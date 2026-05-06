Ιράν: Νέο πισωγύρισμα Τραμπ για τα Στενά

H «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Προτού συμπληρωθούν δύο εικοσιτετράωρα εφαρμογής της αμερικανικής επιχείρησης «Ελευθερία» στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με μία αιφνιδιαστική σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι την αναστέλλει, με την αιτιολογία ότι έχει διαπιστώσει προθυμία εκ μέρους της ιρανικής πλευράς για επίτευξη συμφωνίας που θα ικανοποιεί τις επιδιώξεις των ΗΠΑ τόσο ως προς την ελευθερία της ναυσιπλοΐας από και προς τον Περσικό Κόλπο, όσο και ως προς τον μηχανισμό ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Όπως μεταδίδει ο έγκυρος αμερικανικός ιστότοπος Axios, και επιβεβαιώνουν πακιστανικές διπλωματικές πηγές, Ιράν και ΗΠΑ φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή μνημονίου συναντίληψης, που θα προβλέπει μία διαδικασία διαπραγμάτευσης με χρονικό ορίζοντα έως 30 ημέρες, προκειμένου να οριστικοποιηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αποδέσμευσης ιρανικών κεφαλαίων, άρσης οικονομικών κυρώσεων και άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, με τελικό στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα πάντα με την ίδια αμερικανική πηγή, οι ΗΠΑ αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την Τεχεράνη εντός των επομένων 48 ωρών – λεπτομέρεια που δεν φέρεται να επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου, όπως επισημαίνεται από σχετική αναφορά του πρακτορείου Reuters.

Από ιρανικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα το Πεκίνο, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για περαιτέρω επαφές «με γνώμονα την προάσπιση των ιρανικών εθνικών συμφερόντων», χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δυσαρέσκεια σε Ισραήλ και Εμιράτα

Η αιφνιδιαστική μεταβολή της στάσης του προέδρου Τραμπ ως προς τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν δεν φάνηκε να προκάλεσε έκπληξη στο Ισραήλ, όπου τα τοπικά κέντρα λήψεως αποφάσεων δείχνουν να έχουν πια συνηθίσει τις αμερικανικές διαπραγματευτικές τακτικές. Πηγές της κυβέρνησης Νετανιάχου, τις οποίες επικαλούνται ισραηλινά μέσα, υποστηρίζουν ότι προηγήθηκε σύντομη σχετική ενημέρωση εκ μέρους της Ουάσιγκτον. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση υψίστης ετοιμότητας στις τάξεις του IDF διατηρείται, με τα δημόσια καταφύγια σε διάφορες πόλεις της χώρας να παραμένουν ανοικτά.

Αντιθέτως, εκνευρισμός παρατηρείται στην πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όχι μόνο από τη σημερινή εξέλιξη, αλλά κυρίως από τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τον οποίον, οι προχθεσινές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά των ΗΑΕ δεν αξιολογούνται ως ένα γεγονός ικανό να επιφέρει την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας στην κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μετά την επίσημη ανακοίνωση του Εμπραήμ Ζολφαγαρί, εκπροσώπου της ιρανικής Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης, που υποστήριξε ότι οι πρόσφατες εκτοξεύσεις πυραύλων και drones κατά των Εμιράτων δεν είχαν πραγματοποιηθεί από το Ιράν – δήλωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντέκρουσαν.

Το κλίμα δυσαρέσκειας έναντι του Λευκού Οίκου που επικρατεί στα Εμιράτα περιέγραψε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο ο πρέσβης του Ισραήλ στο Άμπου Ντάμπι, Γιόσι Σέλι. Αφού επιβεβαίωσε χθεσινοβραδινές δημοσιογραφικές διαρροές ότι, ενόψει της σημερινής απόφασης του Αμερικανού Προέδρου να μεταβάλει τη στάση του έναντι του Ιράν, πραγματοποίησε συναντήσεις με υψηλόβαθμους Εμιρατινούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι συνέστησε στην εμιρατινή διπλωματική υπηρεσία «να γίνει πιο πιεστική προς την Ουάσιγκτον από τώρα και στο εξής», επειδή «σε διαφορετική περίπτωση, παρόμοια "αμερικανικά πισωγυρίσματα" σαν το σημερινό, θα επαναληφθούν και στο μέλλον».

