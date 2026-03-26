Ισραήλ: Διχάζει το νομοσχέδιο θανατικής ποινής

Ανησυχία και αντιδράσεις, ακόμα και από Γερμανούς πολιτικούς, προκαλεί η σύνταξη πρότασης νόμου για την εισαγωγή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Κνέσετ ενέκρινε το τελικό κείμενο νομοσχεδίου που ορίζει επιβολή της θανατικής ποινής δι’ απαγχονισμού ή ισόβια κάθειρξη, εφόσον αναγνωριστούν ειδικές περιστάσεις και ελαφρυντικά σε δράστη τρομοκρατικής επίθεσης που προκάλεσε τον θάνατο Ισραηλινού πολίτη. Η σχετική πρόταση νόμου, που έχει προκαλέσει δημόσιες αντεγκλήσεις κατά τους προηγούμενους μήνες, προωθήθηκε από το κόμμα της εθνοθρησκευτικής ακροδεξιάς «Εβραϊκή Ισχύς» υπό τον νυν υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Το κείμενο του νομοσχεδίου ορίζει ότι στο πρόσωπο του δράστη πρέπει να συντρέχουν εθνοτικά κίνητρα και η πρόθεσή του να πλήξει την κρατική κυριαρχία, ενώ ως προς το εύρος της εφαρμογής του ορίζεται πως θα εκτείνεται και στα εδάφη της Δυτικής Όχθης, αναγνωρίζοντας καθ’ ύλην, κατά τόπον και κατά κλάδον αρμοδιότητα στα οικεία στρατοδικεία. Η διατύπωση που υιοθετείται όσον αφορά την εφαρμογή του νέου αυτού νομοθετήματος στα εδάφη της Δυτικής Όχθης, ουσιαστικά «φωτογραφίζει» ως δράστες μόνο όσους έχουν παλαιστινιακή καταγωγή, προσδίδοντας στο αδίκημα ιδιώνυμο χαρακτήρα με βάση την εθνοτική καταγωγή του δράστη.

Ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης της ποινής του θανάτου με απαγχονισμό, το νομοσχέδιο ορίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 90 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της ποινής, διευκρινίζοντας ότι μόνο ο εκάστοτε Πρωθυπουργός θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αναβολή εκτέλεσης της θανατικής ποινής, μεταθέτοντας την επιβολή το αργότερο για ακόμη 180 μέρες.

Οι εισηγητές του νομοσχεδίου, όλοι βουλευτές της παράταξης του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επιδιώκουν την εισαγωγή του προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Κνέσετ την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Μαρτίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προτού αρχίσει η διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου ενόψει των διακοπών του Εβραϊκού Πάσχα, που αρχίζει την 1η Απριλίου.

Έντονες αντιρρήσεις από συμπολίτευση, αντιπολίτευση και στρατιωτική εισαγγελία

Οι εργασίες της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής νομοθετικής επιτροπής της Κνέσετ υπήρξαν επεισοδιακές, ως επίσης και οι παρασκηνιακές διεργασίες που προηγήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Οι επικρίσεις για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου δεν προήλθαν μόνο από τα κόμματα της αριστερής και κεντροαριστερής αντιπολίτευσης των κομμάτων «Δημοκράτες» υπό τον Γιαΐρ Γκολάν και του «Υπάρχει Μέλλον» του Γιαΐρ Λαπίντ, αλλά και από παρατάξεις που συμμετέχουν στη σημερινή κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα θρησκευτικά κόμματα των Υπερορθόδοξων Εβραίων, «Shas» και «Εβραϊσμός της Τορά», αποχώρησαν από την επιτροπή, επικαλούμενα αντιρρήσεις που ανάγονται στις ηθικές αξίες της ιουδαϊκής θρησκείας. Παράλληλα, αντιρρήσεις περί της νομικής βασιμότητας όσων διατάξεων περιέχονται στο νομοσχέδιο εξέφρασε η εισαγγελία του ισραηλινού στρατού, κομματικά στελέχη του Λικούντ, ως επίσης και σύμβουλοι του Πρωθυπουργικού Γραφείου που πρόσκεινται στο άμεσο περιβάλλον του Βενιαμίν Νετανιάχου.

Η επιχειρηματολογία που προβλήθηκε στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν τόσο εκ μέρους παραγόντων της στρατιωτικής εισαγγελίας, αλλά και από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, βασίζεται στο ότι οι εκτελεστικές διατάξεις του νομοσχεδίου αντίκεινται σε θεμελιώδεις νόμους του κράτους με ανώτερη τυπική ισχύ, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στην ακύρωση του νομοθετήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ταυτόσημες αντιρρήσεις με το ίδιο νομικό περιεχόμενο εκφράστηκαν και από το δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης «Ισραήλ το Σπίτι Μας» υπό τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο οποίος ωστόσο επί σειρά ετών προβάλλει ως κύριο αίτημα του πολιτικού του προγράμματος την επιβολή θανατικής ποινής σε δράστες τρομοκρατικών ενεργειών με εθνοτικό και θρησκευτικό ιδεολογικό υπόβαθρο. Παρ’ όλα αυτά, η νομοπαρασκευαστική κοινοβουλευτική επιτροπή, το προεδρείο της οποίας πρόσκειται στην «Εβραϊκή Ισχύ», απέρριψε τις 2.000 ενστάσεις που είχαν υποβληθεί κατά του περιεχόμενου του νομοσχεδίου, που εν τέλει εγκρίθηκε κατά την επεισοδιακή συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, 24 Μαρτίου.

Η έγκριση του νομοσχεδίου προκάλεσε τις αντιδράσεις βουλευτών της Bundestag, του κοινοβουλίου της Γερμανίας, που ανήκουν στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και το κόμμα των Πρασίνων. Σε επιστολή που απηύθυναν στους βουλευτές της Κνέσετ, τους κάλεσαν, μεταξύ άλλων, να πράξουν τα δέοντα ώστε να σταματήσει άμεσα κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία προώθησης του νομοσχεδίου, επικαλούμενοι τις παραδεδεγμένες αρχές του ανθρωπισμού, που γίνονται σεβαστές στις ευνομούμενες δυτικές δημοκρατικές κοινωνίες, όπου η θανατική ποινή έχει καταργηθεί.

Διπλωματικό επεισόδιο

Η σημερινή επιστολή των Γερμανών βουλευτών με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να προσθέσει περισσότερη ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Γερμανίας, που δημιουργήθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) με αφορμή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Γερμανού Πρέσβη στο Τελ Αβίβ, Στέφαν Ζάιμπερτ. Ο Γερμανός διπλωμάτης εξέφρασε στην ανάρτησή του τον αποτροπιασμό του για τα θύματα και τους τραυματίες που προκάλεσαν οι πύραυλοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ στις ισραηλινές πόλεις του βόρειου και κεντρικού Ισραήλ, κάνοντας ωστόσο παράλληλη αναφορά στα κρούσματα βιαιοπραγιών Εβραίων εποίκων στη Δυτική Όχθη κατά Παλαιστινίων κατοίκων. Η ανάρτηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, ο οποίος δήλωσε ότι «τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι σύντομα λήγει η θητεία του Γερμανού Πρέσβη», προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «ο επόμενος θα φροντίσει πραγματικά να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ισραήλ-Γερμανίας».

