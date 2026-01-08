Ισραήλ: «Aνοιχτή» επέμβαση στον Λίβανο και νέοι εποικισμοί

Έτοιμο εμφανίζεται το Ισραήλ να επέμβεο εναντίον της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα ανακοινώνει νέους εποικισμούς που θα «κόψουν» στα δύο τη Δ. Όχθη, ενώ οι «αψιμαχίες» στη Γάζα συνεχίζονται.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Με σημερινή του ανακοίνωση, ο τακτικός λιβανικός στρατός δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει στο διευρυμένο στάδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, κατά το οποίο αναμένεται να καταστραφούν σήραγγες και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις της σιιτικής οργάνωσης στον νότιο Λίβανο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ, με τις αλλεπάλληλες αεροπορικές του επιδρομές στις περιοχές νοτίως του ποταμού Λιτάνι, παρεμποδίζει σκόπιμα την αποτελεσματικότητα των λιβανικών στρατευμάτων να ανταποκριθούν στις προσπάθειες αφοπλισμού της Χεζμπολάχ που έχoυν αναλάβει βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που είχε υπογραφεί στις 27 Νοεμβρίου 2024.

Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για Λίβανο

Η ανακοίνωση εκδόθηκε ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης της Βηρυτού, που θα κληθεί να αξιολογήσει την πρόοδο του σχεδίου αφοπλισμού και να αποφασίσει για την συνέχεια της εφαρμογής του.

Από την άλλη, στο Ισραήλ ερμηνεύουν τη σημερινή λιβανική ανακοίνωση ως μία ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μίας νέας επιχείρησης του IDF να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ, κυρίως μετά την δημοσιογραφική διαρροή που μετέδωσε η κρατική ισραηλινή τηλεόραση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών της την Τετάρτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη δώσει πράσινο φως στην κυβέρνηση Νετανιάχου να προχωρήσει άμεσα σε μία διευρυμένη επιχείρηση αφοπλισμού της λιβανικής οργάνωσης.

Ωστόσο, εν είδει απάντησης στην ανακοίνωση του λιβανικού στρατού, ο Βενιαμίν Νετανιάχου σχολίασε ότι «αποτελεί μία καλή αρχή», προσθέτοντας όμως ότι «απέχει πολύ από το να παρεμποδίσει την Χεζμπολάχ από το να συνεχίζει να ανασυντάσσεται», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης μίας νέας επιχείρησης στον Νότιο Λίβανο.

Κινητικότητα στο μέτωπο της Γάζας

Παράλληλα, νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε σήμερα το πρωί στο μέτωπο της Γάζας, με την οργάνωση Χαμάς να εκτοξεύει από την Πόλη της Γάζας μία ρουκέτα, που κατέπεσε κοντά σε ισραηλινές δυνάμεις που βρίσκονται στο νοτιότερο τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τον IDF.

Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές κάνουν λόγο για «ακόμα μία παράβαση της εκεχειρίας εκ μέρους της Χαμάς». Ωστόσο, καθ’ όλη την διάρκεια των προηγουμένων ημερών, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε επανειλημμένα θέσεις της οργάνωσης σε όλη την έκταση της Λωρίδας της Γάζας.

Επέκταση εποικισμού για νέα τετελεσμένα

Από την άλλη, και παρά τις επανειλημμένες διεθνείς αντιδράσεις, το ισραηλινό Υπουργείο Ανοικοδόμησης και Οικισμού, προκήρυξε την Τετάρτη δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή 3.401 οικιστικών μονάδων στην περιοχή «Ε1» εκτάσεως 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο επέκτασης του εβραϊκού εποικισμού Μααλέ Αντουμίμ, που βρίσκεται 17 χλμ. ανατολικότερα της Ιερουσαλήμ.

Το οικοδομικό αυτό εγχείρημα, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση Νετανιάχου τον περασμένο Σεπτέμβριο προκαλώντας σφοδρές διπλωματικές επικρίσεις, ουσιαστικά διακόπτει τη γεωγραφική συνέχεια ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης και με την αποκοπή των οδικών αξόνων Ραμάλας-Ανατολικής Ιερουσαλήμ-Βηθλεέμ καθίσταται πρακτικά αδύνατη η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών και η μελλοντική σύσταση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

