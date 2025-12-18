«Μάχη» στις Βρυξέλλες για τα ρωσικά κεφάλαια

Διχασμένοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα της Μόσχας για να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ασφάλειας καλούνται να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, στις Βρυξέλλες. Βασικό θέμα της και το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν αφορά το πώς θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την επόμενη διετία (2026-2027).

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, με την πρόεδρο της Κομισιόν αλλά και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπογραμμίζουν προσερχόμενοι στο Συμβούλιο ότι δεν θα αποχωρήσουν χωρίς λύση. Η Ουκρανία πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπη με ενδεχόμενο χρεοκοπίας τον Μάρτιο, χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας.

Χρήση ρωσικών assets ή κοινός δανεισμός

Η πρόταση της Κομισιόν αφορά παροχή δανείου προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και δύο επιλογές: χρήση των λεγόμενων «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη ή κοινό δανεισμό.

Την πρώτη επιλογή «μπλοκάρει» ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, λόγω πιθανών ρωσικών αντιποίνων, καθώς το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear κρατά το μεγαλύτερο ποσό (185 δις από τα συνολικά 210) σε όλη την Ευρώπη. Νωρίτερα σήμερα επανέλαβε τις απαιτήσεις του: έγγραφες δεσμευτικές και απεριόριστες εγγυήσεις από τα κράτη μέλη, ώστε να αναλάβουν από κοινού το ρίσκο. Στο πλευρό του εσχάτως στέκονται η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Μάλτα.

Τα βασικά σενάρια είναι τα εξής: είτε η ΕΕ να δανειστεί το ποσό που απαιτείται έναντι της ασφάλειας του προϋπολογισμού της και στη συνέχεια να δανείσει την Ουκρανία, που απαιτεί όμως ομοφωνία που μπλοκάρει η Ουγγαρία, είτε η κάθε χώρα να συγκεντρώσει χρήματα από τις αγορές και να τα μεταβιβάσει στο Κίεβο με κίνδυνο αύξησης του χρέους τους.

Για τον λόγο αυτό, η πλειοψηφία, κυρίως οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, αλλά και άλλες υπερχρεωμένες όπως η Ελλάδα, θεωρούν ότι η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι καλύτερο σενάριο, καθώς εξασφαλίζει το απαιτούμενο ποσό για το Κίεβο, χωρίς επιβάρυνση των δημοσιονομικών τους.

Ουσιαστικά, η ΕΕ καλείται να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της και θα στείλουν μήνυμα στον κόσμο: εάν θα προχωρήσει ενωμένη ή θα συνεχίσει να λαμβάνει ημίμετρα και να αναβάλλει αποφάσεις.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες

Η σύνοδος διεξάγεται υπό την «πίεση» περίπου 10.000 τρακτέρ στις Βρυξέλλες, καθώς οι αγρότες διαμαρτύρονται για την πιθανή υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) το Σάββατο, αλλά και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί πάντως από το Ευρωκοινοβούλιο «δικλείδες» ασφαλείας για τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα ζωικά προϊόντα της χωρών της Mercosur, ενώ η πρόταση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό έχει διασφαλίσει ποσό επαρκές για την αγροτική πολιτική.

