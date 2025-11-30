Ιρλανδικές παμπ: Αβέβαιο μέλλον σε μια νηφάλια κοινωνία

Δυο βρετανικά άρθρα με επίκεντρο τις παμπ αναδεικνύουν το πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ της χώρας αλλά και την αλλαγή μιας καθημερινότητας αιώνων.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Ας πάρουμε ως παράδειγμα την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, η γνωστή St. Patrick’s Day. Πρόκειται για τον προστάτη της Ιρλανδίας και η εθνική εορτή έχει συνδεθεί άρρηκτα με την κατανάλωση μπύρας. Μάλιστα, πολλές χώρες παγκοσμίως την έχουν υιοθετήσει ως ημέρα εορτασμών και ας μην έχουν άμεσα σχέση με την Ιρλανδία.

Στο μυαλό των περισσότερων, οι Ιρλανδοί φημίζονται για την κατανάλωση αλκοόλ και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Τι συμβαίνει όμως όταν ο πληθυσμός της χώρας διχάζεται μεταξύ καλού και κακού, παράδοσης και εξέλιξης;

Με διαφορετική οπτική το ΒBC και ο Guardian αναδεικνύουν τα παραπάνω. Ο τίτλος του BBC γράφει: «Το ποτό είναι τρόπος ζωής για την Ιρλανδία , μπορεί μια προειδοποιητική ετικέτα να το αλλάξει αυτό; Ενώ ο Guardian αναφέρει: «Μπορείς να έχεις μια κοινότητα χωρίς ψυχαγωγία; Αναλυτές των ιρλανδικών παμπ προειδοποιούν για μείωση του αριθμού τους».

Μια «χαλαρή» βραδιά: 2 λίτρα μπύρας

Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρλανδών στο BBC, η κοινωνικοποίηση και το αλκοόλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες και ενσωματωμένες στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Guardian αναφέρει ότι οι ιρλανδικές παμπ έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως πολιτιστικός θησαυρό από την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία τις μελετά υπό το πρίσμα των επιστημών της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της λογοτεχνίας, και άλλων.

Για πολλούς είναι και η μόνη επιλογή. Οι επιλογές στη χώρα δεν είναι και τόσες πολλές, με μια «χαλαρή» βραδιά να έχει 3 pints μπύρας, δηλαδή περίπου 2 λίτρα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ποσότητα μπορεί να φτάσει τα 6 μεγάλα ποτήρια.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, Ιρλανδία, Ελλάδα και Σουηδία είναι πρώτες στα ποσοστά μέθης, με περισσότερο από το 40% του πληθυσμού να μεθάει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Παράλληλα, όμως στοιχεία του Drinks Industry Group of Ireland η κατανάλωση έχει μειωθεί κατά περίπου 1/3 τα τελευταία 25 χρόνια και ο μέσος όρος που οι νέοι ξεκινούν να πίνουν ανέβηκε στα 17 έτη από τα 15.

Προειδοποιητικές ετικέτες

Από το 2023 η ιρλανδική κυβέρνηση πέρασε στη νομοθεσία της την εφαρμογή προειδοποιητικών ετικετών υγείας πάνω σε μπουκάλια αλκοόλ που τονίζουν τον κίνδυνο ηπατικής νόσου και θανατηφόρων μορφών καρκίνου.

Παρόλα αυτά, καθυστερεί την εφαρμογή του μέτρου μέχρι το 2028, κάνοντας λόγο για αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πιέσεις της βιομηχανίας ποτών. Ο φορέας του κλάδου, Drinks Ireland,υποστηρίζει ότι το ζήτημα πρέπει να συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ για να μπει σε εφαρμογή.

Την ίδια ώρα οι ιρλανδικές παμπ κλείνουν. Τα τελευταία 20 χρόνια η χώρα έχασε περισσότερες από 2.100 παμπ. Μεταξύ των αιτιών συγκαταλέγονται η αύξηση των φόρων των αλκοολούχων ποτών, οι τιμές των ακινήτων και οι νόμοι περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως τονίζει η εφημερίδα Guardian, το κλείσιμο των θρυλικών χώρων εστίασης, όχι μόνο αλλάζει την ταυτότητα της πόλης, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κοινωνικής απομόνωσης και συνοχής.

