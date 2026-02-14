Θα μιλήσουν τα όπλα στο Ιράν;

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για στρατιωτική επιχείρηση «μερικών εβδομάδων» κατά του Ιράν, η διπλωματία μάλλον δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Η δήλωση του Τραμπ ότι «η αλλαγή του ιρανικού καθεστώτος θα είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί στην περιοχή» αποτέλεσε την αφορμή να διαρρέουν από χθες αργά το βράδυ εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι, μιλώντας στα διεθνή πρακτορεία, τονίζουν πως οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάζονται για τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν «που αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες». Την ίδια στιγμή, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον κεντρίζει και το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ, που βρίσκεται αυτήν την περίοδο στην Καραϊβική. Ο Πρόεδρος Τραμπ διευκρίνισε ότι το αεροπλανοφόρο θα είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε μία ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση «εάν κριθεί αναγκαίο», υπονοώντας ότι η παρουσία του στην περιοχή αυτήν τη στιγμή δεν είναι απολύτως απαραίτητη σε περίπτωση που δοθεί άμεσα το «πράσινο φως» για επίθεση κατά του Ιράν.

Νέες επαφές ΗΠΑ-Ιράν

Πάντως, αποτιμώντας το περιεχόμενο τόσο των πρόσφατων δηλώσεων Τραμπ όσο και των εκτιμήσεων αμερικανικών παραγόντων, η διπλωματία δεν έχει σταματήσει, παρά την αυξημένη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα μάλιστα με την έγκυρη ειδησεογραφική ιστοσελίδα AXIOS, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη (17/2) στη Γενεύη με Ιρανούς αξιωματούχους, για δεύτερη φορά μετά τον πρώτο κύκλο έμμεσων επαφών που είχε λάβει χώρα στο Ομάν.

Στο μεταξύ, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο έκπτωτος διάδοχος του ιρανικού θρόνου, Αλί Ρεζά Παχλεβί, κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες σήμερα και αύριο στις 20:00 ώρα Τεχεράνης να βγουν στα παράθυρα και στις ταράτσες των σπιτιών τους, να τραγουδήσουν πατριωτικά τραγούδια και να φωνάξουν αντικαθεστωτικά συνθήματα.

Μηνύματα μετριοπάθειας από την Τεχεράνη

Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι εν μέσω της τρέχουσας κρίσιμης συγκυρίας οι ιρανικές αρχές προβαίνουν σε ενέργειες επιδεικνύοντας διάθεση μετριοπάθειας. Συγκεκριμένα, χθες έγινε γνωστό ότι κατά τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να είναι σαφές εάν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον τους, αποφυλακίστηκαν με χρηματική εγγύηση τρεις αντικαθεστωτικοί ακτιβιστές, ύποπτοι για συμμετοχή στο πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων.

Πρόκειται για τον επικεφαλής του φερόμενου ως μετριοπαθέστερου «Μετώπου Μεταρρύθμισης», Αζάρ Μανσουρί, και άλλα δύο σημαίνοντα στελέχη του, Τζαβάντ Εμάμ και Εμπραχίμ Ασγαρζαντέ, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ISNA, που ανήκει στους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας. Επίσης, από χθες κάνει τον γύρο του διαδικτύου μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη νεαρής Ιρανής, η οποία, μιλώντας στην κάμερα του ίδιου πρακτορείου ειδήσεων χωρίς να καλύπτει τα μαλλιά της, εξέφρασε απόψεις υπέρ της κυβέρνησης, ενώ συμμετείχε σε δημόσια εκδήλωση στήριξης του καθεστώτος, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη φετινή 47η επέτειο επικράτησης της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σιγή ασυρμάτου στο Ισραήλ

Ένα 24ωρο μετά την επιστροφή του Βενιαμίν Νετανιάχου από τις ΗΠΑ, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ για έβδομη φορά από την έναρξη της τρέχουσας θητείας του, παρατηρείται ασυνήθιστη «σιγή ασυρμάτου» στο Ισραήλ, τόσο από το πρωθυπουργικό περιβάλλον όσο και από τα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με το αποτέλεσμα της πρόσφατης κρίσιμης συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες συναντήσεις Τραμπ-Νετανιάχου, δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη πότε θα συνεδριάσει το ισραηλινό ΚΥΣΕΑ για αποτίμηση της κατάστασης. Καλά πληροφορημένες πηγές ασφαλείας, μιλώντας στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, σχολίασαν ότι «αυτή η σιωπή δεν είναι συμπτωματική και έχει τη σημασία της».

