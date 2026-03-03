Μερτς προς Τραμπ: «Πρέπει να μιλήσουμε…»

Ιδιαίτερα φιλική ήταν η υποδοχή στον Λευκό Οίκο για τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς. Ωστόσο, παραμένουν πολλά «αγκάθια» στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.Πέρασαν δέκα μήνες από την τελευταία φορά που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και εμφανίστηκε ενώπιον των διαπιστευμένων δημοσιογράφων μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περίφημο χρυσοποίκιλτο τζάκι του Λευκού Οίκου. Αυτή τη φορά η υποδοχή ήταν πολύ φιλική.

O Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Φρίντριχ Μερτς «φίλο», τον οποίο με χαρά υποδέχεται σε τόσο «ενδιαφέροντες καιρούς» ("interesting times"). «Νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά και είναι πολύ αγαπητός», τόνισε ο Τραμπ για τον καγκελάριο, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά «στο θέμα του Ιράν, που μας υποστηρίζει», για να συμπληρώσει ότι ΗΠΑ και Γερμανία «τα πάνε πολύ καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές και για την Άνγκελα Μέρκελ, προκάτοχο του Μερτς στην καγκελαρία. «Είχα κάποιες δυσκολίες με την Άνγκελα, της έλεγα ότι δεν πρέπει να αφήνει τόσους πολλούς μετανάστες να μπαίνουν στη χώρα (…), αλλά τώρα έχουμε έναν καγκελάριο που ακολουθεί την αντίθετη πολιτική», ανέφερε.

Στην ίδια πλευρά για το Ιράν

Από την πλευρά του ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε εξαρχής ότι στο ζήτημα του Ιράν οι δύο χώρες «βρίσκονται στην ίδια πλευρά», αλλά «πρέπει να μιλήσουμε και για την επόμενη μέρα». Και σε άλλα σημεία της εισαγωγής του ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «πρέπει να μιλήσουν», ιδιαίτερα για το επίμαχο ζήτημα των εμπορικών δασμών, αλλά και το Ουκρανικό.

«Πυρά» για Ισπανία και Μ. Βρετανία

O Αμερικανός πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Ισπανία, που αρνείται τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Ρότα και το Μαρόν για τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, ενώ προβάλλει αντιρρήσεις και στο αμερικανικό αίτημα για σημαντική αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.

«Η Ισπανία ήταν απαίσια» και «θα τερματίσουμε το εμπόριο με την Ισπανία» ήταν μερικές μόνο από τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για τη χώρα της Ιβηρικής. Όσο για τις βάσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα μπορούσαμε απλά να πάμε και να τις χρησιμοποιήσουμε, κανείς δεν θα μας πει να μην τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό».

Όσο για τη Μεγάλη Βρετανία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «αγαπάει» αυτή τη χώρα, αλλά η ενεργειακή και η μεταναστευτική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης «είναι απαίσια». Επιπλέον, σχολιάζοντας με ειρωνικό ύφος τους ενδοιασμούς που προβάλλει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ για την περαιτέρω λειτουργία μίας κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ έκπληκτοι. Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ…»

