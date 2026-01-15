Κύπρος: Νέα δεδομένα για το ρωσικό «θρίλερ»

Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης του Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό. Νέα δεδομένα από την The Guardian για τον θάνατο του Γραμματέα της Ρωσικής Πρεσβείας στη Λευκωσία.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Ο εντοπισμός πτώματος στην περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία Vladislav Baumgertner στις 7 Ιανουαρίου δίνει νέα τροπή στην υπόθεση, που τις τελευταίες μέρες απασχολεί τις αστυνομικές αρχές τις Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πτώμα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δεν επιτρέπει την αναγνώρισή του και την οριστική απάντηση για το κατά πόσον η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο. Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν εντός ημέρας από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, η οποία ανέλαβε την υπόθεση, καθώς η περιοχή όπου εντοπίστηκε το πτώμα ανήκει στην δικαιοδοσία των Βρετανών.

Πέραν της εξέτασης DNA, νεκροτομή επί της σορού θα διενεργήσει εμπειρογνώμονας που κλήθηκε από το εξωτερικό, ο οποίος αναμένεται ακόμη και εντός της ημέρας να δώσει απάντηση στο κατά πόσον το πτώμα ανήκει στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του παγκόσμιου κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, και στα αίτια θανάτου.

Κατάσκοπος ο Ρώσος διπλωμάτης;

Στο μεταξύ, νέα δεδομένα παρουσιάζει η εφημερίδα The Guardian σε σχέση με τον θάνατο του Γραμματέα της Ρωσικής Πρεσβείας στη Λευκωσία, Αλεξέι Πανόφ. Η εφημερίδα επικαλείται αναφορές του Dmitry Khmelnitsky, διαμένοντα στο Βερολίνο και συγγραφέα του βιβλίου «Ρώσοι πράκτορες επιρροής στη Γερμανία», o οποίος υποστηρίζει ότι ο αποβιώσας ήταν πράκτορας της ρωσικής στρατιωτικής κατασκοπευτικής υπηρεσίας GRU με βαθμό λοχαγού. Στα καθήκοντα του Αλεξέι Πανόφ στην Πρεσβεία περιλαμβανόταν, σύμφωνα με τον ερευνητή, «η συντήρηση και λειτουργία κατασκοπευτικού εξοπλισμού εντός της πρεσβείας και πιθανώς και εκτός αυτής».

Με τις αναφορές του, ο Ρώσος ερευνητής σημειώνει ότι «το ενδεχόμενο ο αποβιώσας Πανόφ να προετοίμαζε διαφυγή, η οποία αποκαλύφθηκε και «αποτράπηκε», δεν πρέπει να αποκλειστεί. Προς επίρρωση των ισχυρισμών περί ύποπτου θανάτου, ο ερευνητής τονίζει ότι ο θάνατος απεκρύβη για 4 ημέρες και η Ρωσική Πρεσβεία δεν επέτρεψε την είσοδο Κυπρίων αστυνομικών στην Πρεσβεία και δεν παρέδωσε στις κυπριακές αρχές το φερόμενο ως σημείωμα αυτοκτονίας.

