίαση, που έληξε νωρίς σήμερα το πρωί, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε ανακοίνωση με τους αντικειμενικούς σκοπούς των επιχειρήσεων, η επίτευξη των οποίων θα σημάνει και τον τερματισμό του πολέμου. Συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι των επικείμενων διευρυμένων επιχειρήσεων είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων, νεκρών και ζωντανών, η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, ο πλήρης έλεγχός της από τον ισραηλινό στρατό και, τέλος, η εγκαθίδρυση νέου φορέα διακυβέρνησης του θύλακα που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς, αλλά παράλληλα θα αποκλείει και την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι κατά το πρώτο στάδιο των επιχειρήσεων, ο στρατός θα καταλάβει την Πόλη της Γάζας. Παράλληλα, θα παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους, οι οποίοι θα κληθούν προηγουμένως να απομακρυνθούν από τα πεδία των μαχών και να μετακινηθούν νοτιότερα, στην παραλιακή ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα, ο αρχηγός του στρατού, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, υπέβαλε εναλλακτικά σχέδια επιχειρήσεων που αποσκοπούσαν στην πολιορκία συγκεκριμένων στρατηγικών σημείων για να προκληθεί «ασφυξία» στις δυνατότητες της Χαμάς, αναγκάζοντάς την να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις, να απελευθερώσει τους ομήρους και να αφοπλιστεί. Ωστόσο, οι προτάσεις του απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου, με την αιτιολογία ότι ο συγκεκριμένος τρόπος δράσης δεν απέδωσε κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Δριμεία αντίδραση αντιπολίτευσης και συγγενών των ομήρων

Κάθετα αντίθετα με την επιχείρηση πλήρους κατάληψης της Γάζας είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γιαΐρ Λαπίντ χαρακτήρισε την απόφαση καταστροφική. «Σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις της στρατιωτικής ηγεσίας και χωρίς να υπολογίζεται η αντοχή του στρατεύματος, οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς παρέσυραν τον Νετανιάχου σε ένα εγχείρημα που θα διαρκέσει μήνες, θα προκαλέσει τον θάνατο των ομήρων και πολλών στρατιωτών, θα στοιχίσει δισεκατομμύρια στους ισραηλινούς φορολογούμενους και θα καταλήξει στην κατάρρευση του κράτους», αναφέρει ο Λαπίντ στην ανακοίνωσή του. Μάλιστα επισημαίνει ότι «αυτό ακριβώς επεδίωκε η Χαμάς: Το Ισραήλ θα παγιδευτεί άσκοπα στο πεδίο των μαχών, χωρίς να καθορίσει ποια θέλει να είναι η Γάζα της ‘επόμενης μέρας’, εγκαθιδρύοντας μία άσκοπη κατοχή, που κανείς δεν θα είναι σε θέση να ξέρει πού θα οδηγήσει».

Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Ισραήλ το Σπίτι μας» της εκκοσμικευμένης εβραϊκής Δεξιάς, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «ο πρωθυπουργός της καταστροφής της 7ης Οκτωβρίου θυσιάζει ξανά την άμυνα της χώρας για να διατηρήσει τον θώκο του».

Ο Γιαΐρ Γκολάν, ηγέτης του κόμματος «Δημοκράτες» της Αριστεράς, χαρακτήρισε την απόφαση πλήρους κατάληψης της Γάζας ως «μια καταστροφή που θα βαραίνει τις επόμενες γενιές». «Είναι μία θανατική καταδίκη των ομήρων και ενώ θα βλέπουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να περιπολούν στα στενά της Γάζας, θα γνωρίζουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν για σκοπιμότητες πολιτικής επιβίωσης και για την πραγμάτωση μεσσιανικών οραμάτων», δήλωσε ο Γκολάν, καλώντας για συνέχιση του αγώνα «μέχρι να καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση και να σωθούν ζωές».

Την κυβερνητική απόφαση καταδικάζουν και οι εκπρόσωποι των συγγενών των ομήρων. Σε ανακοίνωσή τους τόνισαν ότι «με τη σημερινή της απόφαση, η κυβέρνηση επέβαλε θανατική ποινή για όλους τους ομήρους που είναι ακόμη ζωντανοί, αλλά και ποινή εξαφάνισης όσων δεν ζουν πια», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «καμία άλλη ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει αγνοήσει το εθνικό συμφέρον σε τόσο μεγάλο βαθμό».

