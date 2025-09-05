Ισραήλ: Θα απαντήσει στη ΓΣ του ΟΗΕ από τη Δυτική Όχθη

Η κυβέρνηση Νετανιάχου μελετά την αντίδρασή της στο κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους στη ΓΣ του ΟΗΕ με δραστικά μέτρα κατά της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη.Ανταπόκριση

Παρότι το ισραηλινό ΚΥΣΕΑ αποφάσισε κατά την προχθεσινή του συνεδρίαση να αναβάλει «μέχρι νεωτέρας» τη λήψη απόφασης μερικής ή ολικής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, ως μέσο αντίδρασης έναντι ενός ενδεχόμενου κύματος μονομερών διπλωματικών αναγνωρίσεων ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, οι ακραίες φωνές της κυβέρνησης Νετανιάχου συνεχίζουν να αντιδρούν. Μάλιστα, όπως μετέδωσε στο χθεσινοβραδινό της κεντρικό δελτίο ειδήσεων η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, κατά τη χθεσινή κλειστή διυπουργική σύσκεψη που εξέτασε ποια αντίμετρα θα λάβει το Ισραήλ σε περίπτωση μαζικών αναγνωρίσεων, οι υπουργοί Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς επανέφεραν στο τραπέζι το ενδεχόμενο της προσάρτησης, εισηγούμενοι δραστικά μέτρα.

«Να καταστραφεί η Παλαιστινιακή Αρχή»

Σύμφωνα με ενδοκυβερνητικές πηγές, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλεια;, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εισηγήθηκε να εισβάλει ο στρατός στα περιοχές που υπάγονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, «ακόμα κι αν αυτό θα είχε ως συνέπεια να μην εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας», όπως φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, τάχθηκε υπέρ της προσάρτησης είτε όλης της Δυτικής Όχθης είτε του 82% της έκτασής της (σ.σ. περιοχές «Β» και «C», όπως ορίσθηκαν από τις Συμφωνίες του Όσλο), με την αιτιολογία ότι «ούτως ή άλλως βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού». Πρόσθεσε μάλιστα ότι εάν η Παλαιστινιακή Αρχή αντιδράσει, «τότε το Ισραήλ θα πρέπει να εισβάλει στις περιοχές που υπάγονται σε αυτήν και να καταστρέψει την Παλαιστινιακή Αρχή, όπως κατέστρεψε τη Χαμάς στη Γάζα».

Αντιθέτως, υπουργοί που προέρχονταν από το Λικούντ εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους σε κάθε ιδέα προσάρτησης. Από την άλλη, ο υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, και αξιωματούχοι του στρατού που συμμετείχαν στη σύσκεψη φέρονται να απέφυγαν να εκφράσουν συγκεκριμένη άποψη. Πάντως, τελικές αποφάσεις σχετικά με τις εισηγήσεις των «ακραίων» της κυβέρνησης δεν ελήφθησαν, ενώ, όπως έγινε γνωστό, η σύσκεψη θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Ανακινείται το αίτημα προσάρτησης εδαφών σε Δυτική Όχθη και Γάζα

Πάντως, το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης αναδείχθηκε έντονα στην ισραηλινή επικαιρότητα στα μέσα Αυγούστου, όταν, με πρωτοβουλία του Μπετσαλέλ Σμότριτς, η στρατιωτική διοίκηση της Δυτικής Όχθης ενέκρινε τον εποικισμό της «Ζώνης Ε1» έκτασης 12.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ανατολικότερα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, στα δυτικά περίχωρα του εποικισμού Μααλέ Αντουμίμ, για την ανέγερση 3.401 οικιστικών μονάδων.

Παρότι αναμένεται να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου εφαρμοστεί επί του πεδίου η απόφαση της στρατιωτικής διοίκησης για τη «Ζώνη Ε1», η εξέλιξη αυτή ενθάρρυνε την περασμένη Τρίτη (2/9) τον Αλόν Νταβίντι, δήμαρχο της ισραηλινής κωμόπολης Σντερότ, που συνορεύει με την περιμετρική ζώνη της Γάζας, να ζητήσει από την κυβέρνηση να προσαρτήσει ζώνη βάθους τουλάχιστον δύο χιλιομέτρων εντός της Λωρίδας της Γάζας για την ασφάλεια των κατοίκων της πόλης του «σε περίπτωση επέκτασης του πολεοδομικού αστικού ιστού».

