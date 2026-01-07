Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Ένα βήμα μπροστά από τους «Πρόθυμους»

0
Δέσμευση για ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη μεταπολεμική Ουκρανία από...

Όμορφος κόσμος, εργατικός, τραυματικά φτιαγμένος;

0
Το Landesmuseum της Βόννης, με την έκθεση «Ο Θαυμαστός...

Η Γροιλανδία στο στόχαστρο των ΗΠΑ: Τι κάνει το νησί τόσο περιζήτητο;

0
Ο Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλλον του έφεραν ξανά...

Κύπρος: Ένα εξάμηνο γεμάτο ευρωπαϊκές προκλήσεις

Επίσημη έναρξη της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ με Ζελένσκι, φον ντερ Λάιεν και Κόστα στη Λευκωσία. Το βλέμμα σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή, αραβικές χώρες.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Με την παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ηγετών Ευρωπαϊκών και Αραβικών κρατών πραγματοποιείται σήμερα στην Λευκωσία η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας.

Στην διάρκεια της σημερινής ημέρας και πριν την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών, αλλά και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου.

Στη Λευκωσία ο Ζελένσκι

Στην Κύπρο βρίσκεται από το πρωί ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι ο οποίος μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Καλωσορίζοντας τον Ουκρανό Πρόεδρο ο κ. Χριστοδουλιδης αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό και δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας σε διεθνές επίπεδο.

Είναι στο πλαίσιο αυτό που μετά την ολοκλήρωση της τελετής ανάληψης της προεδρίας, ο Κύπριος πρόεδρος θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν των πολιτικών συναντήσεων ο Ουκρανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Γεώργιο.

Έμφαση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και των ηγετών αραβικών χωρών στην Λευκωσία είναι ενδεικτική του ρόλου που θέλει να διαδραματίσει η Κύπρος ως προέδρευσα χώρα της ΕΕ. Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της προεδρίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε πολλάκις στην πρόθεση της Λευκωσίας, να πράξει ότι χρειάζεται, ώστε η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας να παραμείνει και να ενισχυθεί στην ατζέντα της Ένωσης.

Η κυπριακή προεδρία θα δώσει ανάλογο βάρος και στην σχέση της ΕΕ με τον αραβικό κόσμο και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αφού η θεσμική ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Ένα βήμα μπροστά από τους «Πρόθυμους»

Δέσμευση για ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη μεταπολεμική Ουκρανία από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο – Απόλυτη στήριξη στη Γροιλανδία εξέφρασαν Ευρωπαίοι ηγέτες.Ανταπόκριση από...
Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος κόσμος, εργατικός, τραυματικά φτιαγμένος;

Το Landesmuseum της Βόννης, με την έκθεση «Ο Θαυμαστός Νέος Κόσμος της Εργασίας. Όνειρο και Τραύμα της Νεωτερικότητας» αγγίζει ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα.Η συζήτηση...
Διαβάστε περισσότερα

Η Γροιλανδία στο στόχαστρο των ΗΠΑ: Τι κάνει το νησί τόσο περιζήτητο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλλον του έφεραν ξανά τη συζήτηση για τη Γροιλανδία στα πρωτοσέλιδα. Τι ακριβώς συμβαίνει;Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε...
Διαβάστε περισσότερα

Μερτς: Συνεγγυήτρια της κατάπαυσης του πυρός η Γερμανία

Για δυνατότητα συμμετοχής του γερμανικού στρατού στην πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία από γειτονικό νατοϊκό κράτος μετά από κατάπαυση του πυρός, έκανε λόγο ο...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors