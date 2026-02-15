Κύπρος: «Ως παρατηρητής» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η Κύπρος αποδέχεται τελικά την πρόσκληση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά συμμετέχει ως παρατηρητής. Πιθανή μετάβαση του προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ουάσιγκτον.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Την αποδοχή της πρόσκλησης του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της Κύπρου στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε χθες το απόγευμα η κυπριακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η συμμετοχή της Κύπρου θα γίνει με το καθεστώς παρατηρητή, χωρίς ωστόσο να δίδονται περισσότερες εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνεπάγεται το εν λόγω καθεστώς.

Εξίσου θολό παραμένει και το επίπεδο εκπροσώπησης της Κύπρου, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει ότι αυτό θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους διοργανωτές. Πάντως ήδη κυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στην Ουάσιγνκτον θα μεταβεί ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για να συμμετέχει στην σύνοδο που θα εξετάσει τα επόμενα βήματα υλοποίησης του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για ανοικοδόμηση της Γάζας.

Αμφιλεγόμενη απόφαση

Η απόφαση της Κύπρου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τράμπ είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, δεδομένης της πεποίθησης που υπάρχει μεταξύ ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με τις ενέργειες του επιχειρεί αφενός να «σπάσει» το κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο και αφετέρου να υποσκάψει τον ρόλο του ΟΗΕ. Είναι για αυτούς του λόγους άλλωστε που κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Ισπανία αρνήθηκαν την πρόσκληση για μετάβαση στην Ουάσινγκτον.

Η επιχειρηματολογία του Κύπριου προέδρου για τις πιθανές αντιδράσεις προοικονομήθηκε κατά την άφιξη του στο άτυπο συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής, όταν ο Κύπριος πρόεδρος μίλησε ειδικά για τα μεσογειακά κράτη τα οποία κατά τον ίδιο «έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα».

Στον δρόμο της Μελόνι

Για την ώρα πάντως το μόνο μεσογειακό κράτος που απάντησε θετικά στην πρόσκληση Τραμπ είναι η Ιταλία, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να ανακοινώνει την συμμετοχή της ως παρατηρητής στο Συμβούλιο, για να άρει τα συνταγματικά εμπόδια που δεν επέτρεπαν στην χώρα της να εκπροσωπηθεί σε ένα όργανο σαν το Συμβούλιο Ειρήνης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση της Αθήνας, η οποία όχι μόνο δεν απάντησε θετικά αλλά φρόντισε να ενημερώσει τον εγχώριο τύπο για τις υποχρεώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σε Αμπου Ντάμπι και Νέο Δελχί.