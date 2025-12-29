Η AfD επιστρέφει στη Διάσκεψη του Μονάχου

Δύο χρόνια μετά τον αποκλεισμό της από τη Διάσκεψη του Μονάχου, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία δέχθηκε πρόσκληση. Προς αποφυγή «παράλληλης διπλωματίας» σχολιάζουν γερμανικά μέσα.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Δύο χρόνια μετά τον αποκλεισμό της από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τη σημαντικότερη διάσκεψη για την ασφάλεια στη Γερμανία με συμμετοχή δεκάδεων αρχηγών και κυβερνήσεων, υπουργών Εξωτερικών, υψηλόβαθμων αξιωματούχων και ειδικών, η Εναλλακτική για τη Γερμανία θα επιστρέψει στο Μόναχο τον ερχόμενο Φεβρουάριο (13-15 Φεβρουαρίου 2026).

Όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπο της Διάσκεψης, πριν από τα Χριστούγεννα εστάλησαν ήδη σχετικές προσκλήσεις σε μέλη του ακροδεξιού κόμματος, που αποτελεί πλέον την αξιωματική αντοπολίτευση, το δεύτερο δηλαδή σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα στη Γερμανία. Μέχρι στιγμής πρόσκληση δεν έχει λάβει η συμπρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ, με τη διαδικασία των προσκλήσεων όμως να είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Διάσκεψης του Μονάχου στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία όπως και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ είχαν αποκλειστεί για το 2024 και το 2025 εξαιτίας της αποχώρησής τους από τη γερμανική βουλή στην ιστορική ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

«Κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο με τον διάλογο και κάτι τέτοιο δεν θα ήθελα να δω στη Διάσκεψη» είχε δηλώσει ο Κρίστοφ Χόισγκεν, διπλωμάτης, σύμβουλος στο παρελθόν της Άνγκελα Μέρκελ και διευθυντής της Διάσκεψης του Μονάχου μέχρι το 2025.

Τη διεύθυνση της Διάσκεψης του Μονάχου έχει ανάλβει πλέον ένας παλαιός γνώριμος της Διάσκεψης, ο προκάτοχος του Χόισγκεν στην ίδια θέση, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ. Ο Ίσινγκερ επανέρχεται στο πόστο αυτό, μετά το όχι του πρώην ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, που είχε δεχθεί πρόταση αλλά θα συνεχίσει να διατελεί υπ. Οικονομικών της Νορβηγίας, είναι αυτός που ανατρέπει την απόφαση για αποκλεισμό της AfD.

Μετά το σοκ Βανς, η πρόσκληση σχεδόν αναμενόμενη

Η Διάσκεψη του Μονάχου του 2025 χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως τομή για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με την ομιλία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς που αποτέλεσε ένα είδος πολιτικού μανιφέστουγια τη νέα θεώρηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. Στην ίδια ομιλία ο Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε ανοιχτά την Ευρώπη και τη Γερμανία για καταπάτηση της ελευθερίας της έκφρασης, εξαιτίας του αποκλεισμού της AfD από τις εργασίες της.

Πάντως αίσθηση είχε προκαλέσει η συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με την συμπρόεδρο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία σε ξενοδοχείο του Μονάχου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου.

Την ίδια ώρα, πριν αλλά και μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές, οι σχέσεις στελεχών της AfD με στελέχη της διακυβέρνησης Τραμπ συνεχίζουν να είναι στενές. Στα μέσα Δεκεμβρίου έξι βουλευτές της AfD ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη για «επαφές» με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και από το ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Μάρκους Φρονμάιερ ανακοίνωσε μάλιστα ως συνέχεια των επαφών στις ΗΠΑ ότι το κόμμα του έχει προσκαλέσει στο Βερολίνο εκπροσώπους του αμερικανικού υπ. Εξωτερικών, του Κονγκρέσου αλλά και εκπροσώπους αμερικανών λόμπι σε συνέδριο που αναμένεται να διοργανώσει η AfD προσεχώς.

Έντονη είναι, έτσι, η ανησυχία και στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης για «παράλληλη διπλωματία» και «παράλληλη εξωτερική πολιτική» από πλευράς AfD όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και με τη Ρωσία και την Κίνα.

Πηγές: ZDF, dlf, t-online

