Κρίση διαρκείας και νέες εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο

Μετά την αδυναμία εκλογής προέδρου το κοινοβούλιο διαλύθηκε και προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές για τον Ιούνιο. Η εσωστρέφεια καθυστερεί την προσέγγιση με την ΕΕ.Η πολιτική κρίση στο Κοσσυφοπέδιο συνεχίζεται εδώ και ενάμιση χρόνο: Το κοινοβούλιο της χώρας δεν κατάφερε να εκλέξει νέο αρχηγό κράτους, μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που όρισε την 28η Απριλίου ως την τελική προθεσμία για τις εκλογές. Το κοινοβούλιο έπρεπε συνεπώς να διαλυθεί μετά από αυτήν την ημερομηνία, όπως και έγινε.

Τώρα το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να διεξαγάγει πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο, τις τρίτες μέσα σε ενάμιση χρόνο. Η τελευταία κρίση προκλήθηκε επειδή ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι, ηγέτης του κόμματος Αυτοδιάθεση (Vetêvendosje), δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συναίνεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν κοινό προεδρικό υποψήφιο.

Το Vetêvendosje κέρδισε περίπου το 51% των ψήφων στις τελευταίες εκλογές στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Με τη διάλυση του κοινοβουλίου, η κυβέρνηση Κούρτι, που σχηματίστηκε μόλις τον Φεβρουάριο, υπηρετεί πλέον ως υπηρεσιακή.

Η κόντρα Κούρτι-Οσμάνι

Η Βιόσα Οσμάνι, η οποία διετέλεσε Πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου για πέντε χρόνια, σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε την υποστήριξη του Άλμπιν Κούρτι, παρόλο που το δίδυμο Κούρτι-Οσμάνι είχε θεωρηθεί η ελπίδα της νέας πολιτικής ηγεσίας του Κοσσυφοπεδίου πέντε χρόνια νωρίτερα.

Ενώ ο Κούρτι δεν δήλωσε ρητά ότι δεν θα υποστήριζε την Οσμάνι για άλλη μια θητεία, δικαιολόγησε την έλλειψη υποστήριξης λέγοντας ότι δεν μπορούσε να εξασφαλίσει περισσότερες από 66 ψήφους για την εκλογή της. Αυτός είναι ο αριθμός των εδρών που κατέχει το κόμμα του στο κοινοβούλιο μαζί με τα κυβερνώντα κόμματα και τις μη σερβικές μειονότητες. Ωστόσο, τουλάχιστον 80 από τις 120 κοινοβουλευτικές έδρες απαιτούνται για την εκλογή του Προέδρου του Κοσσυφοπεδίου.

Ομολογία αποτυχίας

Στο τέλος της θητείας της, στις 4 Απριλίου 2026, η Οσμάνι είχε δηλώσει ανοιχτά την πρόθεσή της να επιδιώξει άλλη μια πενταετή θητεία, καθώς, όπως είπε, είχε «την υποστήριξη του Κούρτι». «Ο Κούρτι μου υποσχέθηκε ότι θα με υποστηρίξει. Μου είπε: "Είσαι η καλύτερη πρόεδρος του 21ου αιώνα"», δήλωσε η Οσμάνι στα τοπικά ΜΜΕ. Αλλά αργότερα, όλα άλλαξαν, λέει. «Στη συνέχεια έλαβα μια νέα αξιολόγηση από τον Κούρτι: ότι η κοινοβουλευτική ομάδα Vetvendosje και αυτός προσωπικά δεν με υποστήριζαν πλέον».

Στη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2026, ο Κούρτι πρότεινε μια υποψήφια της κοινωνίας των πολιτών για την προεδρία, τη Φεριντέ Ρουσίτι, γιατρό και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, το μποϊκοτάζ αυτής της υποψηφιότητας και ολόκληρης της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης είχε σαν αποτέλεσμα να μην εκλεγεί η Ρουσίτι.

Αντικρουόμενες φιλοδοξίες

Ο Ναΐμ Ρασίτι από το Βαλκανικό Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Πολιτικής δήλωσε στην DW ότι η συνεργασία μεταξύ Κούρτι και Οσμάνι «δεν ήταν ποτέ φυσιολογική», αλλά μάλλον «περισσότερο μια ad-hoc εκλογική συμμαχία». «Και οι δύο είναι πολύ φιλόδοξοι και ανταγωνιστικοί, τόσο με τους άλλους όσο και μεταξύ τους, και συχνά έχουν αντίθετες θέσεις και διαφορετικούς πολιτικούς στόχους».

Στην αξιολόγησή του, ο Κούρτι και η Οσμάνι συμφώνησαν γενικά στην εσωτερική πολιτική, αλλά υπήρχαν διαφορές στην εξωτερική πολιτική. «Στη διεθνή σκηνή, οι ασυνεπείς πολιτικές θέσεις και των δύο πλευρών συχνά οδηγούσαν σε σύγχυση. Η πρόεδρος συχνά ενεργούσε ως ένα είδος ασπίδας. Συχνά αναλάμβανε την ηγεσία στην εξωτερική πολιτική χωρίς να διεξάγει επαρκείς διαβουλεύσεις», δήλωσε η Ρασίτι.

Ο Κούρτι «λιγότερο προβλέψιμος»

Ο πολιτικός αναλυτής Εχάτ Μιφταράι από το Ινστιτούτο Νομικής του Κοσσυφοπεδίου (IKD) δήλωσε στην DW ότι ο Άλμπιν Κούρτι θεωρείται «λιγότερο προβλέψιμος παράγοντας» σε σύγκριση με τη Βιόσα Οσμάνι. Η τελευταια θεωρείται πιο συνεργάσιμη με τους διεθνείς εταίρους, ενώ ο Κούρτι κατά καιρούς έχει υιοθετήσει μια πιο αντιπαραθετική στάση.

«Αυτό όχι μόνο έχει οδηγήσει σε εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά έχει επίσης εγείρει ερωτήματα διεθνώς σχετικά με τη συνοχή και τη συνέπεια της εξωτερικής πολιτικής του Κοσσυφοπεδίου», δήλωσε ο Μιφταράι. Το γεγονός ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν έχει επιτύχει πολιτική και θεσμική σταθερότητα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο εμποδίζει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τον διάλογο με τη Σερβία που διεξάγεται υπό τη μεσολάβηση της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Μιφταράι, «ενώ οι συχνές εκλογές καταδεικνύουν ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι μια λειτουργική δημοκρατία, δείχνουν επίσης ότι η χώρα έχει περιορισμένη ικανότητα να προωθήσει τα στρατηγικά της συμφέροντα». «Ως αποτέλεσμα, η θέση του Κοσσυφοπεδίου στον διάλογο είναι αδύναμη και η προσοχή στις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου και στις διαδικασίες ολοκλήρωσης έχει μειωθεί. Το Κοσσυφοπέδιο δαπανά περισσότερη ενέργεια στη διαχείριση εσωτερικών κρίσεων παρά στην προώθηση της ατζέντας του για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με το σχέδιο ανάπτυξης, το Κοσσυφοπέδιο, το οποίο συνεχίζει να υστερεί στην περιοχή, πιθανότατα θα χάσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε οικονομική υποστήριξη», εκτιμά ο Μιφταράι.

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

