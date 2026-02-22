Η σχέση Τραμπ- Λονδίνου: Είναι περίπλοκη

Αναζήτηση

Με ή χωρίς τις «ευλογίες» του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στους δασμούς Τραμπ, η παγκόσμια αβεβαιότητα παραμένει. Μπορεί η γραφειοκρατία να λύσει το γρίφο με τις αποζημιώσεις επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν;Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών (US Supreme Court) ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, τόσο για τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ όσο και για τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ συνεργάζονται άμεσα, για παράδειγμα τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προφανώς ο ίδιος καταδίκασε την απόφαση, κάνοντας λόγο ακόμα και για «προδοσία», ενώ παράλληλα στοχοποίησε συγκεκριμένους «φιλελεύθερους δικαστές ή κάποιους άλλους καθολικά υπόχρεους σε ξένες χώρες». Όπως και να έχει η απόφαση ξεκαθάρισε: «η νομοθεσία δεν δίνει την εξουσία στον Τραμπ να εφαρμόσει τους δασμούς». Οι δασμοί είναι φόροι και η δικαιοδοσία ανήκει αποκλειστικά στο Κογκρέσο, ως φύλακα του Ταμείου του κράτους.

Ανάμεικτες οι βρετανικές αντιδράσεις

Αν και με την πρώτη ματιά σχολιάζεται ως κάτι θετικό, καθώς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ύψωσε μετά από αρκετό καιρό ανάστημα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο – όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian – την ίδια ώρα, ειδικοί τονίζουν ότι ο Τραμπ μπορεί να βρει εύκολα άλλους τρόπους επαναφοράς τους. Ο ίδιος άλλωστε απείλησε άμεσα με καθολικούς δασμούς της τάξης του 15%.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευκρινιστεί πώς η απόφαση θα επηρεάσει την χώρα μας όμως αναμένουμε η προνομιακή εμπορική μας θέση να παραμείνει». Παράλληλα, το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δήλωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «έκανε λίγα για να ξεκαθαρίσει τα θολά νερά για τις εταιρείες».

Πάντως, την Παρασκευή, μετά τις ανακοινώσεις, ο δείκτης του βρετανικού χρηματιστηρίου FTSE 100 αντέδρασε άμεσα και τελικά έκλεισε θετικά με +0,56% με τις εξαγωγικές εταιρείες, όπως η Diageo και η Burberry να ενισχύονται σημαντικά.

Οι επόμενες κινήσεις

Επισημαίνεται, ότι το αμερικανικό κράτος έχει ήδη εισπράξει 130 δισεκατομμύρια δολάρια από τους δασμούς Τραμπ. Θεωρητικά λοιπόν, μετά την απόφαση, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρημάτων προς τις εταιρείες που επηρεάστηκαν όμως κρίνεται ως γραφειοκρατικά δύσβατος. Την Παρασκευή κιόλας, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οποιαδήποτε επιστροφή δεν θα γίνει χωρίς δικαστική μάχη, η οποία παράλληλα μπορεί να γίνει έρμαιο των δικαστικών αιθουσών.

Την Τρίτη το απόγευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εκφωνήσει ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους και για τον ένα χρόνο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Άρθρο του BBC υπενθυμίζει τη δημοσίευση μίας «λίστας επιθυμιών» 900 σελίδων, από το διαβόητο «Project 2025» και τίτλο «Εντολή για ηγεσία», η οποία είχε δημοσιευθεί από τη δεξιά δεξαμενή σκέψης Heritage Foundation.

Αν και ο Τραμπ αποστασιοποιήθηκε πλήρως από αυτή όταν έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό, σχολιαστές επισημαίνουν ότι περισσότερο από το 51% του περιεχομένου του εγγράφου έχει υλοποιηθεί ή έχει πάρει τον δρόμο της υλοποίησης από την αμερικανική κυβέρνηση.

Μάρτιος 2025

