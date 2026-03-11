«Καμπανάκι» για οδυνηρό κύμα ακρίβειας στη Γερμανία

Το Iνστιτούτο της Γερμανικής Οικονομίας (IW) προειδοποιεί για νέο κύμα πληθωρισμού λόγω των τιμών στην ενέργεια. Στα 40 δις ευρώ εκτιμάται το κόστος για την οικονομία.Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Ήδη στις αρχές της εβδομάδας το αργό πετρέλαιο μπρεντ (σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας) «έσπασε» το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών.

Την περασμένη Τετάρτη το μπρεντ κυμαινόταν γύρω στα 81 δολάρια, αλλά και αυτή η τιμή ήταν κατά 12% υψηλότερη από τις τιμές που ίσχυαν πριν αρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ Κάαμπι, δεν αποκλείει να δούμε τιμές γύρω στα 150 δολάρια το βαρέλι στο χειρότερο σενάριο.

(Τουλάχιστον) +0,8% στον πληθωρισμό

Σε πρόσφατη μελέτη το Ινστιτούτο της Γερμανικής Οικονομίας (IW), με έδρα την Κολωνία, προειδοποιεί για τις οδυνηρές επιπτώσεις σε όλους τους δείκτες της γερμανικής οικονομίας σε περίπτωση που οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί του IW εκτιμούν ότι μία τιμή του πετρελαίου άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι θα προκαλούσε αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,8% για το τρέχον έτος και κατά 1,0% το 2027. Οι επιπτώσεις για τον δείκτη οικονομικής ανάπτυξης υπολογίζονται στο -0,3% το 2026 και -0,6% το 2027. Το κόστος για τη γερμανική οικονομία σε απόλυτες τιμές εκτιμάται γύρω στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ ως τα τέλη του 2027.

Εάν μάλιστα επαληθευθούν οι πλέον αισιόδοξες προβλέψεις για τιμές πάνω από 150 δολάρια το βαρέλι για το 2027 ο πληθωρισμός θα επιβαρυνόταν με 1,9%, ενώ ο δείκτης ανάπτυξης θα υποχωρούσε κατά 1,3%. Αποτέλεσμα: το κόστος για την οικονομία διπλασιάζεται και φτάνει τα 80 δις ευρώ.

«Δεν βοηθάει το πλαφόν»

«Εάν η κρίση συνεχιστεί, επίκειται νέο κύμα πληθωρισμού» δηλώνει στο Reuters η αναλύτρια του IW Σαμίνα Σουλτάν. Και αυτό διότι από τη μία πλευρά αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των τροφίμων, από την άλλη παρατηρούνται ελλείψεις στα λιπάσματα, κάτι που οδηγεί σε επιπλέον ανατιμήσεις στα ράφια του σούπερ-μάρκετ.

Ωστόσο, η Σαμίνα Σουλτάν εκτιμά ότι ένα πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, όπως αυτό που είχε επιβληθεί μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν θα βοηθούσε την κατάσταση. «Ήταν κάτι που στοίχισε δισεκατομμύρια στο κράτος, χωρίς να έχει το επιθυμητό αποτέλσμα», επισημαίνει. «Πιο ουσιαστική ενέργεια θα ήταν η μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, μετά από συνεννόηση της ομάδας G7».

Ήδη το μεσημέρι της Τετάρτης, η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε ανακοίνωσε ότι απελευθερώνεται μέρος των εθνικών αποθεμάτων, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές, μέσω ενίσχυσης της προσφοράς. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εξετάζει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία του. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα θα συζητηθεί την Πέμπτη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Σήμερα τα 31 κράτη-μέλη του ΙΕΑ διατηρούν πάνω 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ως «στρατηγικά αποθέματα». Από την ίδρυση του οργανισμού, το 1974, έχουν προχωρήσει πέντε φορές σε συντονισμένες ενέργειες για να διοχετεύσουν αποθέματα στην αγορά: πριν τον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου το 1991, μετά τους τυφώνες «Κατρίνα» και «Ρίτα» το 2005, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη το 2011, καθώς και (δύο φορές) μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Πηγές: dpa, Reuters, WSJ